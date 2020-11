Die 9 besten, jungen Torhüter in FIFA 21

Junge Torhüter - bis zu € 1 Million

Trainer suchen nach jungen Talenten, die sie aufbauen und fördern können. Die Gefahr besteht, dass der nächstbeste Millionen-Klub euren "fertigen" Schützling mit Abermillionen an Argumenten zu sich ins Boot holt, nachdem ihr ihm alles beigebracht habt. Aber so ist der Fußball nunmal. Shakhtar macht nun den Ausbildungsjob bei Jungkeeper Trubin, der mit einer Wertung 63 noch sehr roh anmutet, aber mit einem Potential von 80 einfach nur zurecht geschliffen werden muss. Wenn ihr ihn kauft, sollte er immer wieder aufs Feld, um seine Fähigkeiten zu steigern.

Trainer suchen nach jungen Talenten, die sie aufbauen und fördern können. Die Gefahr besteht, dass der nächstbeste Millionen-Klub euren "fertigen" Schützling mit Abermillionen an Argumenten zu sich ins Boot holt, nachdem ihr ihm alles beigebracht habt. Aber so ist der Fußball nunmal. Shakhtar macht nun den Ausbildungsjob bei Jungkeeper Trubin, der mit einer Wertung 63 noch sehr roh anmutet, aber mit einem Potential von 80 einfach nur zurecht geschliffen werden muss. Wenn ihr ihn kauft, sollte er immer wieder aufs Feld, um seine Fähigkeiten zu steigern.

Trainer suchen nach jungen Talenten, die sie aufbauen und fördern können. Die Gefahr besteht, dass der nächstbeste Millionen-Klub euren "fertigen" Schützling mit Abermillionen an Argumenten zu sich ins Boot holt, nachdem ihr ihm alles beigebracht habt. Aber so ist der Fußball nunmal. Shakhtar macht nun den Ausbildungsjob bei Jungkeeper Trubin, der mit einer Wertung 63 noch sehr roh anmutet, aber mit einem Potential von 80 einfach nur zurecht geschliffen werden muss. Wenn ihr ihn kauft, sollte er immer wieder aufs Feld, um seine Fähigkeiten zu steigern.

Junge Torhüter - € 1 - 5 Millionen