FIFA 21 Ultimate Team: 3 günstige Teams für einen erfolgreichen Start

Obwohl der offizielle Release erst am morgigen Freitag, 9. Oktober, ist, hat uns das neue virtuelle Fußballspiel FIFA 21 schon längst in seinen Bann gezogen. Vorbesteller dürfen bereits seit einigen Tagen voll auf das Game zurückgreifen und zocken schon fleißig. Am beliebtesten ist traditionell der Spielmodus FIFA Ultimate Team (FUT), bei dem ihr euch aus allen in FIFA 21 verfügbaren Spielern euren Dreamsquad zusammenstellen könnt.

Um die besten Spieler zu bekommen, müsst ihr aber viele Münzen auf eurem virtuellen Konto haben. Wer kein Echtgeld in FIFA Points investiert, wird Wochen oder sogar Monate brauchen, bis er sich Top-Spieler und Icons wie Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger leisten kann. Aber sind wir doch mal ehrlich: Es macht viel mehr Spaß, sich ein starkes Team ohne den Einsatz von Echtgeld zu erspielen und sich mit schwächeren FUT-Karten Woche für Woche hochzuarbeiten! Und so schwach müssen eure Spieler zu Saisonbeginn auch gar nicht sein. Wir stellen euch drei Top-Starterteams in FIFA 21 Ultimate Team für weniger als 50.000 Münzen vor, mit denen ihr konkurrenzfähig seid.

Bitte beachtet: Die genannten Preise der Spieler variieren und können schon in ein paar Tagen ganz anders aussehen. Alle angegebenen Preise gelten für FIFA 21 auf der PlayStation 4.

Bundesliga Starterteam

FIFA 21 Ultimate Team Starterteam Bundesliga © EA Sports/Red Bull

Wir beginnen mit einem Starterteam, das ausschließlich aus Spielern aus der deutschen Bundesliga besteht. Dabei haben wir uns für die klassische 4-3-3 Formation entschieden, die durch das wieder effektiver gewordene Flankenspiel in FIFA 21 beliebt sein wird.

Torwart

Zwischen den Pfosten ist die beste Wahl Péter Gulácsi. Der Keeper von RB Leipzig kostet bloß circa 5.000 Münzen und ist dafür ein extrem sicherer Rückhalt. Mit Gulácsi habt ihr einen Torwart-Allrounder mit Top-Werten beim Hechten (84), beim Handling (85) und bei den Reflexen (86) in eurem Team.

Übrigens: Gulácsi ist der beste FIFA 21-Spieler der Roten Bullen und gehört zu den Top-Karten aus der Bundesliga .

Abwehr

Die Innenverteidigung der Viererkette bilden mit Lucas Hernández und Jerome Boateng zwei Spieler von Triple-Gewinner FC Bayern München. Hernández ist der perfekte Innenverteidiger für den Start, weshalb wir uns auch entschieden haben, ihn trotz des vergleichsweise hohen Preises (rund 14.000 Münzen) in das Starterteam aufzunehmen. Besonders seine Ratings bei Verteidigen (83), Physis (79) und Tempo (77) sind hervorzuheben.

Mannschaftskollege Boateng ist zwar nicht mehr so gut wie in früheren FIFA-Ablegern, eignet sich aber dennoch weiterhin als solider Abwehrspieler für den Saisonbeginn. Vor allem seine Werte bei Verteidigen (82) und Physis (79) können sich immer noch sehen lassen. Die Außenbahnen in der Abwehr bekleiden Christian Günter vom SC Freiburg und Stefan Lainer von Borussia Mönchengladbach. Top-Ratings beim Tempo (84 und 80) sowie eine starke Physis (82 und 80) machen das Duo zu hochkarätigen Außenverteidigern.

Mittelfeld

Das Mittelfeld führen zwei österreichische Spieler von RB Leipzig an. Sowohl Marcel Sabitzer als auch Konrad Laimer sind absolute Allrounder-Karten, die beide für weniger als 5.000 Münzen zu haben sind. Um nur je zwei Top-Werte der beiden RBL-Profis zu nennen: Tempo (80 und 85) und Physis (78 und 77). Bei Sabitzer und Laimer könnt ihr wirklich nichts falsch machen. Komplettiert wird das Mittelfeld von BVB-Spieler Thomas Delaney, der euch nicht einmal 2.000 Münzen kostet und ebenfalls ein starker Allrounder ist. Die Werte beim Verteidigen (82) und bei der Physis (82) stechen heraus.

