Ryan Pessoas FIFA 22 Karrieremodus Guide: die besten jungen Verteidiger

FIFAs Karrieremodus hatte in den vergangenen Jahren Höhen und Tiefen zu bewältigen, doch nun ist es nach FUT der populärste Modus des Spiels. EA hat diesen nun für

"Junge Spieler mit hohem Potential zu verpflichten, ist in Hinsicht auf die limitierten Ressourcen im Karrieremodus eine äußerst effiziente Investition", sagt

Die besten Starter Teams in FIFA 22

Arsenal Fans hatten in der 2020-21 Saison nicht viele Gründe zum Jubeln, doch Bukayo Sakaist definitiv einer davon. Der immens talentierte Links-Verteidiger ist auch für Angriffe über den Flügel mehr als geeignet. England hat ihm für die Finalteilnahme bei der Euro 2020 einiges zu verdanken.

Der 19 jährige Branthwaite steht bei Everton bis mindestens 2023 unter Vertrag. Als Teil von Englands U-20 Nationalmannschaft durfte er schon einige Male jubeln, wie beim 6-1 Sieg gegen Rumäniens U-20 Team im vergangenen August. Mit 196cm an Körpergröße ist er in jeder Verteidigung eine seriöse Präsenz.

Der junge Deutsche spielt zu Zeit für Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga. Seinen fußballerischen Anfang hatte er bei Hertha BSC II, später war er bei Hertha Berlin. Ein angriffslustiger Links-Verteidiger, der für Deutschlands Jugendmannschaft bereits 5 Tore geschossen hat.

