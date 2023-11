Der Michi Walkner-Plan 2024: Weniger Rennen, endlich aufs Podium

Michi Walkner zählt zu den 5 besten Hard Enduro-Fahrer der Welt, das hat der GasGas-Pilot 2023 einmal mehr bestätigt. Wie ist die Saison gelaufen? Was ist für nächstes Jahr geplant? Und warum hatte er in Rumänien Angst um sein Leben? Hier der WM-Recap von und mit Michi Walkner:

Wie würdest du dein Jahr 2023 in wenigen Sätzen beschreiben?

Ich würde sagen "ein bisschen Achterbahn” – es hat in diesem Jahr viel Auf und Ab gegeben. Es ist nicht immer so gelaufen, wie ich es mir gewünscht habe, aber ich hatte dort und da wieder ein schönes Erlebnis gehabt und ein gutes Resultat.

Ist deine Bilanz insgesamt positiv?

Ja, in Summe war das Jahr positiv, vor allem nach dem Getzenrodeo kann ich die Saison mit einem positiven Gefühl abschließen. Das vorletzte Rennen in Spanien war zuvor wirklich sehr demotivierend, da ist viel schief gegangen, das Resultat war nicht gut und ich bin in der Gesamt-WM um 2 Plätze zurückgerutscht. Da war ich schon etwas frustriert, aber jetzt nach dem letzten Rennen bin ich wieder sehr motiviert.

Machen wir einen Season-Recap: Gib uns zu den sechs WM-Rennen 2023 eine kurze Erinnerung. Wir starten mit...

1️⃣ XCross Hard Enduro in Serbien

XCross Hard Enduro Rally in Serbien (17. – 20. Mai) © Jonty Edmunds / Red Bull Content Pool

Ab dem zweiten Tag habe ich mir gedacht, dass ich keine Bachbette mehr sehen will. Bei dem Rennen sind wir nur Bachbett, Bachbett und Bachbett gefahren und irgendwann hatte ich dann die Nase voll. 😀

2️⃣ Red Bull Erzbergrodeo in Österreich

Red Bull Erzbergrodeo (11. Juni) © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Extrem hohe Erwartungen, extrem hoher Druck und direkt nach dem Start ein Tief, weil ich einen Hang runtergefallen bin. Dann aber eine gute Aufholjagd und im Finish ein richtig positives Gefühl.

3️⃣ Red Bull Romaniacs in Rumänien

Red Bull Romaniacs (24. – 29. Juli) © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

Extrem gut gestartet und nach dem ersten Tag sehr frustriert, weil ein Checkpoint gecancelt wurde, bei dem ich sehr stark war. Ich habe dadurch einen Podestplatz verloren und war dann bis zur Mitte des Rennens nicht mehr so motiviert. Schlussendlich aber ein gutes Resultat und gute Erinnerungen, weil mir so ein langes Rennen und der Boden taugen.

4️⃣ Red Bull Outliers in Kanada

Red Bull Outliers (26. – 29. August © Mason Mashon / Red Bull Content Pool

Boah... das war so ein Rennen, das mir nicht so getaugt hat. Es ist weder der Untergrund noch das Format, wie ich es will. Eigentlich keine gute Erinnerungen.

5️⃣ 24MX Hixpania Hard Enduro in Spanien

24MX Hixpania Hard Enduro (13. – 15. Oktober) © Future 7 Media / Red Bull Content Pool

Voll gut in den Prolog gestartet, aber beim Hauptrennen hatte ich eine Stelle, bei der es mich richtig “gefeigelt” hat. Ich bin in der WM zurückgefallen. Leider keine guten Erinnerungen.

6️⃣ 24MX Getzenrodeo

24MX Getzenrodeo (3. – 5. November) © Future 7 Media / Red Bull Content Pool

Das war heuer mein Highlight. Der Prolog ist mit dem 2. Platz extrem gut gelungen – das erste Podest bei dieser WM. Beim Hauptrennen bin ich gut gefahren, das Motorrad ist gut gegangen und das Team war stark. Es hat alles gepasst und es ist cool, wenn du mit so einem guten letzten Rennen in die Off-Season gehst.

Du hast in der WM Spitzenfahrer wie Graham Jarvis, Wade Young oder Alfredo Gomez hinter dir gelassen und bist bester Gas Gas Pilot. Ist dir das bewusst und sagst du dir: "Eigentlich bin ich ziemlich gut!”

Mir ist durch das letzte Rennen wieder mehr bewusst geworden, dass ich wirklich ganz vorne mitfahren kann. Jarvis & Co liegen fast schon immer hinten mir, das war vor einem Jahr noch nicht so.

Was hat dich deiner Meinung nach in diesem Jahr stärker gemacht?

Ich bin mental stärker geworden und ich habe viele Stunden am Motorrad verbracht und dadurch viel mehr Vertrauen zu meinem Motorrad.

Negative Erlebnis gehören zum Hard Enduro-Sport. Was hilft dir gegen ein mentales Tief?

Wir haben am Motorrad herumgeschraubt, ein bisschen getestet und dann eine Kleinigkeit gefunden, die mir bei Auffahrten viel geholfen hat. Da war ich mir sicher: “Jetzt mache ich einen g'scheiten Schritt nach vorne." Wahrscheinlich ist das eh nur im Kopf passiert ist, aber ich war wieder voll motiviert fürs Getzenrodeo.

