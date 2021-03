FIFA FUT 21: So findet ihr die besten Spieler für das rechte Mittelfeld

FIFA 21 Ultimate Team hat ein Problem. Und zwar nicht dieses, dass euer Kumpel, der vielleicht 3 Wochen im Jahr FIFA spielt, Neymar und Mbappe durch Packs ergattert hat, während ihr auf einer Handvoll spanischer Torhüter der Wertung 82 rumsitzt. Das Problem ist, dass es kaum gute und leistbare Flügelspieler für die rechte Seite gibt. Bei allen anderen Positionen auf dem Feld steht man vor der Qual der Wahl. Die rechte Seite verlangt jedoch nach Coins-Millionären oder Glückspilzen beim Packs öffnen.

Glücklicherweise gibt hier ein paar alternative Wege ans Ziel. Nachfolgend zeigen wir euch unsere besten go-to Lösungen für eine starke rechte Seite.

Option 1: Setzt Spieler abseits der Chemie Wertung ein

Salah ist großartig, doch Mane ist wertvoller fürs Team © EA

Chemie ist das bindende Element eines Teams in FUT 21 und wir wurden alle dazu konditioniert zu glauben, dass unser Team den Wert 100 bei der Allgemeinen Chemie braucht, sowie jeder Spieler "Full Chem" (10) aufweisen muss. In Wirklichkeit braucht es keine volle Chemie sondern nur das Verständnis wie Chemie die Spielereigenschaften beeinflusst.

Nehmen wir Sadio Mane als Beispiel. Er liegt bei ungefähr 120000 Coins auf Playstation und 90000 auf Xbox. Seine Standardposition ist LF und durch Positions-Modifier kann er zwischen LA, LF und LM wechseln. Wenn ihr ihn weg von seiner natürlichen Position einsetzt, z.B. auf der rechten Seite, liegt seine maximale Chemie bei einem Wert von 7.

Wichtig ist, dass seine geminderte Chemie keinen Einfluss auf seine Basis-Stats hat. Er hat noch immer 95 in Antrieb und 93 beim Sprint, sowie 85 in Schuss und 90 in Dribbling.

Falls ihr jedoch einen Spielstil, der auf Chemie basiert einsetzt (Chemistry Style), werden die Unterschiede spürbar. Unter 90-Tempo Karten, die auf den "Hunter" Stil setzen (z.B. 85 in Antrieb und Sprint) fallen von 95/95 mit 10-Chem Hunter auf 91/91 mit 7-Chem Hunter.

Mane braucht keinen Hunter Chemistry Style, weil er von Natur aus über einen explosiven Antrieb verfügt. Selbst mit Hunter-Chem auf den Positionen RF, RM oder RA hätte er noch immer 99/99 Tempo Attribute bei einer 7 in Chemie - also absolut in Ordnung.

Vergleichen wir desweiteren Mane mit seinem Teamkollegen Mohamed Salah, dessen natürliche Position auf der rechten Seite ist. Salahs Stats sind denen von Mane sehr ähnlich. Ein Full-Chem Salah ist in manchen Kategorien besser als ein 7-Chem Mane, in anderen aber schlechter. So verfügt Mane über 4* Eigenschaften und einen 4* schwachen Fuß, während Salah mit 4* Eigenschaften und einen 3* schwachen Fuß ausgestattet ist. Trotzdem kostet Salah 50000 mehr als Mane. Dewegen bevorzugen wir Mane mit 7-Chem auf dieser Position.

Wenn Spieler wie Mane oder Salah frisch von der Bank ins Spiel wechseln, kommen sie einem immer schneller als die anderen vor - und das obwohl eingewechselte Spieler standardmäßig 6-Chem aufweisen. Der Grund warum sie dennoch so schnell wirken ist, dass die anderen Spieler bereits an Ermüdungserscheinungen leiden und die beiden starke Werte im Tempo besitzen, die von der Chemie unbeeinflusst bleiben.

Halten wir fest, dass Erscheinungen trügerisch sein können und linke 7-Chem Mittelfeldspieler auf der rechten Seite durchaus brauchbar sein können. Hier sind einige Meta-freundliche Möglichkeiten für jegliches Budget:

Budget: Weniger als 50 000 FUT Coins

Marcus Rashford - Der König der EPL Optionen. Günstig und dennoch superschnell mit Hunter Style auf 7-Chem, 5* Eigenschaften/4* schwacher Fuß.

TOTW Moussa Diaby - Diaby in seiner Bundesliga in-form ist ziemlich günstig mit 99 Antrieb und 93 Sprint. Sein Schuss könnte besser sein, doch mit Hawk Chemistry Style ist er durchaus tauglich.

Allan Saint-Maximin - Für weniger als 4000 Coins ist diese Karte absurd stark.

Budget: 50 000-100 000 FUT Coins

TOTW Jonathan Bamba - Jeder, der seine Ligue 1 Spieler des Monats SBC gespielt hat, sollte diese Karte verwenden; doch seine in-form Karte macht viel Spaß.

Budget: 150 000-500 000 FUT Coins

Sadio Mane - Seine Basiskarte passt hervorragend in unser EPL Team.

TOTW Yannick Carrasco - Vermutlich die beste Option der La Liga, 4*/4*, und die belgische Nationalität sorgt für tolle Hybriden.

TOTW Allan Saint-Maximin - Seine Wertung 80 Goldkarte ist schon gut, doch diese turbo-geladene Version ist noch effizienter.

