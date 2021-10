FIFA 22 Premier League: Ryan Pessoas Guide für das beste FUT Starter-Team

Falls ihr noch keinen FUT-Modus in FIFA 22 gespielt habt, ist es nicht ratsam in der English Premier League anzufangen. Die EPL zieht höchstens Premium Karten an und man zahlt durch die geringen Optionen für jede Position überaus viel, um am Ende des Tages ein eher durchschnittliches Team aufzustellen. Ihr seid am Anfang in der Bundesliga oder Seria A besser beraten, bis ihr genügend Kapital gesammelt habt. Falls euch das Heimatland des Fußballs doch nicht aus dem Kopf geht und ihr euch dort beweisen wollt, sollten wir uns die Möglichkeiten genauer ansehen.

"In der Premier League wird Leicesters Neuzugang, der 22 jährige Stürmer Patson Daka eine sehr gute Wahl sein," sagt Ryan Pessoa . "Mich persönlich reizt zudem Martin Ødegaard, nachdem er jetzt für Arsenal spielt. 5-Sterne Skills waren beim letzten FIFA super wichtig."

Vor allem die Angreifer, und Innenverteidiger ab 80 Geschwindigkeit, werden uns von vielen Münzen trennen. EA scheint dieses Jahr ein Hauptaugenmerk auf schnelle Innenverteidiger zu legen, um den Trend in der letztjährigen Meta zu durchbrechen. Ob dies die Transferpreise senken wird, bleibt abzuwarten.

Wenn man sucht, findet man auch Schnäppchen in der EPL © EA

Ben Godfrey (77, IV) - Everton, Engländer

Die vermehrte Auswahl an schnellen Innenverteidigern in der Premier League dieses FIFA Jahr, wird den Druck etwas senken, unbedingt Liverpools Joe Gomez verpflichten zu müssen. Dessen Marktwert wird zudem im absurd hohen Bereich bleiben, zumindest in den nächsten Wochen. Deswegen sehen wir rüber zum Stanley Park, wo ein anderer Verteidiger mit einer 80+ Geschwindigkeit seine Dienste verrichtet - und hoffen, dass dieser nicht allzu teuer sein wird.

Christian Pulisic (82, LF) - Chelsea, Amerikaner

In Bezug auf den rechten Flügel mangelt es in FIFA 22 kaum an Spielern, deswegen verzichten wir in unserer Liste auch auf Adama Traoré. Auf der linken Seite sieht es hingegen schon magerer aus. Die teure Auswahl fällt auf Marcus Rashford, unsere go-to Variante ist Pulisic. Ehrlich gesagt wäre man trotz des Chem-Verlustes besser beraten, zwei rechte Flügelspieler zu kaufen und einen links spielen zu lassen. Studiert die Preise und zieht Pulisic in Erwägung.

Daniel James (77, RM) - Leeds United, Waliser

Einer der austauschbaren Geschwindigkeitshändler auf der rechten Seite in der frühen Datenbank ist Dan James. Dieser wird die gesamte Seite überbrücken und den Angreifern den Ball auf einem silbernen Tablett servieren. Mehr muss er in dieser Position auch nicht können.

Davinson Sanchez (79, IV) - Spurs, Kolumbianer

Sanchez wird aufgrund seines kolumbianischen Links und der sub-80 Geschwindigkeit günstiger als beispielsweise Joe Gomez ausfallen. Trotzdem stellt er eine solide Option für den wichtigsten Verteidigungsposten dar.

Diogo Jota (82, LF) - Liverpool, Portugiese

Jota wurde von EA dieses Jahr etwas runtergestuft, doch wer mit einem Angreifer mit sub-90 in Geschwindigkeit leben kann, wird mit einem 5-Sterne schwachen Fuß belohnt. Tauscht ihn auf die Stürmerposition und setzt einen schnellen Spieler anstatt seiner auf den linken Flügel. Auch in einer 4-3-3 Formation solltet ihr euch mit ihm wohlfühlen können. Ihr solltet ihn früh engagieren, da er aufgrund Liverpools anhaltender Ligastärke im Preis hochgehen wird.

