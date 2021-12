FIFA 22: Das sind die besten Formationen

noch die passende Formation? Dann seid ihr hier genau richtig. Es ist nicht immer einfach, die richtige Formation für sich zu finden. Viele Spieler verzweifeln beinahe die gesamte FIFA-Saison an der Frage, welche Formation sich am besten für einen selbst eignet. Deshalb möchten wir euch bei der Entscheidung helfen.

Ihr sucht in

Im folgenden Tipp-Video stellen wir euch einige empfehlenswerte Formationen vor, bei der sicher auch für euch eine geeignete dabei ist. Wir bewerten die Formationen in verschiedenen Kategorien auf einer Skala von 1 bis 10 und geben euch damit einen vollumfassenden Überblick zu den Stärken und Schwächen der vorgestellten Formationen. Vorhang auf für unseren Formations-Guide in FIFA 22!

Wichtig ist auch, verschiedene Formationen zu kennen und zu nutzen. Natürlich dürft ihr eine Lieblingsformation haben, die ihr in den meisten Matches spielt. Allerdings benötigt ihr für verschiedene Szenarien auch weitere Formationen - hier sind zwei Beispiele:

Wenn ihr an der Verteidigung des Gegners verzweifelt, kann ein Formationswechsel Wunder bewirken. Durch die neue Ausrichtung und die Verschiebung der Spielerpositionen könnt ihr für Überraschungsmomente sorgen und den Gegner überfordern. Beispielsweise könntet ihr von einer zentral ausgerichteten Formation auf eine Formation wechseln, mit der ihr viel über die Außen kommt.

2. Ihr steckt in einer FIFA-Krise

