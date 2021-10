FIFA 22: Ryan Pessoas Guide für die FUT Silber Lounge

Vor Release wurde noch heftig spekuliert, ob EA die Silber Lounge, welche erst letztes Jahr debütierte, wieder in FIFA 22 integrieren würde. Und wenn ja, in welcher Form? Nun, an dem Format hat sich nicht sonderlich viel verändert. Unser Experte Ryan hat die wichtigsten Tipps für euch parat, um erneut ein erfolgreiches Silber Team auf die Beine zu stellen.

Das Gameplay gewinnt mit Silber Spielern neue interessante Facetten Ryan Pessoa

"Die Silber Lounge war eine überraschende und interessante Neuerung in FIFA 21. Viele Spieler konnten so ihre brasilianischen Silber Fantasien aus vergangenen FIFA Games wieder aufleben lassen", sagt Ryan Pessoa. "Das Gameplay gewinnt mit Silber Spielern neue interessante Facetten, speziell in den ersten Monaten, wenn noch nicht allzu viele überstarke 74-gewertete Spezialkarten im Umlauf sind."

Die Silber Lounge war einer der besten Modi in FUT 21 © EA

Wie funktioniert die Silber Lounge in FUT 22?

Silber Service: nur Spieler mit Wertungen zwischen 65-74 © EA

Das einzige Kriterium, um teilzunehmen, ist, dass eurer Team ausnahmslos aus Silber Spielern besteht. Dann könnt ihr in den Live FUT Freundschaftsspielen gegen andere Silber Teams antreten. Alle Kartenarten zwischen 65 und 74 dürfen eingesetzt werden.

Jeden Mittwoch werden von EA Silber Star Objectives hinzugefügt. Beim Erfüllen winken zumeist silberne Team of the Week oder 74-gewertete Spieler, die an ein Spezialevent gebunden sind (z.B. FUT Future Stars oder FUT Freeze). Die Objectives sehen ungefähr so aus:

Erziele 6 Tore mit einem Silber Spieler in Silber Lounge

Führe 8 Assists mit einem Silber Spieler in Silber Lounge durch

Gewinn 3 Matches mit einem Silber Team in Silber Lounge

Normalerweise hat man die meisten Objectives schnell erreicht, außer den Siegen, da das Matchmaking recht unausgeglichen ist.

So stellt ihr ein starkes Silber Lounge Team in FUT 22 auf

Haltet Ausschau nach schnellen Spielern 👀 © EA

Ryans Aufstellungs-Tipps:

Torhüter: Jeder Torwart mit guten Chemie-Links zur Verteidigung sollte ausreichen. EA hat letztes Jahr nur eine Goalkeeper Silberkarte als Silber Star Belohnung herausgegeben, also müsst ihr euch auf dem Transfermarkt genauer umsehen.

Verteidigung: Bei einer 4er Kette hinten, solltet ihr auf Innenverteidiger mit mindestens 70 und Außenverteidiger mit mind. 80 in Geschwindigkeit setzen. Auch bei hohen Chemie-Links solltet ihr diese Werte nicht unterschreiten. Ebenfalls in Betracht zu ziehen, ist ein passabler schwacher Fuß, damit ihr aus brenzligen Situationen präzise rauspassen könnt.

Zentrales Mittelfeld: Egal, ob ihr mit den Mittelfeldspielern von Strafraum zu Strafraum rennen wollt oder lieber mit einem oder zwei ZDMs den Spiellauf kontrollieren wollt: die Werte, auf die es ankommt, sind Passen und Dribbling. Schusswerte, im besonderen Finesse Shots, sind ein toller Bonus, aber Hauptsache die Pässe kommen vorne an.

Flügelspieler: Geschwindigkeit, Passspiel und Dribbling - in dieser Reihenfolge. In der Silber Lounge werdet ihr zu Beginn der Meta oft auf langsame Verteidiger stoßen. Erhöht euren Vorteil mit schnellen Seitenspielern, die zu den Stürmern passen können.

