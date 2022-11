FIFA 23 Ultimate Team: 5 Tipps für einen perfekten Start

Ultimate Team hat sich in den letzten Jahren zum Spielmodus Nummer eins in FIFA entwickelt. Das bleibt auch in FIFA 23 so. Da im immer vielfältiger werdenden FIFA Ultimate Team auf den ersten Blick aber einiges kompliziert sein kann , helfen wir euch in diesem Einsteiger-Guide, die „FUT-Welt“ zu verstehen, damit ihr euch anschließend ein ultimatives Team aufbauen könnt.

01 1. Der Einstieg

FIFA Ultimate Team bietet nicht nur die Möglichkeit, eure Lieblingsspieler in einem Team aufs Feld zu führen, sondern es gibt im Menü noch weitaus mehr zu entdecken. So erwarten euch abschließbare Ziele, Squad Building Challenges (SBCs) und der Shop, welche eure Möglichkeiten erweitern, euer Dream Team aufzubauen. Letztendlich dreht sich jedoch fast alles darum, ausreichend Münzen zu erwirtschaften. Dies ist die In-Game Währung, mit der Spieler auf dem Transfermarkt gekauft und verkauft werden können.

An diese Münzen kommt ihr in erster Linie durch das Absolvieren von Spielen. Nach jeder Partie erhaltet ihr einen kleinen Betrag, der etwa im Bereich von 500 Münzen angesiedelt ist. Da Weltklasse-Spieler wie Kylian Mbappé teilweise Millionen von Münzen kosten, sind sehr viele Spiele notwendig, um euch irgendwann einen der Top-Stars leisten zu können.

Der Season-Pass

Der Season-Pass in FUT 23 © EA Sports

Eine Möglichkeit, den Prozess des Münzen-Sammelns zu beschleunigen und eurem Wunsch-Team näher zu kommen, ist der Season-Pass, welcher jedem Ultimate Team-Spieler kostenlos zur Verfügung steht. Ihr könnt pro Season bis zu 29-mal im Level aufsteigen, also maximal Level 30 erreichen. Bei jedem Aufstieg erwarten euch mal kleinere und mal größere Prämien, zu welchen Münz-Boosts, Packs und eine Vielzahl von Items, mit denen ihr euer Stadion verschönern könnt, zählen.

Die Münz-Boosts steigern den Betrag, den ihr nach jeder Partie bekommt, um einen festen Satz für fünf Partien. Diese solltet ihr euch also nicht entgehen lassen! Auch die Packs, welche eine zufällige Auswahl an Spielern enthalten, sind eine Chance auf Münzen. Wer jedoch auf euch in den Packs wartet, ist komplett zufällig. Die Chance auf einen Superstar ist aber wesentlich geringer als auf niedriger bewertete Spieler.

Eine kleine Starthilfe

Starthilfe in FUT 23 © EA Sports

Wenn ihr Ultimate Team das erste Mal startet, erhaltet ihr ein Start-Team, welches größtenteils aus Bronze-Spielern besteht. Auf Wiederkehrer warten ggf. auch Packs, die euch direkt mit ersten Goldspielern versorgen können. Ein weiterer sehr nützlicher Aspekt sind Leihspieler. Diese können für eine festgelegte Anzahl an Spielen euer Team verstärken, sodass ihr auch schon am Anfang die Gelegenheit habt, einige sehr starke Spieler auszuprobieren. Die ersten Leihspieler bekommt ihr direkt zu Beginn geschenkt, weitere können über den Season-Pass und Ziele freigeschaltet werden.

Ziele in FIFA Ultimate Team

Ziele in FIFA 23 Ultimate Team © EA Sports

Das Erreichen des nächsten Levels im Season-Pass gelingt nur über das Sammeln von XP (Erfahrungspunkten), die für das Erreichen von verschiedenen Zielen ausgeschrieben sind. So können Ziele von euch zum Beispiel verlangen, in einem Spielmodus Spiele zu gewinnen, mit Spielern aus bestimmten Ligen oder Nationen zu treffen oder per Fallrückzieher ein Tor zu erzielen. Meistens gibt es neben den XP auch Belohnungen wie kleinere Packs oder einen geringen Satz an Münzen.

