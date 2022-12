FIFA 23: Weltmeister RBLZ_Umut gibt Tipps für Standardsituationen

Umut Gültekin Umut Gültekin ist der beste FIFA-Spieler der Welt. 2022 krönte der Esportler von RBLZ Gaming seine noch junge Karriere mit dem WM-Titel beim FIFAe World Cup in Kopenhagen.

hat sich bei Standards im Vergleich zum Vorgänger einiges getan. So könnt ihr vor der Ausführung mit Hilfe des rechten Analogsticks den Schnitt und die Richtung festlegen, sodass ihr euch bei der Ausführung ganz auf die richtige Kraft fokussiert. Ihr könnt beispielsweise per Innenrist, Außenrist oder mit einem Flatterball die gegnerischen Keeper auf die Probe stellen oder noch schärfere Hereingaben spielen.

In

über Standards in FIFA 23 gesprochen. Gemeinsam mit dem FIFA-Profi von

FIFA 23: So beherrscht ihr die Defensive

RB Leipzig bei einem Eckball in FIFA 23

In FIFA 23 fallen viele Eckball-Tore im Bereich vor dem kurzen Pfosten.

Eckbälle auf den ersten Pfosten zu spielen, ist in FIFA 23 besonders effektiv. Das weiß auch Umut, der folgenden Tipp für weltmeisterliche Ecken für euch hat:

Doch achtet auf den gegnerischen Keeper, denn viele bewegen ihn präventiv bereits in diese Region. Ist das der Fall, könnt ihr alternativ folgende Varianten probieren:

Zwar von Natur aus nicht so effektiv wie der kurze Pfosten, aber ein gutes Gegenmittel, falls der Gegner den Keeper nach vorne bewegt. Wählt hier etwas mehr Kraft, sodass der Ball über den Keeper hinweg fliegt und euer Stürmer ins leere Tor einnicken kann.