Budget: Über 500 000 FUT Coins

TOTW Raheem Sterling - Der 3* schwache Fuß ist etwas mager, doch das ist kaum gravierend. Alle anderen Werte sind top.

Future Stars Dominik Szoboszlai - Eine der neuesten Karten im Spiel: Der linke RB Leipzig Mittelfeldspieler ist vielseitig gut einsetzbar, 4*/4*.

Future Stars Steven Bergwijn - Man zahlt ziemlich viel aufgrund der Premier League, doch die Karte ist es wert.

Option 2: Formation in-game verändern

Die Formation ändern, kann viel bewirken © EA

So lösen wir für gewöhnlich unser Mittelfeldproblem. Zuerst stellen wir ein Team auf, dass keine RM/RF/RA Karten beinhaltet. Dann stellen wir einfach in den "Custom Tactics" während des Spiels um. So manipulieren wir die Spielerpositionen in eine RM-freundliche Formation.

Als erstes braucht ihr eine Formation ohne rechts ausgelegte Karten. 4-2-2-2 und 4-2-3-1 sind gut geeignet und bieten viele Positionen im zentralen, ofensiven Mittelfeld (ZOM). Dann sucht ihr euch ein paar Stürmer oder Mittelfeldspieler aus, die ihr gerne auf der rechten Seite hättet und stellt sie in eure Startelf - modifiziert die einzelnen Positionen so, dass jeder volle Chemie hat. Hier ein Beispiel aus unserem Weekend League Team:

Mit ein bisschen Voraussicht kann man jedes Team rechts stärken © EA

Wir starten mit 4-2-3-1 um jeden ins Team zu bringen, hier spielt Moments Dybala gerade ZDM während Eto'o, Cristiano Ronaldo und Future Stars Curtis Jones alle ZOM spielen. Dann fangen wir mit dem Editieren an.

Auf der "Custom Tactics" Seite könnt ihr bis zu 4 unterschiedliche Formationen einstellen, zwischen denen ihr im Spiel umschalten könnt: Ultra Defensive, Defensive, Balanced (Standardeinstellung), Attacking and Ultra Attacking. Man kann jede Formation noch beliebig anpassen. Wählt Defensive und dann das Formations Tab, dort repositioniert die Spieler so wie ihr sie auf dem Feld haben wollt.

Für unsere Weekend League Warriors verwenden wir 4-4-2:

Das Wichtigste für ein gutes Team ist Flexibilität © EA

Dann starten wir das Match. Nach einem Tastendruck links auf dem D-Pad wechselt die Mannschaft von "Balanced" zu "Defensive" und organisiert sich je nach Einstellung neu. Und Voila, jetzt spielt Eto'o am rechten Flügel und sorgt für Angst und Schrecken unter den Gegnern.

Die Möglichkeiten sind so ziemlich endlos, sobald ihr Stürmer und Mittelfeldspieler auf der rechten Seite einsetzt. Überlegt euch nur, welche Qualitäten ihr dort sehen wollt. Reicht hohes Tempo oder sollte Dribbling und Schusskraft genauso zählen? Egal welche Stats ihr bevorzugt, die Chemie passt jedenfalls.

Option 3: SBC Crafting

Mittels SBC Crafting wertet ihr eure Kollektion auf © EA

Die dritte Option ist eher situativ, da es davon abhängt welche Spieler Squad Building Challenges gerade verfügbar sind. Zum Glück ist die Auswahl an geeigneten Rechts-Spielern stets gut, da fast immer passende Ofensiv-Spieler freigeschalten werden können.

Am besten nützt ihr die zeitlich-limitierten SBCs von EA, welche euch mid- bzw. höher gewertete Spieler garantieren. Dann öffnet ihr einen Haufen Bronzepacks und konvertiert sie in Silber und Gold Upgrades, damit ihr die nötigen Karten für die SBCs bekommt.

Dann kommt der "Crafting" Teil, wo ihr die high-rated Karten aus den wiederholbaren SBCs verwenden müsst, um SBC Spieler freizuspielen.

Jeder Spieler kann dank SBCs wertvoll werden © EA Sports

Hier ein kleiner SBC Crafting Breakdown:

Bronze Packs: Öffnet viele 400-Coin Bronze Packs. Behaltet die Spieler und verkauft jeden holländischen wie brasilianischen Trainer (Max-BIN).

Silber Upgrades und League SBCs: Falls möglich nützt jede Major League Bronze Karte für die League SBCs. Alle Spieler aus schwachen Ligen lassen sich in Silber Ugrades ummünzen.

Gold Upgrades und League SBCs: Dasselbe Prinzip wie bei Silber.

Gold Upgrades und wiederholbare Upgrade SBCs: Hier kommt es darauf an, welche wiederholbaren SBCs verfügbar sind. Ihr braucht einen Mix aus Gold und rarem Gold für die Upgrades der League SBCs. Alles andere könnt ihr verkaufen bzw. loswerden.

Manch populäre SBCs werden im Zyklus angeboten, deswegen könnt ihr immer nach einem Flashback CR7, Flashback Romain Alessandrini, Flashback Arjen Robben und TOTGS Lucas Moura Ausschau halten. Alle sind fantastische Optionen für die rechte Seite.

Option 4: Geld, Geld, Geld!

Flashback Robben besticht durch Tempo © EA

Für alle, die genug Geld auf der Bank haben, gibt es einige RF-Optionen im Shop: