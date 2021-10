FIFA 22 Ligue 1: Ryan Pessoas Guide für das beste FUT Starter-Team

Für den Anfang muss man an PSG vorbeisehen und auf alte Namen und junge Importe setzen. Im Endeffekt führt aber am Kader von PSG kein Weg vorbei. Doch bis der Rubel rollt, braucht ihr die Preis-Leistungs-Sieger der Ligue 1.

Die Angriffsoptionen abseits des genannten Trios sind in der Ligue 1 spärlich gesät, doch Delort wird gute Arbeit in eurem Team leisten. Durch seine Abschlussstärke wird er mit hoher Wahrscheinlichkeit eure herausgespielten Chancen im Tor versenken, auch wenn er nicht mit der Schnelligkeit eines Mbappé an einen Laufpass rankommt. Dank physischer Stärke eignet er sich auch für das "Wegräumen" einiger Verteidiger, um seinen Kollegen den Weg zu ebnen.

