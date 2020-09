Die 10 besten Verteidiger in FIFA 21

Liverpool dient als bestes Beispiel, was eine gute Verteidigung ausmacht. Haben sie in früheren Premier League Saisonen noch Schwierigkeiten mit vielen Gegentreffern gehabt, dominieren sie heute dank guter Abwehr nicht nur die englische Liga. Hier findet ihr die besten Verteidiger für euer Team in FIFA 21.

Liverpool dient als bestes Beispiel, was eine gute Verteidigung ausmacht. Haben sie in früheren Premier League Saisonen noch Schwierigkeiten mit vielen Gegentreffern gehabt, dominieren sie heute dank guter Abwehr nicht nur die englische Liga. Hier findet ihr die besten Verteidiger für euer Team in FIFA 21.

Liverpool dient als bestes Beispiel, was eine gute Verteidigung ausmacht. Haben sie in früheren Premier League Saisonen noch Schwierigkeiten mit vielen Gegentreffern gehabt, dominieren sie heute dank guter Abwehr nicht nur die englische Liga. Hier findet ihr die besten Verteidiger für euer Team in FIFA 21.

1. Virgil Van Dijk, Liverpool - Wertung: 90