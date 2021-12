Final Fantasy XIV: Endwalker - Das müsst ihr über die Erweiterung wissen

Heute ist es so weit. Nach einer kurzfristigen Verschiebung ist nun der Early-Access zum neuen Final Fantasy XIV-Addon, Endwalker, online. Die Erweiterung ist bis zum Rand mit Content gefüllt. Was euch alles erwartet, sobald ihr euch eingeloggt habt, erfahrt ihr hier.

Heute ist es so weit. Nach einer kurzfristigen Verschiebung ist nun der Early-Access zum neuen Final Fantasy XIV-Addon, Endwalker, online. Die Erweiterung ist bis zum Rand mit Content gefüllt. Was euch alles erwartet, sobald ihr euch eingeloggt habt, erfahrt ihr hier.

Heute ist es so weit. Nach einer kurzfristigen Verschiebung ist nun der Early-Access zum neuen Final Fantasy XIV-Addon, Endwalker, online. Die Erweiterung ist bis zum Rand mit Content gefüllt. Was euch alles erwartet, sobald ihr euch eingeloggt habt, erfahrt ihr hier.

Red Bull World First

Es ist immer aufregend wenn neue MMO-Erweiterungen erscheinen. Einer der großen FFXIV-Influencer ist Rich Campbell. Der ehemalig World of Warcraft-Streamer hat sich im Rahmen von

Es ist immer aufregend wenn neue MMO-Erweiterungen erscheinen. Einer der großen FFXIV-Influencer ist Rich Campbell. Der ehemalig World of Warcraft-Streamer hat sich im Rahmen von Red Bull World First mit Preheat unterhalten, um herauszufinden, wie professionelle PvE-Spieler denken.

Es ist immer aufregend wenn neue MMO-Erweiterungen erscheinen. Einer der großen FFXIV-Influencer ist Rich Campbell. Der ehemalig World of Warcraft-Streamer hat sich im Rahmen von Red Bull World First mit Preheat unterhalten, um herauszufinden, wie professionelle PvE-Spieler denken.

WoW World First: Rich Campbell meets Limit's Preheat: Part 1

Was Final Fantasy XIV von der Konkurrenz unterscheidet, ist der Fokus des Spiels auf Story. Viele sagen darum, dass es sich hier mehr um ein RPG-MMO, als ein MMORPG handelt. Die Geschichte, die durch die Main Story Quest erzählt wird, muss sich nicht vor denen anderer Final Fantasy-Games zu verstecken. Sie führt den Spieler durch eine emotionale Achterbahn voller grandioser Momente.

Was Final Fantasy XIV von der Konkurrenz unterscheidet, ist der Fokus des Spiels auf Story. Viele sagen darum, dass es sich hier mehr um ein RPG-MMO, als ein MMORPG handelt. Die Geschichte, die durch die Main Story Quest erzählt wird, muss sich nicht vor denen anderer Final Fantasy-Games zu verstecken. Sie führt den Spieler durch eine emotionale Achterbahn voller grandioser Momente.

Was Final Fantasy XIV von der Konkurrenz unterscheidet, ist der Fokus des Spiels auf Story. Viele sagen darum, dass es sich hier mehr um ein RPG-MMO, als ein MMORPG handelt. Die Geschichte, die durch die Main Story Quest erzählt wird, muss sich nicht vor denen anderer Final Fantasy-Games zu verstecken. Sie führt den Spieler durch eine emotionale Achterbahn voller grandioser Momente.

Mit Endwalker soll der aktuelle Story-Bogen abgeschlossen werden. Das bedeutet nicht, dass Final Fantasy XIV an dieser Stelle endet. Executive Producer Naoki Yoshida bezeichnet den Titel als sein Lebenswerk und wird weiter an diesem arbeiten. Lediglich der aktuelle Geschichtsstrang, der sich über die Titel A Realm Reborn, Heavensward, Stormblood und Shadowbringers gezogen hat, findet hier sein Ende.

Mit Endwalker soll der aktuelle Story-Bogen abgeschlossen werden. Das bedeutet nicht, dass Final Fantasy XIV an dieser Stelle endet. Executive Producer Naoki Yoshida bezeichnet den Titel als sein Lebenswerk und wird weiter an diesem arbeiten. Lediglich der aktuelle Geschichtsstrang, der sich über die Titel A Realm Reborn, Heavensward, Stormblood und Shadowbringers gezogen hat, findet hier sein Ende.

Mit Endwalker soll der aktuelle Story-Bogen abgeschlossen werden. Das bedeutet nicht, dass Final Fantasy XIV an dieser Stelle endet. Executive Producer Naoki Yoshida bezeichnet den Titel als sein Lebenswerk und wird weiter an diesem arbeiten. Lediglich der aktuelle Geschichtsstrang, der sich über die Titel A Realm Reborn, Heavensward, Stormblood und Shadowbringers gezogen hat, findet hier sein Ende.

Freunde von besonders düsteren Charakteren freuen sich über den neuen Angreifer-Job, Schnitter. In dunkle Kleidung gehüllt und mit einer übergroßen Sense bewaffnet geht er in den Nahkampf. Er verfügt zudem über eine Art Begleiter: Eine Astralprojektion mit dem Namen Avatar. Dieser geisterhafte Gestalt ist bei zahlreichen Angriffs-Animationen des Schnitters zu sehen und besitzt eigene Kommandos. Es ist auch möglich, dass Schnitter und Avatar sich vereinen, um kurzfristig verstärkt Schaden zu verursachen.

Freunde von besonders düsteren Charakteren freuen sich über den neuen Angreifer-Job, Schnitter. In dunkle Kleidung gehüllt und mit einer übergroßen Sense bewaffnet geht er in den Nahkampf. Er verfügt zudem über eine Art Begleiter: Eine Astralprojektion mit dem Namen Avatar. Dieser geisterhafte Gestalt ist bei zahlreichen Angriffs-Animationen des Schnitters zu sehen und besitzt eigene Kommandos. Es ist auch möglich, dass Schnitter und Avatar sich vereinen, um kurzfristig verstärkt Schaden zu verursachen.

Freunde von besonders düsteren Charakteren freuen sich über den neuen Angreifer-Job, Schnitter. In dunkle Kleidung gehüllt und mit einer übergroßen Sense bewaffnet geht er in den Nahkampf. Er verfügt zudem über eine Art Begleiter: Eine Astralprojektion mit dem Namen Avatar. Dieser geisterhafte Gestalt ist bei zahlreichen Angriffs-Animationen des Schnitters zu sehen und besitzt eigene Kommandos. Es ist auch möglich, dass Schnitter und Avatar sich vereinen, um kurzfristig verstärkt Schaden zu verursachen.