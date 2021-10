FIFA 22 Bundesliga: Ryan Pessoas Guide für das beste FUT Starter-Team

gibt es gleich zu Beginn reichlich Gelegenheit für eine neue Formation. Eine Liga, in der wir zu Beginn oft Erfolg gefunden haben, ist die deutsche Bundesliga. Falls ihr in euren Anfangspacks einen oder mehrere starke Bundesliga Spieler findet, wäre es keine schlechte Idee das restliche Team drumherum aufzubauen.

Es ist schon etwas Besonderes in einem neuen FIFA Spiel das erste Ultimate Team zusammenzustellen, und in

. "In der Bundesliga von FIFA 22 gibt es viele junge Spieler, die dafür in Frage kommen. Ein tolles Beispiel ist der holländische Stürmer Donyell Malen, der für Borussia Dortmund in dieser Saison spielt. Aufgrund seiner Wendigkeit und präzisen Ballkontrolle, kann er für ordentliche Probleme in einer Early-Game Verteidigung sorgen."

avancieren, doch jetzt kurz nach Release zeichnet er sich durch seine Vielfältigkeit aus. Mit 78 in Geschwindigkeit ist er als linker Außenverteidiger eher deplatziert, doch mittels Custom Tactics macht er als linker Mittelfeldspieler eine überaus gute Figur in einer 4-3-3 Formation.

Der frühere Manchester City Spieler wird in den nächsten Monaten bestimmt zum "Fodder" in den

Leon Goretzka wird mit seinen 80+ Werten äußerst begehrt sein, doch der Bayern München Spieler wird in den Anfangsmonaten unleistbar sein. Emre Can kann zwar von den Stats nicht ganz mithalten, aber 78 Gesamtwertung ist wohl kaum schlechter als 80. Dazu ist er groß gewachsen und physisch stark, sodass er für den Anfang die beste Option fürs zentrale Mittelfeld ist.

Leroy Sané und Kingsley Coman werden für die meisten Spieler außerhalb des Leistbaren liegen. Hier bietet sich Filip Kostić als effiziente Alternative an. Mit einer Geschwindigkeit von 88, starkem Dribbling und Passspiel ist er ein versierter Mittelfeldspieler. In den ersten Wochen reicht auch seine Abschlussstärke für das eine oder andere Tor aus.

Wolfsburgs Roussillon ist eine hervorragende Alternative zum 82-gewerteten Alphonso Davies in der linken Verteidigung, der in den ersten Wochen überaus teuer bleiben wird.

Bellingham wird zukünftig über tolle Karten verfügen, momentan steht seine rare Goldkarte bei 79 - dafür fühlt er sich im gesamten Mittelfeld wohl. Im Moment sind seine Schussfähigkeiten noch wackelig, doch in der nächsten Saison könnte er aufgrund seiner anhaltenden starken Phase ein frühes Team of the Week Item erhalten und im Preis aufsteigen, sodass ihr ordentlich Profit machen werdet.

Hitz ist neben Roman Burki Dortmunds Keeper. Burki hat mit einer 80-Wertung leicht die Nase vorn, doch dafür ist Hitz um 5cm größer und in allen wichtigen Belangen so gut wie ebenbürtig. Falls ihr auf einen raren Gold Keeper verzichten könnt, ist Hitz die erste Wahl.

Da in dieser Saison Lucas Hernandez als linker Verteidiger spielt, ist es Zeit für seinen Landsmann Lacroix die Zügel der Verteidigung in die Hand zu nehmen. Leider wird Lacroix aufgrund seiner unglaublichen Geschwindigkeit teurer als all seine Kollegen hier sein. Dennoch, die Innenverteidigung kann man zu Beginn kaum besser aufstellen.

