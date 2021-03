Der Begriff des "Crafting" wird zumeist kaum mit Fußball assoziiert. Doch aufgrund der Popularität der Squad Building Challenges (SBCs) in FIFA Ultimate Team gewinnt er zunehmend an Momentum. Im Grunde zirkuliert man dabei unbedeutende Spielerkarten durch die zufälligen Upgrades der SBCs bis man endlich eine Karte mit hohem Wert dafür erhält. Diese neugewonnenen Karten verwendet man dann für das Crafting teurer SBC Spieler, die ansonsten viele Coins kosten würden. Für viele Spieler, die gerne in den Menüs und der Companion App ihre Zeit verbringen, ist das Crafting nahezu zur Religion geworden.

So funktioniert das SBC Crafting

Mittels SBC Crafting wertet ihr eure Kollektion auf © EA

Das Ziel des SBC Crafting ist das Freischalten eines wertvollen SBC Spielers ohne abertausende Coins auszugeben. Auf dem Weg dorthin öffnet man auch eine Menge Packs und mit etwas Glück ergattert man hierbei eine teure Promo-Karte oder den einen oder anderen bedeutenden Spieler.

Welche SBC Spieler freigeschalten werden können, hängt von der jeweiligen Jahreszeit ab. Beispielsweise ist zur Zeit eine Premier League Player of the Month Bruno Fernandes Karte erwerbbar. Vonnöten sind hierbei zwei 84-gewertete Squads, plus jeweils ein 85, 86, 87 und 88-gewertetes Squad. Müsste man alle Karten dafür im Shop beziehen, wären das stattliche 1,2 Mill. Coins.

Die exakte Crafting-Methode hängt immer von den verfügbaren SBCs ab, doch das grundlegende Prinzip ist immer gleich: Man steckt seine unnötigen Karten wieder und wieder in das Upgrade SBC, mitsamt den neu-erworbenen Duplikaten oder unbrauchbaren Karten, bis man genug wertige Karten rauskriegt, um die Squad Challenge für den jeweiligen Spieler abschließen zu können.

Die besten Squad Building Challenge Upgrades

Squad Building Challenge Upgrades hängen von richtiger Handhabung ab © SBC-Crafting-FUT-2

Während einer FUT Promotion könnt ihr den maximalen Nutzen aus eurer Crafting Methode herausholen, weil wertvolle zeitlich-limitierte SBC Upgrades verfügbar sind.

Das jüngste Beispiel ist Team of the Year, wo Liga-spezifische Upgrade SBCs für ungefähr eine Woche online waren. Das erlaubte Spielern ein Squad aus normalen oder seltenen Gold Spielern gegen Packs mit 12 Gold Premier League Spielern (inkl. 3 seltenen Gold Spielern) einzutauschen.

Die effektivste Methode ist auch eine der ältesten, und zwar indem man die Promo Events mit der Plackerei ("Grind") der Bronze Pack Methode (BPM) kombiniert. Beim BPM öffnet man soviele 400-Coin Bronze Packs wie möglich, behält alle Spieler und verkauft alles an Trainern und Kits von Wert. Alle Spieler, die hierbei anfallen und aus starken Ligen stammen, können weiters für die bereits erwähnten Liga SBCs verwendet werden. Die unbrauchbaren Bronze Spieler aus den Packs packt ihr in die Bronze Squad SBCs, was euch zwei Silber Karten für jedes Bronze Squad beschert. Die Silber Karten, welche nicht für Liga SBCs verwendet werden können, werden weiter Richtung nächstes Upgrade SBC geführt, um Gold Karten rauszuholen. Letztere gehen dann in die hauptsächlichen Upgrade SBCs. Das ist der Zyklus des FIFA SBC Craftings!

Verkauft eure unbrauchbaren Karten, um Kapital anzuhäufen © EA

Die wichtigsten SBC Typen:

Bronze, Silber und Gold Upgrades - Diese Upgrade SBCs sind über das ganze Jahr aktiv und lassen euch von einem Niveau auf das nächste tauschen. Beispielsweise bekommt ihr für 11 Silber Spieler 3 Gold Spieler.

Liga SBCs - EA hat die SBCs dieses Jahr stark verändert, indem spezielle Spieler-Item Belohnungen gestrichen wurden. Wichtig ist auch, dass diese SBCs nun zeitlich limitiert sind, oft laufen sie über eine Dauer von 90 Tagen. Danach müsst ihr jeden Aspekt der Challenge von neuem abschließen.

Promo Upgrade SBCs - Die oben erwähnten, zeitlich limitierten SBCs brachten dieses Jahr folgende Challenges: 2x garantierte 82-88 gewertete Spieler, 2x 81-gewertete Spieler, Spieler Wahl aus 4x 80+ Spielern, etc.

SBC Spieler - Das Ziel der ganzen Sache: Eure Karten kanalisieren bis zu diesen teuersten Spielern - inkl. Spieler des Monats und Icons Karten.

Es ist nicht so kompliziert wie es aussieht © EA

Was soll man mit doppelten Karten machen?

Auch doppelte Karten haben eine Bestimmung © EA

Manchmal öffnet man ein Pack und bekommt ein nicht tauschbares Duplikat von einer bereits erworbenen Karte. Das tut besonders weh, wenn sie von hohem Wert ist. Mann kann zwar aus dem Reward-Bildschirm aussteigen und nachsehen, ob man die Originalkarte in eine geeignete SBC stecken kann. Wenn keine verfügbar ist, steht man vor der Frage, ob man die Karte gleich loswerden soll oder keine weiteren Packs mehr öffnet bis man sie "verwertet" hat.

Falls möglich solltet ihr solche Karten immer in den SBCs unterbringen. Wenn das nicht geht, dann ist sie ein guter Kandidat für das "Quick Sell Recovery" der Web- und Companion App. So könnt ihr die Karte, die ihr hier schnell verkauft habt, später wieder herstellen - bis zu 5 Mal im Monat dürft ihr diese Option nützen. Das Gute daran ist, dass ihr hierbei nur den Wert der Karte bezahlen müsst, was bei untauschbaren Karten genau Null ausmacht.

Auf der Konsole steht euch noch eine weitere Option bei untauschbaren Superkarten beim Pack-Öffnen zur Verfügung. Sagen wir, ihr habt die Originalkarte mit einem teuren Chem-Stil ausgestattet und wollt sie nicht verlieren. Keine der Karten, also weder das Original noch das brandneue Duplikat, scheinen für die Transferliste auf. Zum Glück könnt ihr sie einfach austauschen, aber nur wenn eure Originalkarte noch nicht Verwendung in einer SBC gefunden hat.

Zeit fürs Crafting!

Holt euch die besten Upgrades © EA