Die 10 besten Goalkeeper in FIFA 21

Was nützen die besten Feldspieler der Welt, wenn kein Verlass auf den letzten Mann ist? Wenig bis gar nicht, deswegen ist keine Aufgabe im Fußball von so dramatischer Bedeutung wie die des Torwarts. Natürlich kann jeder Spieler mal einen schlechten Tag haben, siehe Adrians Fehler bei Liverpools Champions League Ausschluss in dieser Saison. Damit solche Missgeschicke so selten wie möglich vorkommen, braucht ihr die besten Keeper, die FIFA 21 zu bieten hat.

1. Jan Oblak, Atlético Madrid - Wertung: 91

Jan Oblak in FIFA 21 © EA

Atlético Madrids Torhüter bleibt auch dieses Jahr der beste Keeper in FIFA. Obwohl Atlético in der letzten Saison nur eine schwache Leistung attestiert werden kann, strahlte ein Spieler des Klubs durchwegs: Jan Oblak. Es ist deswegen nicht verwunderlich, dass er als einziger Atlético Spieler in einer Top Ten Liste von FIFA 21 zu finden ist - dafür aber als Nummer 1.

2. Alisson, Liverpool - Wertung: 90

Der junge Alisson (26) ist seit 2018 bei Liverpool © EA Sports

Liverpools Nummer 1 ist heuer FIFAs Nummer 2. Alisson musste die letzte Champions League verletzungsbedingt aussetzen. Der frühe Ausschluss zeigte wie wichtig er für Liverpools Erfolg auf dem Feld ist. Ein agiler Torhüter mit Führungsqualitäten, mit ihm ist Liverpools exzellente Verteidigung bis zum Schluss perfekt aufgestellt.

3. Marc-Andre Ter Stegen, Barcelona - Wertung: 90

Marc-André ter Stegen in FIFA 21 © EA

Auch wenn Barca den globalen Klubfußball nicht mehr so dominiert wie noch vor ein paar Jahren, haben sie sich im Bereich des eigenen Strafraums stets weiter verbessert. Valdés und Bravo haben ihren Job gut gemacht, doch keiner der beiden hatte die (Welt-)Klasse von Ter Stegen. Außer in Schnelligkeit fällt keiner seiner Werte unter 85.

4. Thibaut Courtois, Real Madrid - Wertung: 89

Courtois hatte es zu Beginn nicht leicht bei Real Madrid, doch heute ist er an jedem La Liga Erfolg maßgeblich beteiligt. Auch seine Einsätze für Belgien sind stets von toller Leistung geprägt. Nur im Handling muss er sich Oblak geschlagen geben. Trotzdem, die spanische Liga stellt somit drei Keeper innerhalb der ersten vier Plätze.

5. Manuel Neuer, Bayern Munich - Wertung: 89

Bayern Münchens Manuel Neuer © FIFA 18

Es ist noch nicht lange her, da war Neuer zweifelsfrei der beste Torwart der Welt. Und nicht, dass er schlechter geworden wäre. Es sind in der Zwischenzeit halt weitere Supertalente aufgetaucht. Als Begründer des modernen "Sweeper Keeper" Prinzips ist Neuer äußerst geschickt am Ball und fällt mit Ausnahme von Geschwindigkeit in keinem Wert unter 86.

6. Ederson, Manchester City - Wertung: 88

FIFA 19 Torwart © EA Sports

Ederson ist sichtbar von Neuers Spielweise inspiriert und deswegen auch in Sachen Schuss am höchsten gereiht. Beide haben ihren Spielstil unter Pep Guardiola entwickelt, was noch keinem geschadet hat. Exzellente Reflexe und starkes Positionsspiel begleiten ihn bei jedem Spiel.

7. Samir Handanović, Inter Milan - Wertung: 88

Inter Mailand auf dem Weg zum Anstoß © EA

Handanović wird bei Gesprächen um die besten Torhüter oft vergessen. Das liegt jedoch nicht an seinen Fähigkeiten, sondern eher an seiner Bescheidenheit. Extrem starkes Positionsspiel, die zweitschnellsten Reflexe im Spiel und Top Agilität zeichnen ihn aus. Wenn ihr die Chance bekommt, verpflichtet ihn ohne zu zögern.

8. Keylor Navas, PSG - Wertung: 88

Navas half Real Madrid zu einem weiteren Europa-Cup Sieg © EA Sports

Einer von drei PSG Spielern (neben Neymar Jr und Mbappé), die es bei FIFA 21 in die Top Ten schaffen. Mit seiner konsistenten Leistung sichert sich PSGs letzter Mann den achten Platz. Stetige Verlässlichkeit ist sein Markenzeichen.

9. Hugo Lloris, Tottenham Hotspur - Wertung: 87

Hugo Lloris © EA Sports

Lloris ist neben den Kollegen Kane, Hazard, Sterling und Dybala der finale Kandidat in den Top Ten Listen von FIFA 21 aus Tottenham. Der Kapitän der französischen Nationalmannschaft teilt sich mit Navas die beste Wertung bei Reflexen und ist außerdem sehr agil.

10. Wojciech Szczesny, Piemonte Calcio - Wertung: 87

Wojciech Szczęsny © ESPA Photo Agency / Zuma Press / Forum