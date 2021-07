FIFA 22 - Alle Infos zum neuen FIFA!

Inhalt 1 Release

Wie jedes Jahr im Sommer warten wir darauf: Infos zum neuen FIFA! Mittlerweile gibt es erste News zu FIFA 22 - hier werden wir euch in den Monaten vor dem Release mit allen interessanten Infos zum neuen Fußballspiel von EA Sports versorgen. Natürlich immer up to date.

01 Release

FIFA erscheint 2021 etwas früher als als im Jahr zuvor - aber immer noch später als normalerweise. Am 1. Oktober kommt FIFA 22 in den Handel. Vor Corona gab es das Fußballgame immer am letzten Freitag des Septembers zu kaufen. Weltweiter Release von FIFA 21 war im vergangenen Jahr dagegen der 9. Oktober.

Cover

Coverstar in FIFA 22 wird zum zweiten Mal in Folge Kylian Mbappé sein. Der Weltstar von Paris Saint-Germain gehört mit erst 22 Jahren bereits zu den besten Spielern der Welt. Bevor Mbappé 2020 Coverstar wurde, hatten in FIFA 20 Eden Hazard von Real Madrid und Virgil van Dijk vom FC Liverpool das Cover geziert.

Plattformen

FIFA 22 wird sowohl für die Next Gen-Konsolen PlayStation 5, Xbox Series X und Google Stadia als auch für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen. Bereits FIFA 21 hatte es nachträglich noch als eigene Version für PS5, Xbox Series X und Google Stadia gegeben. Die Spieler durften sich dabei über ein verbessertes Spielerlebnis freuen: Schnellere Ladezeiten, schnelleres Rendering, verbesserte Animationstechnologien und eine intensivere Gestaltung der Spieler abseits des Spielgeschehens.

Neue Features

Rückkehr des eigenen Vereins im Karrieremodus

Das wird womöglich viele FIFA-Spieler freuen: In FIFA 22 werdet ihr erstmals seit 15 Jahren (FIFA 07) wieder die Möglichkeit haben, im Karrieremodus euren eigenen Klub zu erstellen. "Lebe deine Fußballträume im Karrieremodus von FIFA 22. Erschaffe einen Verein und verwandle deine Spieler von Abstiegskandidaten in Weltstars", heißt es auf der offiziellen FIFA 22-Website.

Neue Karten in FIFA Ultimate Team

Unterschiedliche FIFA Ultimate Team-Karten gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. In FIFA 22 kommt ein weiterer Karten-Typ hinzu: Die Heroes. Heroes sind Stars von früher, die nicht mehr aktiv sind. Einer der ersten angekündigten Heroes ist Ex-Nationalspieler Mario Gomez, der früher unter anderem für den FC Bayern München und den AC Florenz auf Torejagd gegangen ist.

Veränderung von Weekend League und Division Rivals

Auch das wird FUT-Zocker brennend interessieren: EA plant, die beliebten FUT-Spielmodi Weekend League und Division Rivals zu verändern. Was genau uns hier erwartet, steht noch nicht fest. Wir dürfen gespannt sein.

Gameplay

HyperMotion

Als wohl größte Gameplay-Neuerung in FIFA 22 stellte EA Sports "HyperMotion" vor. Dabei handelt es sich um eine neue Technologie, die exklusiv bei den Next Gen-Versionen auf PS5, Xbox Series X und Google Stadia "ein völlig neues Spielerlebnis in jeder Partie und jedem Modus" und damit insgesamt mehr Realismus erzeugen soll. Funktionieren soll das, indem in realen Fußball-Situation erfasste Bewegungen ins Spiel übertragen werden. Der offizielle Reveal Trailer, den ihr weiter unten findet, zeigt, wie das geht.

Offizielle Trailer

Reveal Trailer

Im ersten Trailer zu FIFA 22 enthüllt EA Sports die oben erklärte neue Gameplay-Technologie HyperMotion:

Mehr Infos zu FIFA 22 folgen in den nächsten Wochen und Monaten. Schaut regelmäßig rein und bleibt auf dem Laufenden, um keine News zu verpassen.

Über den Autor

Chris ist ehemaliger FIFA-Profi. Er war deutscher Nationalspieler, wurde Europameister und trat bei nationalen und internationalen Meisterschaften gegen die besten Spieler der Welt an. Mittlerweile ist Chris seit vielen Jahren FIFA-Coach. Er trainierte auch schon die Esportler des FC Schalke 04. Auf redbull.com begleitet euch Chris auf eurem Weg zu einem besseren FIFA-Spieler und gibt regelmäßig FIFA 21 Tipps .