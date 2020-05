FIFA 21 Rating-Prognosen: Die Werte dieser 5 Spieler könnten explodieren!

Erling Haaland - Borussia Dortmund

Wenn es um die aufgehenden Fußball-Sterne 2019/20 geht, kommt man um diesen Namen nicht herum: Erling Haaland. Der erst 19-jährige Norweger verblüffte die gesamte Fußballwelt mit seiner einzigartigen Durchschlagskraft und Kaltschnäuzigkeit. Zunächst bei RB Salzburg und jetzt beim BVB, dem er sich in der zurückliegenden Winterpause anschloss, knipste Haaland am laufenden Band. 40 Tore bei 33 bisherigen Saisonbegegnungen in Österreich und Deutschland (alle Wettbewerbe, Stand 13. Mai): Beeindruckend.

Timo Werner - RB Leipzig

wieder einmal für Furore. 27 Treffer in 36 Saisonbegegnungen (alle Wettbewerbe, Stand 13. Mai) sprechen für sich. Klar, dass auch sein FUT 20-Rating dadurch in die Höhe schießt. Die Erstbewertung von 83 korrigierte EA Sports beim Winter-Refresh in ein 86-Rating. Außerdem gibt es von Werner zwei InForm-Karten (87 und 88), eine Headliner-Version (89) und gleich zwei Player of The Month Bundesliga-Karten (89 und 90).

Wissam Ben Yedder - AS Monaco