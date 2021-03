Es ist spätabends, wir sind vollends in FIFAs Ultimate Team Champions Weekend League eingetaucht und reihen überraschenderweise Sieg an Sieg. Mit jedem Sieg steigt die Wahrscheinlichkeit auf noch stärkere Gegner. Und plötzlich steht uns auch schon das anspruchvollste Team des Abends gegenüber - mit nicht weniger als 4 Team of the Year Karten - Ramos, Kevin De Bruyne, Kylian Mbappe und Bruno Fernandes. Allein diese Herren stehen für 10 Millionen Coins - ganz zu schweigen von den Icons, die das restliche Team ausmachen.