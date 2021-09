FIFA 22: Ryan Pessoas Ultimate Team Draft Tipps

Es ist verlockend in einen Tunnelblick zu wechseln, wenn tolle Spieler früh zur Auswahl erscheinen. Zwingt euch nicht in eine bestimmte Liga oder Nation, außer wenn die restliche Auswahl dementsprechend passt. Im schlimmsten Fall könnt ihr noch immer den Star-Spieler nach Anpfiff von der Bank holen.

Es ist verlockend in einen Tunnelblick zu wechseln, wenn tolle Spieler früh zur Auswahl erscheinen. Zwingt euch nicht in eine bestimmte Liga oder Nation, außer wenn die restliche Auswahl dementsprechend passt. Im schlimmsten Fall könnt ihr noch immer den Star-Spieler nach Anpfiff von der Bank holen.

Es ist verlockend in einen Tunnelblick zu wechseln, wenn tolle Spieler früh zur Auswahl erscheinen. Zwingt euch nicht in eine bestimmte Liga oder Nation, außer wenn die restliche Auswahl dementsprechend passt. Im schlimmsten Fall könnt ihr noch immer den Star-Spieler nach Anpfiff von der Bank holen.