02 2. Die Chemie

Wenn ihr eure ersten Münzen erwirtschaftet habt und mit dem Teambau loslegen wollt, gilt es ein paar Dinge zu beachten. So gibt es ein zu den letzten Jahren deutlich verändertes Chemie-System, welches wir euch näherbringen möchten.

Anders als noch in FIFA 22 Ultimate Team könnt ihr nun statt 100 Chemiepunkten nur noch eine Teamchemie von 33 erhalten. Die Teamchemie setzt sich aus der Chemie jedes einzelnen Spielers zusammen, die von 0 bis 3 reicht. Hat jeder Spieler eine Chemie von 3, startet ihr mit der optimalen Teamchemie von 33 in die Partie.

Die Chemie eines Spielers hängt von seinen Mitspielern ab. Hierbei gibt es drei Kriterien: Nationalität, Liga und Verein. Stellt ihr beispielsweise zwei Spieler aus der gleichen Liga und dem gleichen Verein auf, beeinträchtigt das die Chemie bei beiden Akteuren sehr positiv. Wenn aber alle anderen neun Spieler aus anderen Klubs und anderen Ligen stammen und außerdem eine andere Nationalität haben, kann es dennoch sein, dass die Einzelchemie der beiden Spieler mit gleicher Nationalität und Klubzugehörigkeit schwach ist.

Ihr müsst also darauf achten, dass es im gesamten Team Verknüpfungen verschiedener Spieler in Bezug auf ihre Herkunft, ihre Liga oder ihren Verein gibt. Abschießend noch eine weitere wichtige Info: Es gibt keine Links zwischen Spielern mehr, die für eine bessere Chemie sorgen. Das heißt: Es ist nicht mehr wichtig, dass Spieler aus dem gleichen Verein oder aus der gleichen Liga nebeneinander spielen, um damit die Chemie zu optimieren. Es reicht, wenn sie beide aufgestellt sind. Es können also auch ein Linksaußen und ein Rechtsverteidiger aus dem gleichen Klub dafür sorgen, dass sich eure Chemie verbessert.

Ihr benötigt Empfehlungen und Inspirationen für euer erstes Team in FUT 23? Hier stellen wir euch zwei starke Starter Teams für kleinen Münzeneinsatz vor !

03 3. Squad Building Challenges (SBCs)

Squad Building Challenges in FIFA 23 Ultimate Team © EA Sports

Auch die sogenannten SBCs sind ein wichtiger Bestandteil von FIFA 23 Ultimate Team. Bei einer SBC könnt ihr Spieler aus eurem Verein gegen vorher festgelegte Belohnungen eintauschen. Diese können wiederum aus Spielern oder Packs bestehen. Während ein Pack einem die Möglichkeit bietet, sein Glück zu testen, sind Spieler als SBCs Belohnungen häufig eine einmalige Chance, den angebotenen Spieler zu bekommen. Sie sind nämlich immer untauschbar und nur für eine gewisse Zeit verfügbar. Die Entscheidung, eine Spieler-SBC abzuschließen, sollte also wohl überlegt sein. Wie teuer so eine SBC ist, könnt ihr auf Seiten wie FUTBIN überprüfen. Dort findet ihr auch von der Community erstellte Lösungen, falls ihr mal nicht weiterkommt.

Bedenkt jedoch: Alle Spieler, die ihr eintauscht, haben einen Wert, ob untauschbar oder nicht. „Umsonst“ ist eine SBC also nie so wirklich, auch wenn mal keine zusätzlichen Spieler gekauft werden müssen.

