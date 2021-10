FIFA 22 LaLiga: Ryan Pessoas Guide für das beste FUT Starter-Team

Das Hauptthema des Sommers in Spanien war Messis Abgang von Barcelona nach PSG. Doch auch ohne Aushängeschild, findet man in LaLiga einen Haufen qualitativer Spieler.

Jules Koundé hatte sehr starke Spezialkarten in vergangenen FUT-Zyklen...

"Der 22 jährige Jules Koundé hatte sehr starke Spezialkarten in vergangenen FUT-Zyklen," sagt uns Ryan Pessoa. "Ein solider Verteidiger, dessen französische Links sehr nützlich für Ligue 1 Hybriden sein werden. Vor allem der Link zu Sevilla Verteidiger Diego Carlos sorgt für eine starke Abwehr in der frühen Phase von FUT 22.

Im Mittelfeld strotzt die spanische Liga nur so vor Talent. Etwas schwerer wird es, einen schnellen Stürmer zu verpflichten. Doch mit dem Überangebot in der Mitte, sollte für jede Position eine geeignete (Hybrid-) Besetzung gefunden werden. Was sagt ihr zu Rodrigo und Iñaki Williams? Wie in den alten guten Zeiten von

Zwar nicht der Schnellste und mit einer Basis-Wertung von 83 auch nicht gerade billig, doch bietet Correa dafür exzellente Schuss- und Dribbling Stats. Ein wertvoller Spieler, den man sich immer in der Nähe des Strafraums wünscht.

Die Auswahl an geeigneten Torhütern ist zu Beginn von FUT 22 recht groß, doch Lecomtes französische Wurzeln machen ihn zum perfekten Angelpunkt für Hybriden.

