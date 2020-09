Die 10 besten Angreifer in FIFA 21

1. Lionel Messi, Barcelona - Wertung: 93

Wie ihr in FIFA 20 einen Rückstand aufholt? Welche die besten Offensiv-Formationen sind? Der effektivste Skillmove im Spiel? Auf diese Fragen geben euch die Profis in diesem Video Antworten.

2. Cristiano Ronaldo, Piemonte Calcio - Wertung: 92

Ronaldo und Messi haben sich beim Kampf um den Top-Platz nie etwas geschenkt, doch da Messi auf die rechte Seite des Sturms gewandert ist und Ronaldo eher die Mitte bevorzugt, könnt ihr in FIFA beide im Team haben - vorausgesetzt ihr habt deren Karten. Ronaldo hat bis jetzt jede Liga dominiert. Aufgrund seiner Technik (89 im Dribbeln), Schnelligkeit (89) und der stärksten Schusstechnik (93) im Spiel wird er auch das Spielgeschehen in FIFA 21 dominieren.

3. Robert Lewandowski, Bayern Munich - Wertung: 91

4. Neymar Jr, PSG - Wertung: 91

Niemand kann es verneinen, dass der Brasilianer zur Weltspitze im Fußball gehört. Als Schlüsselspieler beim PSG stieß Neymar Jr nicht nur in das jüngste Champions League Finale vor, er bleibt auch in dieser Saison Dreh- und Angelpunkt des Pariser Angriffs-Trios und ein gewaltiger Angreifer in FIFA 21.

5. Mo Salah, Liverpool - Wertung: 90

6. Sadio Mané, Liverpool - Wertung: 90

Kaum vorzustellen, dass im Fußball jemand schneller ist als Wirbelwind Salah, doch genau Teamkollege Sadio Mané erfüllt diese Herausforderung. Mit 94 in Geschwindigkeit ist er der zweitschnellste Fußballer im Spiel. Und 18 Premier League Tore in der letzten Saison zeigen, warum er zu den Besten gehört.

7. Kylian Mbappé, PSG - Wertung: 90

8. Sergio Agüero, Manchester City - Wertung: 89

Seit langem der beste Mittelstürmer der Premier League. Mit einer Geschwindigkeit von 78 liegt er weit hinter den Flügelstürmern Salah und Mané zurück, doch mit 88 im Dribbling und 90 in der Schusstechnik trifft er aus jeder Lage in Tornähe. Stellt ihn geschickt auf und er wird euch mit zahlreichen Toren belohnen.

9. Karim Benzema, Real Madrid - Wertung: 89