04 4. Trading

Habt ihr euch erst einmal ein paar Münzen erspielt und diese vielleicht auch schon in die Mannschaft investiert, möchtet ihr natürlich nicht, dass diese schnell ihren Wert verlieren. Den Markt im Blick zu haben und mögliche Preisschwankungen zum eigenen Vorteil zu nutzen gehört mittlerweile zu den wichtigsten Fähigkeiten eines guten Teammanagers.

Keine Panik

Es kann je nach FIFA Ultimate Team Content von Publisher EA passieren, dass viele Spieler in einem kurzen Zeitraum viel an Wert verlieren. Hier gilt es aber kühlen Kopf zu bewahren. Es zeigt sich häufig, dass gerade bei teureren Karten diese Preisstürze nur von kurzer Dauer sind und es zu einem sogenannten „Rebound“ kommt, der Spieler also wieder etwas an Wert zurückgewinnt. Auch wenn ihr also mal den perfekten Moment für einen Verkauf verpasst, verkauft eure Spieler nie während einer Panik-Phase am Markt, sondern wartet, bis sich die Lage wieder etwas beruhigt. Eine solche Phase könnt ihr sogar zu eurem Vorteil nutzen, um günstig Spieler einzukaufen - ob für euer Team oder als Investition.

Immer wieder (freitags) 19 Uhr

19 Uhr ist im FUT-Kosmos die wichtigste Uhrzeit! Täglich bringt EA dann neuen Content - ob SBCs, Packs im Store oder Promo-Karten. Promo-Karten werden meist freitags um 19 Uhr herausgegeben, sodass dieser Zeitpunkt besonders interessant ist. Versucht also immer, wenn es euch möglich ist, um 19 Uhr kurz zu checken, was es Neues in FUT gibt und ob dies gegebenenfalls Auswirkungen auf den Markt und eure Spieler haben könnte.

05 5. Icons und Heroes

Icons und Heroes erfreuen sich seit ihrer Einführung einer hohen Beliebtheit, da sie das Teambuilding durch ihre Eigenschaften deutlich erleichtern und euren Squad enorm verstärken. Icons sind frühere Fußballstars wie Pelé, Lothar Matthäus oder Bastian Schweinsteiger. Dementsprechend teuer sind sie aber auch. Um euch eine Ikone leisten zu können, müsst ihr tief in das virtuelle Portemonnaie greifen. Oder aber ihr habt Glück und zieht eine Ikone in einem Pack.

Eine Icon hat in FIFA 23 noch immer volle Chemie, sofern sie auf ihrer angestammten Position ist, allerdings unterstützt sie die anderen Spieler chemisch nur, wenn diese aus der gleichen Nation stammen. Für alle anderen Spieler hat eine Icon keine positiven Auswirkungen mehr.

Heroes auf der Überholspur

Durch die Änderungen am Chemie-System in FIFA 23 verschiebt sich das Kräfteverhältnis zwischen Icons und Heroes ein wenig. Heroes gibt es seit FIFA 22 und sind Karten mit einer einzigartigen ligaspezifischen Chemie, die mit jeweiligen Hero-Momenten ihrer Karrieren verknüpft sind. In FUT 23 bieten sie allen anderen Spielern im Team einen kleinen Bonus für die Nation und einen größeren für die jeweilige Liga des Heroes.

Da Squad-Building oft über eine gemeinsame Liga funktioniert, ist dies ein gewaltiger Vorteil, sodass Heroes beliebt sind wie nie zuvor. Zusätzlich erwarten uns zur WM 2022 besondere Versionen der Hero-Karten - allzu bald werden Heroes also nicht uninteressant werden.

Sowohl Icons als auch Heroes können wertvolle Optionen für euer Dream Team in FIFA 23 Ultimate Team sein. Ein solches Dream Team zu haben bleibt das ultimative Ziel, zu dem euch Münzen, SBCs und Co. den Weg ebnen.

Jetzt seid ihr für den Start in die FUT 23-Saison bereit. Wir wünschen euch viel Spaß auf dem Weg zu eurem Dream Team!