Meistert mithilfe von Pro Spieler Jamodo FIFA 22s umfangreichsten Patch

Anfang Januar brachte EA Sports einen umfangreichen Patch für FIFA 22 heraus, mit dem übermächtige Taktiken, Exploits und Unausgewogenheiten behoben werden sollten, die für eingefleischte Ultimate Team-Spieler langsam lästig geworden waren. Doch während niemand dem Verlust der sogenannten "Rat Corner" nachtrauern wird, werden viele Spieler Schwierigkeiten haben, sich an das veränderte Aufbauspiel zu gewöhnen.

FUTWIZ Pro Gamer Jamie 'Jamodo' O'Doherty verrät, was sich geändert hat und gibt Tipps, um das Beste aus der neuen Situation herauszuschlagen...

Ade Steilpass

In den letzten Monaten hat sich das Angriffsspiel um lange Steilpässe herum verfestigt. Sie sind zum effizientesten Weg geworden, ein Spiel schnell und präzise aufzubauen. Nun war EA Sports offensichtlich der Meinung, dass die Dinge ein wenig zu eindimensional geworden sind, und so betrifft die auffälligste Gameplay Änderung, die der Patch mit sich bringt, diese Steilpässe.

"Ich glaube, vor dem Patch waren die langen Pässe so ziemlich die einzige Möglichkeit, sich schnell genug auf dem Spielfeld vorwärts zu bewegen", sagt Jamodo. "Für mich sind die normalen Pässe in FIFA 22 entweder sehr ungenau oder zu langsam. Vor dem Patch musste ich mich also einwenig umgewöhnen, weil ich gemerkt habe, dass ich jedes Mal einen Steilpass brauche. Auch war die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, einen unterbrochenen Pass wieder zurückzubekommen."

Auch wenn sich viele Spieler bereits an die alte Art des Passspiels gewöhnt haben und die Änderung störend finden, glaubt Jamodo, dass dies langfristig das Spiel verbessern wird. Doch dadurch verrät der Patch die Schwachstellen der anderen Passmöglichkeiten, was zu weiteren Patches führen könnte.

"Obwohl das alte Passspiel leicht zu durchschauen war und Partien dadurch relativ eintönig wurden, ist es nun recht schwer Chancen herauszuspielen, da neben den normalen Pässen auch das Left-Stick Dribbling zu Wünschen übrig lässt."

Das ist Jamodos bevorzugte 4-4-2 Formation

Mit dem neuen, langsameren Spieltempo zeigen beliebte Meta-Formationen wie etwa die 4-1-2-1-2 Aufstellung weniger Effizienz. Deswegen hat Jamodo umgestellt.

Ich glaube der Schlüssel ist, mit zwei Stürmern zu spielen Jamodo über Taktik

"Vor dem Patch habe ich ein 4-1-2-1-2 gespielt, in dem ich schnelle Pässe nach vorne gespielt habe. Da ich das jetzt nicht mehr machen kann, bin ich zum 4-4-2 zurückgekehrt, gehe methodischer vor und nütze die Flügel jetzt mehr, was ich vor dem Patch für nicht so wichtig hielt", sagt er. "Ich habe das Gefühl, dass es wichtig ist, mit zwei Stürmern zu spielen, um zwischen ihnen die Räume zu finden. Das Aufbauspiel zwischen den beiden Stürmern und auch die Einbeziehung der Außenspieler... Ich nenne es 'die Dreiecke', wo auf der rechten Seite meines 4-4-2 mein rechter zentraler Mittelfeldspieler, mein rechter Mittelfeldspieler und mein rechter Stürmer stehen. Als Beispiel: Bei Doppelpässen läuft manchmal mein rechter Mittelfeldspieler an meinem Stürmer vorbei und ist derjenige, der auf das Tor schießt."

Signature Renato Sanches ist eine tolle Option für das zentrale Mittelfeld © FUTWIZ

Es geht aber nicht nur um die Formation. Man muss auch die richtigen Spieler einsetzen und mit Hilfe der benutzerdefinierten Taktik dafür sorgen, dass sie den langsameren Angriffsaufbau ergänzen. Für Jamodo bedeutet das, dass man Box-to-Box-Mittelfeldspieler auf den zentralen Mittelfeldpositionen einsetzen - da bevorzugt er jemanden wie Signature Series Renato Sanches vor einer eher defensiv ausgerichteten Karte wie Headliner Fofana - und die Anweisungen entsprechend anpassen sollte.

"In einem 4-4-2 habe ich meine Außenverteidiger immer auf 'Zurückbleiben' während des Angriffs eingestellt, aber mit 'Überlappung' für den Lauftyp, so dass sie natürlich im rechten oder linken Mittelfeld herumlaufen, wenn man angreift. Durch Zurückbleiben, werden sie aber nicht so leicht von einem Gegenangriff zurückgelassen, falls man den Ball verlieren sollte. Und seit dem Patch bin ich auch bei meiner Angriffstaktik wieder zu 'Balanced/Balanced' zurückgekehrt, da es für mich wieder einen eher ausgeglichenen Spielstil darstellt."

Jamodo empfiehlt das Zurückbleiben der Außenverteidiger beim Angriff © EA Sports

Bei den Mittelfeldspielern setzt Jamodo auf "Zurückbleiben, Zentrum abdecken und Passwege abschneiden". "Ich möchte, dass mein linkes und rechtes Mittelfeld in der Defensive zurückkommen, deswegen Zurückbleiben. Aber ich möchte auch, dass sie an der Offensive mitwirken, deswegen stelle ich den Lauftyp (Get In Behind) entsprechend ein. Wenn ich die Dreiecke spiele, läuft die rechte und die linke Mitte dann oft vor meinen Angreifern. Meine Stürmer lasse ich einfach auf Ausgeglichen, damit sie jetzt mehr ihre Dribblingkünste zeigen und auf diese Weise Tore erzielen."

So verteidigt ihr post-Patch

Jamodo hat seine Defensivtaktik von 50 Tiefe auf 60-70 raufgeschraubt. © EA Sports

"Mir persönlich ist zu Beginn von FIFA 22 aufgefallen, dass selbst wenn ich meine Defensivtaktik auf 50 Tiefe eingestellt hatte, sie viel tiefer standen als in anderen FIFA-Spielen", sagt Jamodo. "Vielleicht ist das die Art und Weise wie manche Leute FIFA spielen, aber ich möchte dem Gegner nicht so viel Raum bis zu meinem Strafraum geben. Deshalb habe ich die Tiefe jetzt auf 60 oder 70 erhöht. Es geht mir darum, die Abseitsfalle in den richtigen Situationen einsetzen zu können. Wenn ich mich zu tief fallen lasse, haben sie zu viel Zeit am Ball."

In den Patch-Notes wurde zwar angedeutet, dass es einige Änderungen am Verhalten der Verteidigung geben könnte. Insbesondere dann, wenn die Spieler in der benutzerdefinierten Taktik ihre Tiefe manuell auf mehr als 70 erhöhen. Aber die ersten Eindrücke zeigen, dass sich nicht viel geändert hat. Aus Sicht von Jamodo ist das Verteidigungsverhalten weitgehend gleich geblieben.

Zur Ergänzung der Verteidigungstiefe sagt Jamodo noch abschließend: "So oder so wäre es sinnvoll zu lernen, wie man die Abseitsfalle benutzt (D-Pad nach unten und dann wieder nach unten drücken), um die Verteidigungslinie manuell ein paar Meter nach vorne zu schieben - wann immer es sicher ist, dies zu tun."