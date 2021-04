FIFA 21 Ultimate Team: Das müsst ihr über Division Rivals wissen

trefft ihr hier auf andere Online-Spieler aus der ganzen Welt. Ziel ist es, in die beste von insgesamt zehn Divisionen aufzusteigen. Jede Woche gibt es Belohnungen in Form von Münzen, Packs und FUT Champions Punkten. Diese Punkte benötigt ihr, um am Wochenende an der Weekend League teilzunehmen. In diesem Artikel erfahrt ihr alles Wichtige über Division Rivals.

Ihr habt noch nie Division Rivals gespielt? Dann absolviert ihr zunächst fünf Platzierungspartien. Je mehr Spiele ihr gewinnt, desto besser werdet ihr bewertet. Nach den fünf Matches erhaltet ihr einen Sklillwert und startet in einer von zehn Divisionen, wobei Division 1 die höchste und beste ist. Eure Gegner werden nun immer aus der gleichen Division sein und einen ähnlichen Skillwert wie ihr haben. Mit Siegen steigert ihr euren Skillwert, erreicht höhere Divisionen und erhaltet FUT Champions Punkte. Mit Niederlagen verringert sich der Skillwert und ihr steigt in untere Divisionen ab.

Die Wettkampf-Woche in Rivals beginnt regelmäßig am Donnerstag um 9 Uhr. Ihr spielt sieben Tage lang um FUT Champions Punkte für die Weekend League-Qualifikation und einen möglichst hohen Wochenrang. Dabei gilt: Spielt ihr in einer höheren Division, gibt es mehr Punkte für einen Sieg. Für Unentschieden und Niederlagen bekommt ihr deutlich weniger Punkte als für einen Sieg. Das heißt: Je erfolgreicher ihr spielt, desto schneller kommt ihr an viele Punkte.