Angriff

Im Angriff haben wir auf den Außenbahnen zwei Flügelflitzer von Borussia Mönchengladbach aufgestellt. Links stürmt Marcus Thuram, Sohn von der französischen Legende Lilian Thuram. Marcus Thuram war bereits in FIFA 20 ein begehrter Spieler zum Saisonstart, das wird sich jetzt nicht ändern. Und das ist bei Werten wie 84 Tempo, 80 Schuss und 80 Dribbling auch kein Wunder. Über die rechte Angriffsseite kommt Gladbachs Neuzugang Valentino Lazaro. Für bloß 1.200 Münzen bekommt ihr einen guten Flügelstürmer, der schnell (80 Tempo) und dribbelstark (80 Dribbling) ist. Außerdem komplettiert er in unserem Bundesliga Starterteam die „Österreich-Connection“, zu der auch die Mittelfeldspieler Sabitzer und Laimer sowie Rechtsverteidiger Lainer zählen.

In der Sturmspitze müsst ihr euch entscheiden, was euch wichtiger ist: Ein abschlussstarker Angreifer oder lieber ein Stürmer, der allen Abwehrspielern mit seinem Wahnsinns-Tempo davonrennt? Ersterer wäre Andrei Kramaric von der TSG Hoffenheim mit einem Schusswert von 85. Ist euch die Geschwindigkeit wichtiger, stellt RB Leipzig-Neuzugang Hwang Hee Chan auf. 93 Tempo werden viele Gegner zur Verzweiflung bringen. Und so schwach ist sein Schuss-Rating auch gar nicht (75).

Fazit: Dieses Bundesliga Team eignet sich super für den Start. Es ist günstig, aber dennoch hochkarätig. Vor allem RB Leipzig-Torwart Péter Gulácsi, Innenverteidiger Lucas Hernández von Bayern München, RBL-Kapitän Marcel Sabitzer und Gladbachs Flügelstürmer Marcus Thuram sind als besonders starke Spieler hervorzuheben.

Premier League Starterteam

FIFA 21 Ultimate Team Starterteam Premier League © EA Sports/Red Bull

Beliebt sind in FIFA Ultimate Team Squads, die einzig und allein aus Premier League-Spielern bestehen. Deshalb haben wir euch natürlich auch ein Team mit elf Karten aus der Spitzenliga Englands gebaut! Diesmal in der klassischen 4-4-2-Formation. Auch hiermit habt ihr die Möglichkeit, sowohl durch die Mitte als auch über die Außen gut zu kombinieren und zum Erfolg zu kommen.

Torwart

Im Tor steht Rui Patrício von den Wolverhampton Wanderers. Der portugiesische Nationalkeeper überzeugt mit soliden Ratings (z.B. 84 Hechten) und braucht sich vor teureren Premier League-Torhütern, wie Bernd Leno vom FC Arsenal London (10.000 Münzen), nicht zu verstecken.

Abwehr

Bei der Verteidigung fiel unsere Wahl in der Zentrale auf Victor Lindelöf von Manchester United und Fikayo Tomori vom FC Chelsea. Vor allem Tomori hat es uns angetan. Obwohl er beim Gesamtrating (76) schlechter ist als viele Alternativen für ein Premier League-Starterteam, empfehlen wir euch, ihn zu spielen. 80 Tempo, 76 Verteidigen und 74 Physis sind bärenstarke Werte für einen Spieler, der euch nur rund 5.000 Münzen kostet.

Links in der Viererkette haben wir mit Luke Shaw einen Mannschaftskollegen von Victor Lindelöf aufgestellt. Für gerade einmal 1.600 Münzen bekommt ihr einen Spieler, dessen einzige Schwäche sein Schusswert (53) ist. Rechts hinten spielt Tomoris Teammate Reece James. Bei ihm gilt das Gleiche wie bei Shaw, nur dass er noch einmal günstiger ist (weniger als 1.000 Münzen).

