Die 11 Besten Mannschaften in FIFA 21

Der Anpfiff zur FIFA 21 -Saison ist erfolgt. Basierend auf den Leistungen im realen Fußball hat sich auch in diesem Jahr am Rating einiges verändert. Grund genug für uns, euch die 11 stärksten Mannschaften im Spiel vorzustellen. Egal ob im überarbeiteten Karrieremodus oder in FIFA Ultimate Team: In diesen Top-Teams findet ihr die besten Spieler.

Manchester United

Manchester United erreicht keine vollen fünf Sterne © EA Sports

Die Red Devils haben es in FIFA 21 in die Top-10 geschafft und markieren damit das drittstärkste Team in der englischen Premier League. Der Portugiese Bruno Fernandes stellt im FUT-Modus die stärkste Karte (87 OVR), dicht gefolgt von Paul Pogba und David De Gea.

Inter Mailand

Auch Inter kommt nicht auf volle 5 Sterne © EA Sports

Inter rangiert in diesem Jahr auf Platz 2 der italienischen Serie A und auf Platz 9 der besten Teams in FIFA 21. Torhüter Samir Handanovic dürfte auch in diesem Jahr zu den besten Keepern zählen.

Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur überzeugt vor allem in der Offensive. © EA Sports

Dank Harry Kane stellen die Spurs eine der besten Offensiven in FIFA 21. Aber auch mit Heung Min Son dürfte in diesem Jahr nicht zuletzt dank 5 Sternen schwachem Fuß wieder zu rechnen sein. Ach und Gareth Bale ist ja auch zurück - inklusive OTW-Karte.

Atletico Madrid

Luis Suarez und Jan Oblak sind die stärksten Spieler von Atletico © EA Sports

Jan Oblak ist erneut der beste Gold-Torhüter in FIFA 21. Mit Luis Suarez hat Atletico zudem einen absoluten Top-Stürmer verpflichtet, der gemeinsam mit einem starken Mittelfeld in der Offensive und Defensive zu den stärksten Karten gehört.

Piemonte Calcio

Piemonte Calcio - Dank CR7 auch in diesem Jahr überragend. © EA Sports

Juventu… ähm Piemonte Calcio kann ganze vier Spieler mit einem Rating von 87 oder mehr vorweisen. Allen voran natürlich Cristiano Ronaldo (92 OVR), der die zweitstärkste FUT-Karte in FIFA 21 stellt.

Paris Saint-Germain

Überragender Angriff, aber in der Defensive mit Luft nach oben - PSG © EA Sports

PSG dürfte dank der beiden Superstars Neymar und Kylian Mbappé wieder zu den beliebtesten Teams zählen, vom Gesamt-Rating her reicht es allerdings nur für Platz sechs, was vor allem an der Abwehr liegt. Der Abgang von Thaigo Silva zum FC Chelsea schmerzt.

Manchester City

Kevin de Bruyne ist einmal mehr der übrragende Akteur von City © EA Sports

Man City dürfte in dieser Saison erneut um die Meisterschaft in England mitspielen. Mit Kevin De Bruyne, Raheem Sterling und Sergio Aguero in der Offensive sind Tore vorprogrammiert, doch auch die Defensive kann sich absolut sehen lassen.

Real Madrid

Real Madrid behauptet sich auch diesmal unter den besten Teams © EA Sports

Ähnlich verhält es sich mit den Königlichen, die erneut eines der besten Teams in FIFA 21 stellen. Sergio Ramos, Karim Benzema, Casemiro und Thibaut Courtois – zudem der bärenstarke Varane in der Abwehr und ein Eden Hazard, der nach dem Verletzungspech im Vorjahr endlich zeigen will, was in ihm steckt. Da geht einiges.

FC Barcelona

Messi bleibt bei Barca - Und stellt in FIFA 21 erneut die stärkste Karte © EA Sports

Messi bleibt, das sichert dem FC Barcelona zumindest auf dem Papier den drittstärksten Angriffswert in FIFA 21. Ter Stegen im Tor könnte erneut den besten Gold-Keeper in FUT darstellen, aber das wird sich erst noch zeigen müssen.

FC Bayern München

91 im Angriff - Das ist Platz 1 für den FC Bayern München © EA Sports

91 im Angriff dank Robert Lewandowski – die Bestmarke in FIFA 21. Doch auch in Mittelfeld und der Defensive steigen die Werte der Bayern in diesem Jahr mächtig. Immerhin rückt Manuel Neuer wieder in die Top 5 der Gold-Torhüter vor, während Joshua Kimmich in diesem Jahr sogar den zweitstärksten zentralen Defensivspieler markiert.

FC Liverpool

Am FC Liverpool führt auch in diesem Jahr kein Weg vorbei. © EA Sports