Zelda Speedrun-Weltrekord aus Deutschland - Interview mit Runner feralityy

1 Stunde, 23 Minuten und 3 Sekunden. Das ist der Weltrekord den André “feralityy” G. in The Legend of Zelda: A Link to the Past erspielt hat. Das Super Nintendo-Game zählt zu den den technischten Spielen im Bereich des Speedrunnings. Die Kategorie, in der dieser Rekord erzielt wurde nennt sich “All Dungeons NMG (No Major Glitches)”. Sie gilt unter Runnern als die Hauptkategorie des Titels, da sie dem Spielverlauf des Originals am nähesten kommt. Der Spieler muss alle Dungeons durchspielen und Ganon besiegen. Dabei darf er nur auf Tricks und Glitches zurückgreifen, die von der Community als nicht bedeutend Spiel-brechend eingestuft wurden.

Wir hatten die Gelegenheit mit dem neusten Weltrekordhalter zu sprechen.

Hi André. Stelle dich unseren Lesern doch einmal kurz vor.

Hi! Ich bin André. Man kennt mich aber auch unter mein Gaming-Tag "feralityy", oder kurzgesagt "Feral". Momentan bin ich 23 Jahre alt und komme aus Nordrhein-Westfalen.

Wie kam es dazu, dass du dich entschlossen hast zu Speedrunnen?

Mit dem Speedrunnen fing es an, als ich auf YouTube nach einem "Let's Play" von Zelda: A Link To The Past gesucht habe. Aber stattdessen habe ich den Run des Spielers Jadin, vom Speedrun-Marathon Summer Games Done Quick 2013, gefunden. Ich habe mir das Ganze angeschaut und hatte dabei absolut keinen Schimmer was abging. Mir war aber klar, dass es definitiv nicht leicht war, was er tat, und das er eine Menge in Zeit das Spiel gesteckt haben musst, um so spielen zu können.

Daraufhin war ich total fasziniert und habe angefangen auf Twitch mehr A Link to the Past-Speedruns anzuschauen. Der Rest ist einfach so passiert. Man rutscht in die Szene und beginnt selbst zu runnen.

War Gaming schon immer ein großer Bestandteil deines Lebens?

Ich bin Gamer, so ziemlich seitdem ich denken kann! Mein älterer Bruder hatte viele Oldschool-Konsolen, und ich habe ihm ständig beim spielen zugesehen. Eines tages gab er mir seinen alten Super Nintendo, mit einem Karton voll mit Spielen. Und die erste Cartridge, die aus diesem Karton hervorgestochen hat, war The Legend of Zelda: A Link To The Past. Tatsächlich war es damit das erste Videospiel, dass ich je selbst gespielt habe und letztendlich der Titel, den ich als Speedrun ausgewählt habe.

Bist du auch sonst wettbewerblich veranlagt?

Ich spiele Games competitive seitdem ich ungefähr 13 Jahre alt war. Angefangen hatte das Ganze mit Warcraft 3 und Counter-Strike 1.6. Auch hier war mein Bruder der Auslöser. Counter-Strike war für sehr lange Zeit mein Main-Grind, bis dann das Speedrunnen kam, und der Wille den Weltrekord für A Link to the Past nach Deutschland zu holen.

Du hast A Link to the Past 8 Jahre lang geübt. Wie waren diese Jahre für dich, und wie hat es sich angefühlt dein Ziel zu erreichen?

Ich kann als aller erstes sagen: So verrückt es klingt, ich habe noch nie in meinem Leben soviel Zeit in etwas investiert, und härter für etwas gearbeitet, als für diesen Weltrekord. Es war ein ständiges Auf und Ab. Ich würde aber sagen, dass es meistens mehr Down-Momente gab. Es ist einfach ein Hobby, für das man viel mentale Stärke aufbringen muss. Speedrunning ist frustrierend und braucht eine menge Willenskraft, es ist ein ständiges Fallen und Wiederaufstehen. Nicht aufzugeben und weiterzumachen, war eine ganz schöne Challenge für mich. Dieses Spiel zu spielen und mir selbst zu sagen, ich müsse weitermachen, war für 6 bis 8 Jahre mein üblicher Tagesablauf.

Es ist einfach ein Hobby, für das man viel mentale Stärke aufbringen muss. André "feralityy" G.

