FIFA 22 Meta: 5 Tipps für mehr Erfolg

Jedes neue FIFA-Spiel bringt Neuerungen mit sich. In den ersten Wochen der neuen Saison geht es vor allem darum, das neue Gameplay zu verstehen und zu lernen, wie man sein Spiel im Vergleich zum vorherigen FIFA-Ableger auf dem Weg zu mehr Erfolg verändern muss. Ihr müsst euch neue Routinen antrainieren und könnt nicht einfach so weiterspielen, wie ihr es bisher getan habt. So ist es auch in

erklären wir euch die neue Meta in FIFA 22. Wie hat sich die Spielmechanik im Vergleich zu FIFA 21 verändert und was funktioniert in FIFA 22 am besten? Beherzigt ihr diese fünf Tipps zu Skillmoves, Passspiel, Fernschüssen und mehr, seid ihr direkt für die FIFA 22-Saison gewappnet.

FIFA 22 Ultimate Team: So räumt ihr bei den Squad … Ihr spielt regelmäßig die Squad Battles in …

Und bitte habt Geduld. Es ist normal, das neue Gameplay-Features und Techniken (wie zum Beispiel Skillmoves) zunächst einmal Übung erfordern. Doch wenn ihr sie erst einmal beherrscht, bringen sie einen langfristigen Vorteil mit sich und ihr spielt erfolgreicher. Hört damit auf, zu denken, dass ihr noch so spielen könnt wie vor fünf Jahren. Nach dem Motto: Es hat in FIFA 17 so funktioniert, dann muss es jetzt auch noch klappen.

Und bitte habt Geduld. Es ist normal, das neue Gameplay-Features und Techniken (wie zum Beispiel Skillmoves) zunächst einmal Übung erfordern. Doch wenn ihr sie erst einmal beherrscht, bringen sie einen langfristigen Vorteil mit sich und ihr spielt erfolgreicher. Hört damit auf, zu denken, dass ihr noch so spielen könnt wie vor fünf Jahren. Nach dem Motto: Es hat in FIFA 17 so funktioniert, dann muss es jetzt auch noch klappen.

Und bitte habt Geduld. Es ist normal, das neue Gameplay-Features und Techniken (wie zum Beispiel Skillmoves) zunächst einmal Übung erfordern. Doch wenn ihr sie erst einmal beherrscht, bringen sie einen langfristigen Vorteil mit sich und ihr spielt erfolgreicher. Hört damit auf, zu denken, dass ihr noch so spielen könnt wie vor fünf Jahren. Nach dem Motto: Es hat in FIFA 17 so funktioniert, dann muss es jetzt auch noch klappen.