Mittelfeld

Im Mittelfeld können wir euch auf den Außen Diogo Jota vom FC Liverpool und Willian vom FC Arsenal ans Herz legen. Beide sind schnell, dribbelstark und haben außerdem noch einen akzeptablen Schusswert (77 und 79). Es ist also durchaus möglich, mit den Dauerläufern auch mal den Abschluss zu suchen.

In der Mittelfeld-Zentrale führt unserer Meinung nach in einem Premier League Startersquad kein Weg an Giovani Lo Celso von den Tottenham Hotspur vorbei. Für gerade einmal 3.000 Münzen bekommt ihr einen Alleskönner, der sowohl offensiv als auch defensiv überzeugt. Auch auf Mateo Kovacic vom FC Chelsea trifft das zu. Wobei wir sagen müssen, dass uns Lo Celso sogar noch einen Tick besser gefällt als der teurere Kovacic (6.900 Münzen).

Angriff

Kommen wir zum Angriff: Hier wollen wir euch für Raúl Jiménez von den Wolverhampton Wanderers überzeugen. Und wir vermuten mal, dass das nicht so schwer wird! 78 Tempo, 82 Schuss, 82 Dribbling und 83 Physis: Jiménez ist ein kompletter Stürmer, der sich unglaublich gut durchsetzen kann und abschlussstark ist. Deshalb kostet er auch vergleichsweise viel (7.400 Münzen).

Aber wir können euch sagen: Diese Investition lohnt sich. Bei uns knipst der Mexikaner fast jedes Spiel! Auch Sturmpartner Dominic Calvert-Lewin wollen wir nicht unerwähnt lassen. Bei ihm fallen besonders sein Tempo (83) und seine Physis (80) positiv auf. Neben Jiménez ist er definitiv auch ein Stürmer, der sich für euer Premier League Starterteam empfiehlt.

Fazit: Mit diesem Starterteam aus der Premier League braucht ihr euch in FIFA 21 Utimate Team nicht zu verstecken. Herauszuheben sind Innenverteidiger Fikayo Tomori, Mittelfeldspieler Giovani Lo Celso und Angreifer Raul Jiménez, die euch allesamt begeistern werden.

Hybrid Starterteam

FIFA 21 Ultimate Team Starterteam Hybrid © EA Sports/Red Bull

Ihr wollt in FIFA 21 Ultimate Team lieber direkt zum Start ein Team mit Spielern aus verschiedenen Ligen haben? Verständlich, das Basteln eines Hybrid Squads macht nun einmal auch extrem viel Spaß! Allerdings ist es hierbei schwieriger, auf eine Teamchemie von 100 zu kommen. Ihr müsst gute Links zwischen einzelnen Spielern herstellen - das funktioniert zum Beispiel mit der gleichen Nationalität. Wir haben euch ein Hybrid Team mit der beliebten Formation 4-1-2-1-2 gebaut, mit dem ihr sofort durchstarten könnt!

Info: Die Teamchemie von 100 erreicht ihr mit diesem Squad, wenn alle Spieler ihren Loyalitätsbonus erhalten haben. Den bekommen sie nach zehn absolvierten Spielen für euren Verein, sofern ihr sie auf dem Transfermarkt kauft. Zieht ihr Spieler aus Packs, haben sie sofort den Loyalitätsbonus.

Torwart

Torwart unseres Hybrid Teams ist Gero Rulli vom FC Villarreal aus der spanischen LaLiga. Wir haben uns für den Argentinier entschieden, weil er fast nur Top-Werte hat und dafür sehr günstig ist (weniger als 1.000 Münzen). Besonders seine Reflexe (88) sind stark.

