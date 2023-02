FIFA 23: Die besten Eckenvarianten

FIFA 23: So funktionieren Power Shot & Outside Foot …

In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr bei Ecken zum Torerfolg kommt und insgesamt mehr aus den vielen Standardsituationen während einer Partie in FIFA 23 herausholt.

Während einer FIFA-Saison gibt es zahlreiche Patches, die das Gameplay verändern. Auch Standardsituationen sind davon betroffen. Wie bereits im Video erklärt, hat beispielsweise in FIFA 23 der Patch im November die Ausführung der Ecken beeinflusst. Was vorher noch erfolgsversprechend war, ist mittlerweile nicht mehr effektiv.

