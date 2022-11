FIFA 23: So spielt ihr mit RB Leipzig

geht in der Saison 2022/23 nahtlos weiter. In der Gruppenphase der Champions League wartete niemand anderes als der amtierende Champions League-Sieger Real Madrid auf die Bullen. Mit einem 3:2-Heimsieg gegen die Königlichen und weiteren überzeugenden Auftritten gelang abermals der

Ihr wollt RB Leipzig auch an der Konsole zum Erfolg führen? Wir geben euch Tipps für die Aufstellung der Roten Bullen in

In FIFA 23 möchten wir euch ein System ans Herz legen, welches sich bereits seit Jahren großer Beliebtheit in der FIFA-Community erfreut und stark wie eh und je ist. Das 4-1-2-1-2 (2) - auch bekannt als „enge Raute“ - überzeugt vor allem durch starkes Kurzpassspiel und einen geschlossenen Mittelblock. Dies passt perfekt zum Kader von RB Leipzig mit seinen vielen hochveranlagten Mittelfeldspielern, sodass mit dieser Taktik das volle Potenzial ausgeschöpft werden kann.

