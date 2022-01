FIFA 22: So solltet ihr mit RB Leipzig spielen

gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten Vereinen in der Fußball-Bundesliga und kann schon auf einige UEFA Champions League Teilnahmen zurückblicken, bei denen sie sich regelmäßig mit den stärksten Mannschaften Europas messen. Wenn ihr nun Lust habt mit den Leipzigern auch auf der Konsole Gas zu geben, haben wir hier für euch Tipps zur Aufstellung der Roten Bullen in FIFA 22.

Bei der Wahl des Systems haben wir dieses Mal eine ganz besondere Aufstellung für euch, nämlich das 3-5-2! Im realen Fußball schon längst angekommen, mag diese Aufstellung für FIFA-Veteranen auf den ersten Blick unkonventionell wirken, sie passt aber perfekt zum Kader von RB Leipzig. Die schnellen Innenverteidiger und spielstarken Mittelfeldspieler kommen in diesem System optimal zur Geltung. Ein kompaktes Zentrum war schon in den vergangenen Jahren ein Erfolgsrezept der Leipziger, sodass dieses hier wieder aufgegriffen wird.

Im Tor finden wir niemand anderen als die langjährige Nummer eins Péter Gulácsi. Mit 85 ist er auch gleichzeitig der höchstbewertete Spieler im Kader, sodass kein Weg am ungarischen Nationalkeeper vorbeiführt. Vor ihm bilden drei Spieler die Abwehrkette, die alle besonders durch ein Merkmal hervorstechen: Geschwindigkeit. Auf der rechten Seite verteidigt mit Lukas Klostermann der schnellste Mann des Trios, welcher mit 85 einen der höchsten Tempo-Werte für einen Innenverteidiger in FIFA 22 vorweisen kann. Auch seine Defensive ist mit 82 sehr gut bewertet.

