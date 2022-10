FIFA 23 Ultimate Team: Günstige Teams für den Saisonstart

ist es nicht so einfach, ein starkes Team zusammenzustellen. Vor allem, wenn man auf Echtgeld-Investments verzichtet und nur mit den durch Spielerfolg generierten Münzen seine Mannschaft in FUT 23 aufbaut. Deshalb stellen wir euch diese Saison wieder zwei Teams vor, für die ihr nicht tief in das virtuelle Portemonnaie greifen müsst - die euch aber dennoch zu vielen Siegen führen können!

Bevor wir euch die Teams näherbringen, erklären wir euch kurz das neue Chemiesystem, das sich in FIFA 23 Ultimate Team verändert hat. Anders als noch in

Ihr müsst also darauf achten, dass es im gesamten Team Verknüpfungen verschiedener Spieler in Bezug auf ihre Herkunft, ihre Liga oder ihren Verein gibt. Abschießend noch eine weitere wichtige Info: Es gibt keine Links zwischen Spielern mehr, die für eine bessere Chemie sorgen. Das heißt: Es ist nicht mehr wichtig, dass Spieler aus dem gleichen Verein oder aus der gleichen Liga nebeneinander spielen, um damit die Chemie zu optimieren. Es reicht, wenn sie beide aufgestellt sind. Es können also auch ein Linksaußen und ein Rechtsverteidiger aus dem gleichen Klub dafür sorgen, dass sich eure Chemie verbessert.

Noch eine letzte Sache, bevor wir euch die beiden günstigen Teams zeigen, die wir euch zum Start in die Saison in FIFA 23 Ultimate Team empfehlen können: Beide Mannschaften sind Hybrid Squads - das heißt Teams mit Spielern aus verschiedenen Ligen. Sich zu Beginn der Saison für einen Hybrid Squad zu entscheiden, hat einen entscheidenden Vorteil: Ihr habt eine größere Auswahl an günstigen und gleichzeitig starken Spielern. Auch

zu den stärksten Abwehrspielern gehörte und auch in FIFA 23 starke Ratings hat, und BVB-Neuzugang Nico Schlotterbeck. Schlotterbecks Werte beim Verteidigen (84) und bei der Physis (78) können sich sehen lassen. Rechts in der Viererkette spielt Aaron Wan-Bissaka von Manchester United, der nicht nur schnell ist (82 Tempo), sondern auch einen starken Wert beim Verteidigen hat (78).

Vor Gulácsi in der Viererkette spielt in der Linksverteidigung mit

Im Mittelfeld setzen wir links auf Leroy Sané. Der deutsche Nationalspieler des FC Bayern ist auch in FIFA 23 wahnsinnig schnell (88 Tempo) und dribbelstark (85). In der Zentrale agieren Ilkay Gündogan von Manchester City, der mit seinem Dribbling (85) und seinem starken Passspiel (85) ein absoluter Gewinn für euer Team ist, und RB Leipzig-Star Konrad Laimer. Laimer ist ein absoluter Allrounder und wird euch mit Ratings wie 84 Tempo, 81 Verteidigen und 78 Physis begeistern. Die rechte Mittelfeldseite beackert Bukayo Saka vom FC Arsenal London. Schnelligkeit (84 Tempo) und Dribbling (83) gehören zu seinen Stärken.

. Der Champions League-Sieger mit dem FC Chelsea ist zwar nicht mehr ganz so stark wie noch in FIFA 22, ist aber für ein Starter Team immer noch ein Top-Spieler. Vor allem Tempo (90), Dribbling (82) und Schuss (80) stechen positiv heraus. Neben ihm stellen wir mit Jamie Vardy einen Stürmer von Leicester City auf, mit dem ihr zum Saisonauftakt ebenfalls nichts falsch machen könnt. 84 Schuss, 84 Tempo und 79 Dribbling machen ihn zu einem sehr gefährlichen Angreifer, der mit Sicherheit den einen oder anderen Treffer für euer FIFA Ultimate Team erzielen wird.