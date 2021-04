FIFA 21 Ultimate Team: Das müsst ihr über die Weekend League wissen

Teil dieser Story Umut Gültekin Germany Profil ansehen

Wer FIFA 21 Ultimate Team spielt, hat meist ein großes Ziel: Sich für die Weekend League (WL) qualifizieren! Im beliebtesten Spielmodus von FUT könnt ihr am Wochenende bis zu 30 Partien absolvieren. Je mehr Siege ihr holt, desto bessere Chancen habt ihr, attraktive Belohnungen abzuräumen.

Und wer in der WL fast alle Spiele gewinnt, bekommt außerdem Pro Points und die Möglichkeit, sich für internationale FIFA-Turniere zu qualifizieren, hohe Preisgelder zu gewinnen und am Ende offizieller FIFA-Weltmeister zu werden. Es lohnt sich also, die WL zu spielen! Hier erklären wir euch die Weekend League und geben wichtige Tipps.

Qualifikationsmöglichkeiten

Zunächst einmal solltet ihr wissen, wie ihr euch für die Weekend League qualifizieren könnt. Wenn ihr noch nie eine WL gespielt habt, müsst ihr euch über den FUT-Spielmodus Division Rivals die Teilnahme sichern. Dort erhaltet ihr für Siege bis zu 500 FUT Champions Punkte. Um an der WL teilzunehmen, sind 2.000 Punkte notwendig. Das heißt: Spielt ihr in Division 1 (von insgesamt 10), seid ihr nach nur vier Siegen für die WL qualifiziert. In unteren Divisionen braucht ihr mehr Siege, um 2.000 Punkte zu sammeln. Diese 2.000 Punkte müsst ihr anschließend für die Teilnahme an der Weekend League noch einlösen. Das tut ihr im Menü von Division Rivals.

Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, um an die 2.000 Punkte für die WL-Teilnahme zu kommen. Und zwar in der WL selbst. Gewinnt ihr mindestens elf der 30 Weekend League-Partien, erhaltet ihr als Belohnung unter anderem exakt die geforderten 2.000 Punkte und erspart euch für die nächste Weekend League das mühselige Punkte-Sammeln unter der Woche in Rivals. Auch diese Punkte dürft ihr aber nicht vergessen, einzulösen.

FIFA 21 Ultimate Team © EA Sports

Ablauf

Die Weekend League beginnt jede Woche am Freitagmorgen. Ab 9 Uhr könnt ihr loslegen und eure 30 Matches bestreiten. Euch fällt beim Starten von FIFA am Freitagabend auf, dass ihr euch noch nicht registriert habt? Kein Problem! Bis Samstagmorgen ist die Anmeldung offen. Das Ende jeder Weekend League ist am Montagmorgen, 9 Uhr. Ihr habt also genügend Zeit, um euch eure Weekend League-Spiele über das Wochenende hinweg aufzuteilen. Und das möchten wir euch auch dringend empfehlen. Zu viele Begegnungen am Stück zu absolvieren, ist alles andere als förderlich. Irgendwann lässt eure Konzentration nach und ihr spielt nicht mehr das, was ihr eigentlich könnt. Deshalb lautet unsere Empfehlung: Teilt euch die 30 Spiele ausgeglichen auf.

Wichtig ist auch zu wissen, wie das Spiel entscheidet, welche Gegner du bekommst. Ihr erhaltet in der Weekend League immer Gegner, die einen ähnlichen Zwischenstand wie ihr haben. Gewinnt ihr fast alle Spiele, werden eure Kontrahenten dementsprechend stärker. Verliert ihr häufig, spielt ihr anschließend gegen schwächere Gegner. Das Matchmaking passt sich durchgehend eurer Ergebnisstatistik an.

Extra-Tipp: In den ersten Weekend League-Matches ist das Matchmaking noch ungenau. Sprich: Es kann sein, dass ihr auf Gegner trefft, die auf einem ganz anderen Niveau als ihr spielen. Das ist nur logisch, denn FIFA kann anhand der Ergebnis-Statistik noch nicht erkennen, wie gut ihr seid. Die vorherigen Weekend League-Wettbewerbe haben keinen Einfluss auf das Matchmaking.