Letztendlich hat sich das Ganze gelohnt und mir ist eine sehr große Last von den Schultern gefallen. In dem Moment an dem ich realisiert hatte, dass ich den Weltrekord endlich habe, wurde mir klar, das die ganze Arbeit, die ich in das Spiel gesteckt habe sich endlich ausgezahlt hatte. Ich wurde mit den unterschiedlichsten Emotionen überflutet und habe sogar angefangen zu weinen. Das ist mir bei keiner anderen Bestzeit passiert.

Ab welchem Punkt in deinem Run war es dir klar, dass du auf WR-Pace bist?

Nachdem ich mit Agahnim in Ganons Tower fertig war wusste ich, dass ich nur noch einen guten Ganon-Fight brauchte. Darum war ich bereits ziemlich angespannt da dieser RNG-Elemente hat, und einen den ganzen Run killen kann.

Mit dem Druck, den man als Runner verspürt - ist es schwerer, wenn einem das Twitch-Publikum im Nacken sitzt? Besonders, wenn man "On Pace" ist?

Ich persönlich lasse mich durch die Leute die zusehen kaum verrückt machen. Man gewöhnt sich einfach daran, dass Menschen ständig zusehen - ob man “On Pace” ist oder nicht.

Was mich hingegen wirklich verrückt macht, ist zu wissen, dass der Run auf Pace ist, und das jeder kleine Fehler den kompletten Run killen kann. Besonders da man auf diesem Niveau nicht ständig gute Runs bekommt.

Die Tricks “Ice Breaker” und “Diver Down” wurden letztes Jahr nicht in der NMG-Kategorie zugelassen. Wie stehst du dazu, und sollten sie erlaubt sein?

Ich muss ehrlich sagen, dass es mir ziemlich egal war. Ich finde persönlich, dass sie kein Teil des Runs sein sollten, aber würde auch keine große Welle machen wenn sie es wären.

Wie stehst du zu Hovering, eine Technik die essenzieller Bestandteil deines Runs ist, aber nur wenig Spieler beherrschen. Wird der Trick wichtiger?

Hovering ist eines der schwersten Dinge die man im Run performen muss. Vor allem wenn es “On Pace” ist. Ich weiß, dass viele Top-Spieler hovern, es aber nicht so ernst nehmen wie wqqqqwrt, xelna oder ich. (Anmerkung: wqqqqwrt und Xelna waren vorherige Weltrekordhalter). Wir hovern immer. Egal ob der Run gut oder schlecht ist. Andere Spieler hovern nur, wenn sie das Gefühl haben Zeit rauszuholen zu müssen. Der Trick wird in Zukunft eine große Rolle für Top-Runner spielen, da er fast schon ein Muss ist, um den momentanen Weltrekord zu unterbieten.

Du stehst nun an der Spitze des Leaderboards eines der schwersten Speedgames. Wie geht es für dich weiter? Andere Kategorien? Ein neues Spiel?

Ich weiß es um ehrlich zu sein noch nicht. Ich möchte mir eine Community aufbauen und weiterhin viel streamen, in der Hoffnung, dass ich vielen Leuten einen Platz bieten kann, wo sie hingehen können, um runter zu kommen. Ein Ort, wo sie Spaß haben können. Ein Teil in mir sagt, dass eine 1:22:5x in A Link to the Past schon cool wäre. Aber ich weiß leider, wie viel Arbeit ich wieder in das Spiel stecken müsste. Der Gedanke daran macht mich ehrlich gesagt etwas krank *lacht*.

Ich denke mal, ich werde es einfach etwas langsamer angehen und einfach das machen, worauf ich am meisten Lust habe. Der Gedanke einen neuen Zelda-Speedrun zu lernen ist vorhanden. Aber ich glaube momentan werde ich erstmal nur Spiele zum Spaß spielen.

Gibt es noch etwas, dass du den Lesern mitgeben möchtest, die vielleicht selbst Speedrunner sind und zu dir aufblicken?

Niemals aufgeben! Dieser ganze Weltrekord-Grind hat mich oft sehr traurig gemacht, und es hat sich oft so angefühlt, als würde ich mein Ziel niemals erreichen. Jeder Speedrunner, oder jeder, der viel Zeit in etwas steckt, wird an einen Punkt kommen, an dem es sich anfühlt als würde es nicht weitergehen. Und wenn man soweit ist darf man einfach nicht aufgeben und muss weitermachen.

Vielen Danke für deine Zeit. Wo findet man deinen Content im Internet, wenn man dich weiter verfolgen möchte?