FIFA 21 angespielt: Die ersten Eindrücke der FIFA-Pros

Knapp drei Wochen müssen wir uns noch gedulden, bis wir selbst Hand an das neue Sportspiel FIFA 21 legen dürfen. Immerhin: EA Play -Abonnenten betreten bereits am 01. Oktober den virtuellen Rasen. Deutlich früher dran sind wieder einmal die FIFA-Pros und EA Game Changer , die bereits jetzt FIFA 21 angespielt haben. Und deren Ersteindruck fällt positiv aus.

FIFA 21 angespielt: Das sagen die Pros

Mit dem EA Game Changer-Programm unterstützt der Publisher Content Creators und Profis aus der Community, die frühzeitig Feedback zu neuen Spielen sammeln. Das heißeste neue Spiel von EA heißt? Na? Natürlich: FIFA 21 . Kein Wunder also, dass die Pros den neuesten Ableger schon fleißig zocken.

In diesem Jahr wartet das Fußballspiel mit einer Vielzahl spannender Änderungen auf. So gibt es im FUT-Modus erstmals einen Online-Koop , während das agile Dribbling-System neue Möglichkeiten im Angriff eröffnen soll. Was sagen die Pros zu FIFA 21? Wir haben die 5 wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst.

Mit RBLZ Gaming geht RB Leipzig im Esport-Bereich neue Wege

1. Flanken und Kopfbälle sind zurück

Wer an das Angriffsspiel in FIFA 20 denkt, erinnert sich vor allem an Ballrollen, Drag-Backs und Dribblings durch das Offensivzentrum. Kopfbälle waren im vergangenen Jahr etwa so gefährlich, wie eine Kreisliga-Mannschaft in der Champions League.

Damit ist nun endlich Schluss! Game Changer wie Danny “ proownez “ Liepolt und FIFA-Weltmeister Mohammed “ MoAuba “ Harkous vom FOKUS Clan sind sich sicher: Flanken und Kopfbälle sind in diesem Jahr endlich wieder gefährlich . Das Offensiv-Spiel ist also in FIFA 21 wieder variantenreicher geworden.

2. Eine neue Meta? Wahrscheinlich.

Da Flanken, Ecken und Kopfbälle nun wieder häufiger zum Torerfolg führen, dürfte euch in FIFA 21 auch eine neue Meta erwarten. Im aktuellen Ableger waren Tempo und Dribbling die überragenden Werte – sowohl im Angriff als auch in der Defensive. Physis spielte nur eine untergeordnete Rolle.

Im Hinblick auf die steigende Anzahl an Kopfballduellen dürfte sich die Meta in diesem Jahr allerdings verschieben, der Stellenwert von Physis dürfte steigen . Sind damit Innenverteidiger wie Dayot Upamecano, Mats Hummels oder Aymeric Laporte in diesem Jahr endlich wieder spielbar? Es sieht ganz danach aus.

FIFA 21 Tipp-Video: Das Aufbauspiel verbessern

3. Das neue agile Dribbling kommt gut an

FIFA 21 setzt auf ein neues Dribbling-System, das durch Halten von R1/RB und Steuern des linken Analogsticks aktiviert wird. Damit lässt sich der Ball schnell von Seite zu Seite bewegen, um Verteidiger zu überlaufen.

Grundsätzlich ist jeder Spieler in der Lage, das neue Dribbling auszuführen – je höher die Werte für Dribbling, Beweglichkeit, Reaktionen und Ballkontrolle , desto schneller und präziser lassen sich die Bewegungen ausführen.

Das neue System kommt bei den FIFA-Pros ausgesprochen gut an. MoAuba oder MattHDGamer sind sich sicher: das agile Dribbling ist großartig und extrem stark. Erfreulicherweise sollen Ausführung und Timing der neuen Moves relativ schwierig sein.

4. Finesse-Schüsse und Lupfer sind effektiver

Eine Gameplay-Änderung, die EA Sports nicht konkret thematisiert hat, allerdings bei nahezu allen FIFA 21 Gameplay-Videos der Profis Erwähnung findet: Die Finesse-Schüsse (und Lupfer) wurden stark verbessert und sind effektiver geworden .

Das Curve -Attribut hat jetzt noch stärkere Auswirkungen auf die Flugbahn von Finesse-Schüssen (R1 + Kreis auf PS4 beziehungsweise RB + B auf Xbox One). In FIFA 21 macht es also definitiv endlich wieder Sinn, auch mal aus der Distanz draufzuhalten.

Finesse Shots aus der Distanz sind effektiver geworden © EA Sports

5. Jubel lassen sich überspringen!

Es gibt noch viele weitere FIFA 21 Gameplay-Änderungen, die bei den Game Changers gut ankamen. Darunter die Verteidigung , die sich dank der runderneuerten Zweikampf-Mechanik realistischer anfühlt oder verbesserten Laufwege der KI-Mitspieler dank neuer Positioning Personality .

Aber es gibt diesen einen Punkt, den wir alle kennen. Der Gegner erzielt ein Tor und muss dieses ausgiebig feiern. Mit einem elendig langen Jubel und dem Anschauen der Wiederholung aus jedem erdenklichen Winkel.

Schluss mit elendig langen Jubeln! © EA Sports / MattHDGamer