RB Leipzig in FIFA 21 © EA Sports

Ränge und Belohnungen

Warum spielt man die Weekend League? Einerseits, um sich selbst und seinen Freunden zu beweisen, was man in FIFA drauf hat. Andererseits aber auch, um die vielen Belohnungen abzustauben. Ziel ist es, einen hohen WL-Rang zu erreichen und bestmögliche Rewards zu erhalten. Zu den Belohnungen zählen unter anderem Packs, Münzen und FUT Champions Punkte. Die Rewards könnt ihr jede Woche Donnerstag ab 9 Uhr öffnen. Im Folgenden geben wir euch einen Überblick zu allen Rängen und Belohnungen in der Weekend League.

Bronze 3 (0-1 Siege)

1.000 Münzen

zwei Gold Packs

250 FUT Champions Punkte

Bronze 2 (2-3 Siege)

3.000 Münzen

zwei Premium Gold Packs

500 FUT Champions Punkte

Bronze 1 (4-5 Siege)

7.500 Münzen

ein Premium Gold Pack

500 FUT Champions Punkte

Silber 3 (6-7 Siege)

10.000 Münzen

ein Premium Gold Spielerpack

zwei Jumbo Premium Gold Packs

ein FUT Champions Player Pick (einer von zwei Spielern, max. 84 Gesamtrating)

1.000 FUT Champions Punkte

Silber 2 (8-10 Siege)

15.000 Münzen

ein Megapack

ein seltenes Goldpack

ein FUT Champions Player Pick (einer von zwei Spielern, max. 84 Gesamtrating)

1.000 FUT Champions Punkte

Silber 1 (11-13 Siege)

20.000 Münzen

ein Jumbo Premium Goldspieler Pack

ein Megapack

ein FUT Champions Player Pick (einer von drei Spielern, kein max. Rating)

2.000 FUT Champions Punkte

Gold 3 (14-16 Siege)

30.000 Münzen

zwei Megapacks

ein seltenes Spielerpack

zwei FUT Champons Player Picks (einer von drei Spielern, kein max. Rating)

2.000 FUT Champions Punkte

Gold 2 (17-19 Siege)

45.000 Münzen

ein seltenes Goldpack

zwei seltene Megapacks

zwei FUT Champions Player Picks (einer von vier Spielern, kein max. Rating)

2.000 FUT Champions Punkte

Gold 1 (20-22 Siege)

50.000 Münzen

zwei Jumbo seltene Spieler Packs

zwei FUT Champions Player Picks (einer von vier Spielern, kein max. Rating)

2.000 FUT Champions Punkte

Elite 3 (23-24 Siege)

70.000 Münzen

ein Premium Team of the Week Pack

ein Jumbo seltene Spieler Pack

drei FUT Champions Player Picks (einer von fünf Spielern, kein max. Rating)

2.000 FUT Champions Punkte

Elite 2 (25-26 Siege)

100.000 Münzen

ein Premium Team of the Week Pack

ein Jumbo seltene Spieler Pack

drei FUT Champions Player Picks (einer von fünf Spielern, kein max. Rating)

2.000 FUT Champions Punkte

Elite 1 (27-30 Siege)

125.000 Münzen

zwei Premium Team of the Week Packs

zwei Jumbo seltene Spieler Packs

drei FUT Champions Player Picks (einer von fünf Spielern, kein max. Rating)

2.000 FUT Champions Punkte

Top 200 (29 oder 30 Siege und ein hohes Skillrating)

Spieler, die unter den weltweit 200 besten Spielern sind, bekommen mehr Münzen und Packs als reine Elite 1-Spieler, inklusive einem Ultimate Team of the Week Pack.

Top 75 (30 Siege und ein hohes Skillrating)

Die besten 75 Spieler erhalten zusätzlich zu den Elite 1 und Top 200 Rewards einen weiteren FUT Champions Player Pick.

Jetzt seid ihr bestens für die Weekend League gewappnet. Ihr habt die 2.000 FUT Champions Punkte für die WL-Teilnahme beisammen? Dann legt los und stellt euch der Herausforderung! Aber denkt dran: Je besser ihr spielt, desto besser werden anschließend eure Gegner. In die oberen Ränge zu kommen, ist alles andere als einfach. Dafür ist neben eurem Können auch viel Durchhaltevermögen gefragt.

Über den Autor

Chris ist ehemaliger FIFA-Profi. Er war deutscher Nationalspieler, wurde Europameister und trat bei nationalen und internationalen Meisterschaften gegen die besten Spieler der Welt an. Mittlerweile ist Chris seit vielen Jahren FIFA-Coach. Er trainierte auch schon die Esportler des FC Schalke 04. Auf redbull.com begleitet dich Chris auf deinem Weg zu einem besseren FIFA-Spieler und gibt regelmäßig FIFA 21 Tipps .