Abwehr

Um einen guten Link zu Rulli herzustellen, haben wir uns in der Innenverteidigung unter anderem für David Abraham von Eintracht Frankfurt entschieden. Abraham ist ebenfalls Argentinier und weiß sowohl mit seinem Tempo (74) als auch mit seinen Ratings beim Verteidigen (77) und bei der Physis (77) zu überzeugen. Zweiter Innenverteidiger ist Mario Hermoso von Atletico Madrid. Der Spanier ist der teuerste Spieler aus unserem Hybrid Squad (8.800 Münzen) und ist mehr als nur ein solider Verteidiger. Auch er hat einen guten Link zu Keeper Rulli, weil beide in der gleichen Liga am Ball sind.

Rechts neben Hermoso auf der Außenbahn könnt ihr Capa von Athletic Bilbao spielen lassen. 83 Tempo und 88 Physis sind absolute Top-Ratings für einen Spieler, der nicht einmal 3.000 Münzen kostet. Etwas teurer ist Linksverteidiger Nico Schulz von Borussia Dortmund (8.100 Münzen), der zum Team gestoßen ist, um neben Frankfurts Abraham einen weiteren Spieler aus der Bundesliga spielen zu lassen.

Mittelfeld

Im defensiven zentralen Mittelfeld fiel unsere Wahl auf Exequiel Palacios von Bayer 04 Leverkusen. Genau wie Abraham ist er Argentinier und spielt in der Bundesliga. Außerdem lässt sich Palacios mit einem Blick auf seine Ratings als Allrounder bezeichnen. Nur sein Verteidigungswert ist unter 70. Auch im rechten Mittelfeld und im zentralen offensiven Mittelfeld haben wir Spieler aus Argentinien aufgestellt, sodass in unserem Hybrid Squad gleich fünf Akteure aus dem Land des sechsmaligen Weltfußballers Lionel Messi stammen. Auf der rechten Außenbahn spielt Angel Correa von Atletico Madrid, der mit 84 Tempo, 86 Dribbling und 80 Schuss überzeugen kann und für nur knapp über 2.000 Münzen zu haben ist.

In der Mittelfeldzentrale kommt nun die insgesamt dritte Liga in unserem Hybrid Team ins Spiel. Rodrigo de Paul kickt für Udinese Calcio in der italienischen Serie A und hinterlässt mit 82 Dribbling, 78 Passen und 76 Schuss einen ordentlichen Eindruck. Die linke Mittelfeldseite bekleidet ein weiterer Serie A-Profi und darüber hinaus ein frischgebackener deutscher Nationalspieler. Um gleichzeitig einen Link zu Linksverteidiger Nico Schulz und einem Angreifer (dazu gleich mehr) zu haben, lassen wir im linken Mittelfeld Robin Gosens von Atalanta Bergamo spielen. Und das ist alles andere als eine schlechte Entscheidung! Nicht nur die Links passen, auch seine Ratings sind stark für einen Außenspieler (83 Tempo, 80 Physis und 77 Dribbling).

Angriff

Vor Robin Gosens im Angriff spielt sein Teamkollege Duvan Zapata. Der Kolumbianer ist ein hervorragender Stürmer für den Saisonstart, weil er sowohl abschlussstark (83 Schuss) als auch robust (83 Physis) ist. Neben Zapata haben wir mit Luis Muriel einen weiteren kolumbianischen Stürmer von Atalanta Bergamo aufgestellt.

Damit gibt es perfekte Links zwischen beiden Angreifern sowie zwischen den Stürmern und den Mittelfeldspielern Gosens und de Paul. Aber nicht nur deshalb lohnt es sich, auf Muriel zurückzugreifen. Mit 88 Tempo und 83 Dribbling ist er eklig zu verteidigen und stellt einen Gewinn für euren Hybrid Squad dar.

Fazit: Auch mit Spielern aus drei verschiedenen Ligen lässt sich mit etwas Kreativität ein Top-Starterteam für FIFA 21 Ultimate Team zusammenstellen. In diesem Hybrid Squad gefallen uns Innenverteidiger Mario Hermoso (LaLiga), Linksverteidiger Nico Schulz (Bundesliga) und der linke Mittelfeldspieler Robin Gosens (Serie A) besonders gut.

Und jetzt seid ihr dran: Stellt euch euer Starterteam zusammen und legt los. Wir wünschen euch eine erfolgreiche Saison in FIFA 21 Ultimate Team!

Über den Autor