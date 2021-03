- Ehebald ein guter Spieler auftaucht, ist die Versuchung groß ihn sofort auszuwählen und so gleich alles auf die assoziierte Liga oder Nation zu setzen. Hier solltet ihr Geduld bewahren und warten, ob weitere gute Spieler aus starken Regionen auftauchen. Als Beispiel könnte Mo Salah als rechter Flügelspieler auftauchen und danach präsentiert man euch im zentralen Mittelfeld Wijnaldum und die Liverpool Chemieverbindung stimmt. Doch auch TOTY Joshua Kimmich wird als ZM angeboten. Falls das früh in der Auswahl passiert, tendieren wir eher zu Kimmich, weil das vielleicht eure einzige TOTY-Chance bleiben wird und euch bestimmt noch andere Premier League Spieler angeboten werden.

Optionen offen halten - Ehebald ein guter Spieler auftaucht, ist die Versuchung groß ihn sofort auszuwählen und so gleich alles auf die assoziierte Liga oder Nation zu setzen. Hier solltet ihr Geduld bewahren und warten, ob weitere gute Spieler aus starken Regionen auftauchen. Als Beispiel könnte Mo Salah als rechter Flügelspieler auftauchen und danach präsentiert man euch im zentralen Mittelfeld Wijnaldum und die Liverpool Chemieverbindung stimmt. Doch auch TOTY Joshua Kimmich wird als ZM angeboten. Falls das früh in der Auswahl passiert, tendieren wir eher zu Kimmich, weil das vielleicht eure einzige TOTY-Chance bleiben wird und euch bestimmt noch andere Premier League Spieler angeboten werden.

Optionen offen halten - Ehebald ein guter Spieler auftaucht, ist die Versuchung groß ihn sofort auszuwählen und so gleich alles auf die assoziierte Liga oder Nation zu setzen. Hier solltet ihr Geduld bewahren und warten, ob weitere gute Spieler aus starken Regionen auftauchen. Als Beispiel könnte Mo Salah als rechter Flügelspieler auftauchen und danach präsentiert man euch im zentralen Mittelfeld Wijnaldum und die Liverpool Chemieverbindung stimmt. Doch auch TOTY Joshua Kimmich wird als ZM angeboten. Falls das früh in der Auswahl passiert, tendieren wir eher zu Kimmich, weil das vielleicht eure einzige TOTY-Chance bleiben wird und euch bestimmt noch andere Premier League Spieler angeboten werden.