FIFA 21 Ultimate Team: So räumt ihr bei den Squad Battles ab

-Spielmodus integriert. Genau wie bei der Weekend League könnt ihr euch jede Woche bis zum Rang Elite 1 hochspielen und Belohnungen in Form von Packs und Münzen abstauben. Der große Unterschied: Ihr tretet nicht gegen Online-Gegner an, sondern gegen unterschiedlich starke vom Computer gesteuerte Teams, die euch auf dem Weg zum Elite-Rang das Leben schwer machen wollen.

Mit den Squad Battles hat EA Sports bereits in FIFA 18 einen neuen

Vor allem für Spieler, die keine Zeit dafür haben, am Wochenende 30 Spiele zu bestreiten oder schon daran scheitern, sich für die Weekend League zu qualifizieren, sind die Squad Battles eine klasse Alternative, um sich durch Belohnungen schneller ein starkes Team zu ermöglichen. Damit ihr auch wisst, worauf es in den Squad Battles ankommt, haben wir jetzt ein paar Tipps für euch parat. Ihr wollt wissen, wie ihr möglichst viele Preise abräumt? Dann empfehlen wir euch, weiterzulesen!

Der Schwierigkeitsgrad ist entscheidend

Ihr habt die Wahl: Spielt ihr lieber auf einer niedrigen oder auf einer hohen Schwierigkeitsstufe gegen die CPU-Mannschaften? Wenn ihr euch beispielsweise für Amateur oder Halbprofi entscheidet, könnt ihr bei weitem nicht so viele Punkte holen, wie wenn ihr Weltklasse oder Legende auswählt. Das heißt: Je höher der Schwierigkeitsgrad bei den Spielen, desto schneller könnt ihr mit Siegen die Ränge hochklettern.

Fehler können noch tödlicher als online sein