"Icon Swaps" (4 Token verfügbar) - Drei Squad Battles Objekte und eines in der Wochenend-Liga. Für die Squad Battles müsst ihr 6 Matches mit 11 UEFA Champions League (UCL) Spielern im Team auf Weltklasse-Schwierigkeit gewinnen, weiters 6 Matches mit 11 Silber Spielern und 6 Matches mit 11 Chinese Super League (CSL) Spielern. Für den Weekend League Token braucht ihr insgesamt 18 Siege.

