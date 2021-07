FIFA Ultimate Team: Die besten Packs im Überblick

ist in der Community beliebt. Gründe dafür sind der Spaßfaktor, der Nervenkitzel und die damit verbundene Hoffnung auf hochwertige Spieler und Items. Die Wahrscheinlichkeit, dass in Packs lukrative Karten integriert sind, ist dagegen äußerst gering. Deshalb möchten wir euch an dieser Stelle bereits dazu raten, eure erspielten Münzen nicht für Packs auszugeben. Investiert sie lieber für brauchbare Spieler, Teilnahmen am Spielmodus

Da euch Packs aber in vielen unterschiedlichen Spielmodi in FUT ohnehin als Belohnungen begegnen - ohne, dass ihr aktiv auf der Suche danach seid und dafür Münzen ausgebt - möchten wir euch einen Überblick zu den besten Packs geben und erklären, was ihr darin für Inhalte erwarten könnt. Mit diesem Wissen habt ihr eine realistischere Erwartungshaltung an die jeweiligen Packs und seid (hoffentlich) nicht mehr so enttäuscht, wenn nichts Nützliches drin war.

Mit am beliebtesten sind die Mega-Packs - satte 30 Objekte bekommt ihr hier. Dazu zählen zahlreiche Items wie Vertrags- und Heilungskarten, Chemistry Styles, Trikots und Wappen sowie neun bis zwölf Spielerkarten. Von den 30 Goldkarten im klassischen Mega-Pack 18 selten - also 60 Prozent. Im seltenen Mega-Pack erhaltet ihr - der Pack-Name verrät es bereits - ausschließlich seltene Karten.

