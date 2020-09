FIFA 21: Diese neuen Features werden am meisten Spaß machen!

Die Vorfreude der Community auf den Release von FIFA 21 ist riesig. Erst recht, nachdem Publisher EA Sports mittlerweile bekanntgegeben hat, welche Gameplayneuerungen und neuen Features uns im am 9. Oktober erscheinenden neuen Ableger des virtuellen Fußballspiels erwarten. Wir stellen euch zwei neue Features in FIFA 21 etwas genauer vor und erklären, wieso sie für mehr Spielspaß sorgen werden.

FIFA Ultimate Team Koop Modus

FIFA 21 Ultimate Team © EA Sports

Bisher habt ihr FIFA Ultimate Team vor allem alleine gegen Online-Gegner aus aller Welt gespielt. Gemeinsam mit einem Freund konntet ihr nur zocken, wenn dieser an eurer Konsole oder PC als Gast beigetreten ist. In FIFA 21 ändert sich das jetzt. Wenn ihr Bock habt, mit eurem Kollegen online von zwei Konsolen/PCs aus gegen andere FUT-Spieler anzutreten, könnt ihr das ab sofort tun. Ihr dürft euch auf einen richtigen Koop-Modus freuen!

In Division Rivals und Squad Battles gemeinsam um Boni kämpfen

Und so geht’s: Im FIFA-Menü ladet ihr einen Spieler aus eurer Freundesliste in eure Gruppe ein. Seid ihr Gruppenführer, bestimmt ihr als Kapitän, mit welcher FUT Mannschaft ihr zusammen spielen wollt. Gemeinsam könnt ihr euch nun Boni erspielen. Dabei habt ihr die Möglichkeit, in Squad Battles gegen KI-Teams zu zocken oder in Division Rivals gegen Online-Gegner Punkte zu sammeln und im Ranking zu klettern.

So funktioniert das Koop-Matchmaking in Rivals

Ihr fragt euch, wie das Matchmaking für zwei Spieler in Rivals funktioniert? Ganz einfach: Ihr bekommt einen Gegner, der auf dem gleichen Niveau wie der von euch höher gewertete Spieler ist. Ein Beispiel: Ihr spielt in Division 4 und euer Freund in Division 6. Beim Matchmaking erhaltet ihr einen Kontrahenten, der in Division 4 spielt. Keine Lust auf Koop und ihr wollt weiter im Eins-gegen-Eins zocken? Keine Angst: Als Einzelspieler könnt ihr angeben, dass ihr bloß gegen einen Gegner antreten wollt und nicht gegen ein Duo.

VOLTA SQUADS

VOLTA in FIFA 21 © EA Sports

Ein weiteres neues Feature in FIFA 21 mit großem Begeisterungspotential ist VOLTA Squads. Nachdem der in FIFA 20 erstmals integrierte Straßenfußball-Modus VOLTA die Community nicht unbedingt überzeugen konnte und vor allem den Wunsch eines Online-Teamplays offen ließ, hat EA Sports VOLTA überarbeitet und erweitert. In VOLTA Squads ist es jetzt möglich, online im Team gegen andere Mannschaften anzutreten und dabei auch mit Freunden zu spielen.

1. Spielmöglichkeit: Drop-In-Matches

In VOLTA SQUADS habt ihr zwei verschiedene Spielmöglichkeiten. Bei der ersten handelt es sich um die Drop-In-Matches. Mit eurem selbst erstellten Avatar kommt ihr zufällig in ein Team mit drei anderen Spielern. Jeder Spieler steuert dabei nur seinen eigenen Avatar. Teamname- und wappen, Heimstadion und die KI-Teamkollegen werden vom zufällig bestimmten Kapitän ausgewählt. Ihr seid nicht Kapitän? Dann könnt ihr dabei zusehen, wie der Team-Captain die Settings vornimmt und außerdem eure Position mit KI-Mitspielern tauschen. Wenn ihr mit eurem Team nach dem ersten Match zufrieden seid und auch alle eurer Mitspieler mit der Konstellation einverstanden sind, könnt ihr mit eurem Squad in der gleichen Aufstellung weiterspielen.

2. Spielmöglichkeit: Mit Freunden zocken

Aber es kommt noch besser: Ihr könnt in VOLTA SQUADS auch gemeinsam mit bis zu drei Freunden ein Team bilden, mit dem ihr dann in privaten Lobbys Spieler aus eurer Freundesliste herausfordert. Kapitän ist derjenige, der die Lobby eröffnet. Ihr seid gerade nicht zu viert? Kein Problem. Auch zu zweit oder zu dritt ist es möglich, VOLTS Squads mit Freunden zu spielen. Die übrig bleibenden Positionen bekleiden dann KI-Spieler.

In höhere Divisionen aufsteigen und Belohnungen abstauben

Gewinnt ihr in VOLTA Squads mit eurem Avatar viele Spiele, steigt ihr in eine höhere Division auf und staubt Belohnungen wie VOLTA Coins oder spezielle Ingame-Ausrüstung ab. Ihr startet mit Platzierungsmatches, die darüber entscheiden, welcher Division ihr zugewiesen werdet. In jeder Division existieren fünf verschiedene Ränge, wobei fünf der niedrigste und eins der höchste Rang ist. Rangpunkte erhaltet ihr durch die Teilnahme an wöchentlichen Events. Für Siege gibt es logischerweise mehr Rangpunkte als für Remis und Niederlagen. Erreicht ihr in einem Event einen neuen Rang, schaltet ihr damit einzigartige, zeitlimitierte Rangboni frei.