Eigentlich hast du einen Schuldigen gesucht und gefunden...

Genau, so könnte man das auch sagen :)

Was war für dich in diesem Jahr die härteste Prüfung?

Das war der erste Tag bei Red Bull Romaniacs, an dem wir ins Gewitter gekommen sind. Ich hatte noch nie in meinem Leben so viel Angst wie zu dem Zeitpunkt. Wir waren direkt im Unwetter und die Blitze sind rechts und links von uns einschlagen. Ich bin mit Graham Jarvis gefahren und ich hab mir nur gedachte: Ich muss mich noch mehr ducken als er... Das war nicht physisch das Härteste in diesem Jahr, aber ich hatte wirklich Angst um mein Leben.

Hard Enduro-Champion Manuel Lettenbichler © Mason Mashon / Red Bull Content Pool

Kommen wir kurz zu WM-Dominator Manuel Lettenbichler. Was macht er anders als die anderen?

Letti fährt auf einem anderen Level. Ich glaube, der größte Unterschied ist seine mentale Stärke. Er ist so locker drauf, als ob er mit dem Motorrad zum Einkaufen fährt – und ihm ist voll bewusst, dass er stärker ist. Mit dieser Einstellung kann er sich mit den Konkurrenten richtig spielen. Die anderen sind verkrampft und können nie das leisten, was Letti im Moment leisten kann.

Wenn es nur an der mentalen Stärke liegt, bedeutet das, dass die ersten 5 in der Hard Enduro-WM eigentlich alle gleich stark sind?

Manche fahren meiner Meinung nach sogar besser wie der Letti. Billy Bolt zum Beispiel ist technisch nochmal auf einem anderen Level. So wie er eine Stufe fährt, kann das der Letti gar nicht. Aber Billy ist, so weit ich das mitbekomme, mental nicht der Stärkste. Deswegen fährt ihn der Letti einfach in Grund und Boden.

Reden wir über das nächste Jahr. Bist du wieder bei allen Stationen der Hard Enduro-WM dabei?

Es gibt noch keinen fixen Plan, aber ich bin ziemlich sicher nicht bei der ganzen WM dabei, weil vor allem die Übersee-Rennen ein extrem großer Aufwand sind und ganz schön viel Geld kosten. Ich bin voll motiviert und will natürlich ganz nach vorne kommen, aber ich will nicht nach Kanada fliegen und dann Zehnter werden. Ich will mich lieber auf ein paar Rennen konzentrieren und aufs Podium fahren.

Von welchen Rennen reden wir konkret?

Erzbergrodeo und Romaniacs taugen mir voll, das Getzenrodeo, das gibt's aber nur alle 2 Jahre, und das XCross in Serbien. Es werden also eher die Rennen in Europa werden,.

Du hast erwähnt: voller Fokus auf einen Platz am Podium. Der fehlt ja noch in deiner Erfolgsbilanz...

... und das ärgert mich ziemlich.

Bei welchem Rennen wäre dir ein Platz auf dem Podium am liebsten?

Eindeutig das Red Bull Erzbergrodeo. Das ist mein Heimrennen und da am Podium zu stehen, wäre ein Traum. Das Red Bull Erzbergrodeo ist das größte, was es in unserem Sport gibt. Wenn du da am Podium stehst, dann bist wirklich wer!

27 Min Red Bull Erzbergrodeo 2023 Recap Hier findest du eine vollständige Zusammenfassung des Red Bull Erzbergrodeos 2023, um herauszufinden, was es braucht, um zu den wenigen Fahrer:innen zu gehören, die die Ziellinie überqueren.

Wie schauen deine nächsten Wochen aus? Machst du jetzt mal Pause und stellst dein Bike für 1 Monat in die Garage...?

Haha, nein... ich fahre nächste Woche noch ein Rennen in Indonesien, aber das zählt zu keiner Meisterschaft, das ist eine Einladung vom Veranstalter. Dann ist es für dieses Jahr vorbei, aber das Motorrad kommt deswegen sicher nicht in die Garage – ich will im Winter viel Speed trainieren und viel Motocross fahren. Mein Fokus liegt aber beim Aufbau von Masse und Krafttraining. Ich habe gemerkt, dass ich viel zu leicht bin und mir mit einem schweren Motorrad schwer tue, zum Beispiel am Erzberg bei Carl's Dinner. Ziel ist es, 5 Kilo daraufzupacken.

Abschlussfrage: Wie oft hast du dir in dieses Jahr gedacht, ich suche mir einen anderen Job?

Boah... bei den Romaniacs war das der Fall, wie sie den Checkpoint gecancelt haben, und dann beim 24MX Hixpania – also zweimal in diesem Jahr.

Das ist eh bescheiden, wenn man bedenkt, wie oft du dich in Extremsituationen bewegst.

Ja, auch wenn ich bei den Hindernissen manchmal voll schimpfe, macht mir das Rennfahren wirklich Spaß. Nur wenn Entscheidungen getroffen werden, die ich als unfair empfinde und die ich nicht beeinflussen kann, dann geht mir das gewaltig gegen Strich.