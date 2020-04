Final Fantasy 7 Remake: Tipps für den perfekten Start

Das neue Kampfsystem verstehen

Das Final Fantasy 7 Remake bietet ein neuartiges Kampfsystem , das klassische menübasierte Scharmützel mit Echtzeit-Action kombiniert. Während Standard-Attacken per Druck auf die Viereck-Taste jederzeit ausgeführt werden, können Zauber und Spezialangriffe erst verwendet werden, wenn ihr eine oder zwei ATB-Balken gefüllt habt. Dann wechselt das Rollenspiel in eine Zeitlupe und gibt euch so genug Zeit, die richtige Aktion auszuwählen.

Sei ein Materia Girl (oder Boy)