Offensives Mittelfeld: Falls ihr mit einem ZOM spielt, solltet ihr sicherstellen, dass Dribbling, Passspiel und Schuss passt. Idealerweise mit einem "starken" schwachen Fuß. Geschwindigkeit ist hier dafür vernachlässigbar.

Stürmer: Geschwindigkeit und Schuss. Dribbling kann aber auch nicht schaden, vor allem, wenn ihr nur langsame Stürmer im Kader habt.

Reserve: Wichtig ist nur, dass ihr eine habt. Die Geschwindigkeit baut während der zweiten Hälfte immens ab in der Silber Lounge. Subs erhalten bei vollem Chem-Style zwar keinen Boost, doch ist dies auch nicht wichtig, wenn ihr 20 Minuten vor Schluss frisches Blut mit 90+ Geschwindigkeit aufs Feld holt.

Auf Chemistry-Styles müsst ihr nicht sonderlich achten, da Hunter und Shadow Karten recht viel Investment fordern. Mit Katalysatoren kommt ihr weiter, da nicht nur Geschwindigkeit, sondern auch das Passspiel geboostet wird. Ein 700-Münzen Katalysator auf den Flügelspieler wird einen merkbaren Unterschied im Aufbauspiel machen.

Welche Taktik funktioniert in FUT 22 Silber Lounge?

Mit einem reinen Silber Team werden manche Manöver, auf die ihr in den anderen Spielmodi setzt, vermutlich nicht funktionieren. Finesse Shots, 5-Stern-Moves, enges Dribbling etc. werden bei diesen Spielern eher zum Krampf führen. Teamwork ist das Schlüsselwort.

Ryans Tipps zur Spielweise:

Geschwindigkeit: Klar, es ist nicht das attraktivste Spiel mit einem schnellen Flügelspieler die Seite entlang zu preschen... aber es ist ein sicherer Weg, eine langsame Verteidigung auszuspielen.

Laufpässe: Die Variation bei Laufpässen macht den Unterschied - L1+R1 auf PlayStation und LB+RB auf Xbox bewirken eine flachere Flugbahn, die schwerer abzufangen ist. Wenn ihr am Flügel (wieder) in den Ballbesitz kommt, aktiviert einen Lauf eurer Angreifer oder achtet auf ihre Position am Radar und serviert ihnen einen perfekten Laufpass.

Aggressives Verteidigen: Die goldene Regel beim Verteidigen ist, die Innenverteidiger nicht auf die Angreifer losrennen zu lassen, da so der Raum für die zweite Angriffsreihe aufgeht. In der SIlber Lounge kommt die Verteidigung allerdings auch auf Position mit Druck nur schwer zurecht. Rast ihr mit eurem ZDM oder Verteidiger auf die Silber Stürmer zu, kann dies durchaus Fehler bei ihnen provozieren. Verwendet die Instruktionen mittels D-Pad (rauf + rauf für Abseitsfalle, rauf + rechts für Pressing) um hier den Angriff zu unterbinden. Dies funktioniert kaum in anderen Modi, doch ist es auch hier noch riskant, also wägt es gut ab.

Ballbesitz: Die Golden Goal Meta ist hier zwar nicht absolut zu nehmen, doch viele Spieler sind ungeduldig in Bezug auf die zu erfüllenden Objectives in den Live FUT Freundschaftsspielen , und die Silber Lounge bildet keine Ausnahme. Nützt dies aus, indem ihr auf Ballbesitz spielt. Das bedeutet keine unnötigen, riskanten Pässe. Lasst den Gegner den Fehler machen und nützt den darauffolgenden freien Raum.

Wartet bis zum Schluss auf die Reaktion des Keepers - und spielt vorbei © EA

Spielt den Torhüter aus: Es braucht ein bisschen Übung, aber es zahlt sich aus - rennt auf den Keeper zu und anstatt zu schießen, rollt den Ball im Dribbling an ihm vorbei. Dies funktioniert auffallend oft in 1 gegen 1 Situationen. Da Silber Keeper in FIFA 22 besser halten als Silber Stürmer schießen können, führt ein Ausspielen häufiger zum Torjubel .