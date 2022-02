Alles, was ihr über FIFA 22 Team of the Year wissen müsst

Selten war der Hype um Team of the Year größer als in FIFA 22 Ultimate Team, sorgen die neuen Karten doch für beachtliche Veränderungen der aktuellen Meta.

Doch sind die FIFA 22 Team of the Year Karten wirklich eure hart verdienten Münzen wert?

Glücklicherweise hat FUTWIZ Pro Gamer Jamie 'Jamodo' O'Doherty alle nötigen Infos zur Hand:

Was überhaupt ist Team of the Year?

Die Chance TOTY Spieler mittels Packs zu ergattern, ist nahezu Null. © EA Sports

EA Sports zeigt nicht immer ein gutes Händchen, wenn es um die Namensgebung von Promo Teams geht, doch zum Glück ist das bei Team of the Year kein Thema. Einfach gesagt, sind das die 11 besten Fußballer des Kalenderjahres, welche von den FIFA Spielern gewählt werden. EA verpasst Ihnen daraufhin massive Upgrades und tolle Kartendesigns.

FIFA 22 Team of the Year:

Torhüter: Gianlugi Donnarumma (96 Rating)

Linker Verteidiger: Joao Cancelo (94)

Innen-Verteidiger: Ruben Dias (97)

Innen-Verteidiger: Marquinhos (95)

Rechter Verteidiger: Achraf Hakimi (93)

Zentrales Mittelfeld: Jorginho (97)

Zentrales Mittelfeld: Kevin De Bruyne (96)

Zentrales Defensives Mittelfeld: N'Golo Kanté (96)

Stürmer: Kylian Mbappé (97)

Stürmer: Robert Lewandowski (98)

Rechter Flügel: Lionel Messi (98)

"Es ist höchst wahrscheinlich die Promo des Jahres, mit den teuersten Karten im Spiel", erklärt Jamodo. "Für den Casual Gamer sind die Hürden jedoch meist zu hoch, da die Karten extrem unzugänglich sind, mit Preisen um die 7 Millionen herum für beispielsweise Mbappé."

"Für die Spielergemeinschaft ist der Hype jedoch willkommen, da die Debatte der realen Auswahl um den Ballon d'Or auch im FIFA Spiel Fuß fasst. Und wer hofft nicht eine dieser Karten zu ergattern, wenn er seine wöchentlichen Rewards öffnet?"

Während viele der Team of the Year Karten Selbstläufer sind, stimmt Jamodo mit der Abwesenheit eines bestimmten Spielers nicht überein. "FIFA Spieler würden natürlich für Fußballer stimmen, die sie auch im Spiel einsetzen würden, deswegen sehen wir einen Mbappé und keinen Mo Salah unter den besten XI. Salah gehört meiner Meinung nach zu den besten Fußballern dieses Jahr, doch in FIFA verfügt er nicht wie Mbappé über 5* Skills oder einen 4* schwachen Fuß."

Wie gut sind die FIFA 22 TOTY Karten

Chelseas Jorginho schafft es ins Team of the Year in FIFA 22 © EA Sports

Niemand würde sich über eine Team of the Year Karte im Pack aufregen, doch bei den besten Spielern der Welt ändert sich von Jahr zu Jahr manchmal eher wenig in FIFA, was déjà vu Erlebnisse vorprogrammiert. Beispielsweise sei Kevin De Bruynes TOTY Karte mit Rating 96 genannt. Für Veteranen und Pro Spieler wie Jamodo sind vor allem die Newcomer interessant.

+12 auf einer Karte ist massiv. Jamodo über Jorginho

"Jorginho von Chelsea ist sehr interessant geworden. Seine normale (Gold-)Karte hat, glaube ich, ein Rating von 85 (Goldkarte) mit einem 3* schwachen Fuß und 3* Skill Moves, also nicht wirklich brauchbar. Auch ist sein Tempo mit 60 zu langsam für FIFA", erklärt Jamodo. "Doch die TOTY Karte mit Rating 97, also einen Boost von +12, ist weit über den möglichen Boosts (z.B. durch Team of the Week) von durchschnittlich +1. Mit 4* Skills, 4* schwachem Fuß und 90+ in jedem Stat wird Jorginho nun auch für Pros sehr interessant. Auch sein Preis wird niedriger liegen als bei beispielsweise De Bruyne oder Kanté.

Á propos Preis: Obwohl so gut wie kaum über Packs zu ergattern, werden einige der TOTY Karten für konsistente FIFA Spieler durchaus leistbar, da sie in der Gegend von 1-2 Millionen Münzen liegen. Die Frage ist, ob man für ein, zwei Spieler die Bank sprengen oder lieber auf ein günstiges, jedoch balanciertes Team setzen soll.

"Mein Ratschlag ist auf eine Balance zu setzten, welche eurem Spielstil am nächsten ist", sagt Jamodo. "Wenn ihr die Spielweise von Gold Lewandowski super findet, dann wird seine TOTY Karte ein tolles Upgrade sein. Falls ihr aber einen beweglichen 5*/5* Spieler wie Neymar Jr. gewohnt seid, dann müsst ihr nicht unbedingt auf Lewandowski upgraden."

Ein neuer Trend unter Pro Spielern ist, die TOTY Karten von den besten Verteidigern im Mittelfeld einzusetzen. "Ein Teamkollege von mir, Jacob 'NiKSNEB' Benskin, hat letztes Jahr damit angefangen, indem er Alphonso Davies TOTY ins Mittelfeld stellte, seitdem haben es ihm viele Pros nachgemacht."

PSG Verteidiger Achraf Hakimi macht auch im Mittelfeld eine Topfigur © EA Sports

Jamodo ist ein großer Fan in Sachen Positionswechsel für TOTY Karten: "Die Karten der geboosteten Verteidiger bringen auch tolle Schusseigenschaften mit sich, wie bei Hakimi oder Cancelo in diesem Jahr, sodass sie mit ihren rundherum guten Stats zu schade für die hinterste Linie wären."

Mittels League Upgrades SBCs zu TOTY Karten?

Grinding in den League Upgrade SBCs ist eine Möglichkeit für TOTY Karten © EA Sports

Ein populärer Weg nach TOTY Karten zu schürfen, sind die League Upgrade SBCs. Dort könnt ihr eure (Reserve-)Karten in den Topf werfen und nach den Challenges auf eine TOTY Karte hoffen. Ob es sich auszahlt? Jamodo meint hierzu: "Auch mit diesen Premium Upgrades müsst ihr euch darauf einstellen, zu verlieren. Falls ihr euer ganzes Team im Wert von - sagen wir - einer Million aufs Spiel setzt, um eine TOTY Karte zu ergattern, werdet ihr enttäuscht sein. Setzt lieber Spieler ein, die ihr nicht in Verwendung habt."