Chelseas Stamford Bridge sah noch nie so realistisch aus wie in FIFA 22 © EA

Edouard Mendy (83, TH) - Chelsea, Senegalese

In der Premier League finden sich eigentlich genug Keeper mit anständigen Werten, also müsst ihr dies zu Beginn nicht übermäßig priorisieren. Doch wenn ihr Chelseas Riesen, Edouard Mendy (198cm), verpflichten könnt, habt ihr auf jeden Fall einige Monate Ruhe mit dem Thema.

Emerson Royal (79, RV) - Spurs, Brasilianer

Er ist zwar nicht der Schnellste, doch zu Beginn der Meta schlägt das kaum ins Gewicht, und als großgewachsener Verteidiger solltem ihm gegnerische Flanken keine Schwierigkeiten bereiten.

Ibrahima Konaté (78, IV) - Liverpool, Franzose

Obwohl auch nicht der Schnellste, erwarten wir, dass Konaté aufgrund seines Liverpool-Frankreich-Links im Preis steigen wird. Falls er eine Team of the Week Karte abkriegt, wird er noch teurer.

Lucas (81, RM) - Spurs, Brasilianer

Der brasilianische Flügelspieler ist zwar nicht mehr so hoch eingestuft wie in früheren FIFA Iterationen, doch dafür ist er noch immer blitzschnell. Aufgrund seiner (früheren) Beliebtheit wird er noch immer für viele eine attraktive Wahl darstellen, weshalb er für ein Starter-Team bestimmt etwas teurer ausfallen wird. Mit 4 Sternen in Skills sowie schwachem Fuß eignet er sich auch perfekt in Stürmerpositionen.

Martin Ødegaard (82, ZOM) - Arsenal, Norweger

Arsenal hat sich sehr bemüht, um Ødegaard (nach einer Ausleih-Saison von Real Madrid) fix zu verpflichten. Nicht ohne Grund, falls ihr eure Angriffe vom zentralen Mittelfeld aus steuern möchtet, ist er dank Dribblingstärke, Passspiel und 5-Sterne Skills hier höchst effizient.

Rodrigo (79, ZOM) - Leeds United, Spanier

Rodrigo hat sein volles Potential in der Premier League bislang noch nicht zeigen können, doch sollte er für euren Start einen soliden Stürmer abgeben. Mit dem richtigen Chem-Style kann man seine Geschwindigkeit noch soweit erhöhen, dass er zeitig vorm Tor steht.

Saúl Niguez (82, ZM) - Chelsea, Spanier

Der Atletico Madrid Leih-Spieler hat in der Premier League noch keine Feuerwerke ausgelöst, doch das sollte euch nicht abschrecken. Saúl ist ein ausgewogener Spieler mit einem 4-Sterne schwachem Fuß, der euch von Strafraum zu Strafraum gute Dienste leisten wird.

Sergio Reguilón (81, LV) - Spurs, Spanier

Sergio Reguilón stellt eine Langzeitlösung in der rechten Verteidigung dar © EA

Patrick van Aanholts Wechsel nach Galatasaray hat die Auswahl bei schnellen Linksverteidigern etwas eingeengt. Deswegen ist Sergio Reguilón auch etwas teurer als sonst, dennoch wird euch der frühere Real Madrid Spieler auf lange Sicht gute Dienste leisten.

Steven Bergwijn (80, LM) - Spurs, Niederländer

EA hat zwar den Innenverteidigern einen Boost in Geschwindigkeit spendiert, doch die Flügelspieler warten noch darauf, zumindest in der Premier League. Der holländische Angreifer sollte trotzdem einen soliden Flügelspieler abgeben und dank seiner Dribblingstärke auch genug Zug Richtung Tor aufbauen.

Thomas Partey (83, ZM) - Arsenal, Ghanaer

Jeder will Ngolo Kanté für das Mittelfeld in der Premier League, doch Arsenals Mittelfeld-Mauer wird in den frühen Phasen des Spiels einen guten Job machen und auch mehr Angriffsmöglichkeiten bieten als viele seiner Kollegen.