Wake it! Das sind die besten Videos vom fliegenden Allgäuer Felix Georgii

ist immer am Sprung! „Ob auf Wasser oder Schnee, Hauptsache ein Board unter den Füßen", so sein Motto. Eigentlich war er gerade auf dem besten Weg zum Snowboard-Profi, als er das Wakeboarden für sich entdeckte: „Für mich war sofort klar: Wakeboarden ist das, was ich für den Rest meines Lebens machen will." Heute rockt Georgii vom städtischen Wehr über den heimischen Badesee bis zum Gletscher alles, was ihm unter die Füße kommt. Winter, Sommer, Wasser, Schnee – für Felix dank seiner Riding-Skills vollkommen egal. Aber: „Wakeboarden ist die authentischste Art sich auszudrücken, die ich kenne."