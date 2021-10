Ryan Pessoas FIFA 22 Karrieremodus Guide: junge Top-Mittelfeldspieler

lässt euch erstmals in der Serie ein eigenes Team von Grund auf zusammenzustellen. Ein Feature, das schon lange von der Community gewünscht wurde. Nur, wie stellt man sicher, dass der eigene Klub am Ende der Saison den Meistertitel entgegen nimmt?

"Für Neueinsteiger gilt dasselbe wie für Veteranen vergangener Kampagnen: Alle müssen den ungeheuren Wert junger Spieler für den langfristigen Erfolg des Klubs verstehen", sagt Ryan. "Das ist nicht der Modus, wo ihr einfach Messi, Mbappé oder Neymar von Beginn an verpflichten könnt. Ihr müsst euch genau überlegen, wen ihr unter Vertrag nehmt - besonders im Mittelfeld kann ein talentierter Spielemacher den Erfolg des Klubs über viele Jahre tragen." Nachfolgend findet ihr eine Liste an potentiellen Superstars, von denen keiner über 20 Jahre alt ist.

Einer der besten schottischen Mittelfeldspieler in jüngster Zeit ist der 20 jährige Gilmour, der von Chelsea an Norwich City für eine Saison verliehen wurde. Seinen Nationaleinstieg bestritt er im Match gegen England (0:0) bei der Euro 2020. Seitdem hat er 6 Tore geschossen.

Der Franzose war schon zu seiner Zeit bei Rennes ein populärer FIFA Spieler. Nun wird sein Profil förmlich explodieren, da er zu Real Madrid gewechselt hat. Kaum verwunderlich, da Camavinga immer für einen Rekord gut ist. So ist er der jüngste Nationalspieler Frankreichs seit über 100 Jahren. Stellt ihn zentral in euer Team und ihr werdet für viele (FIFA) Jahre einen starken Angelpunkt im Mittelfeld haben.

