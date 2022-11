Floodland: Überleben nach der Sintflut

Das Klima wurde den Menschen zum Verhängnis. In einer nicht so fernen Zukunft wurde die Menschheit von einer verheerenden Sintflut überrascht. Das Strom- und Kommunikationsnetz brach zusammen und viele waren gezwungen, ihre Wohnorte zu verlassen. Nun kämpft die Erdbevölkerung ums Überleben in einer Welt voller Wasser.

Damit reiht sich Floodland in eine Reihe von postapokalyptischen Strategiespielen ein. Am ehesten ist er wohl mit Frostpunkt vergleichbar. Nicht nur was das Setting angeht, sondern auch im Bereich seiner Tonalität. Floodland ist zwar nicht ganz so düster wie der eisige Konkurrent, versprüht aber dennoch eine gewollte Melancholie. Die Umstände, mit denen Floodland den Spieler konfrontiert, sind harsch, Entscheidungen beeinflussen den Verlauf des Spiels stark und sind nicht immer einfach.

Solltet ihr euch auch im echten Leben für Survival rüsten wollen, empfehlen wir euch unseren Artikel mit wertvollen Tipps von Martin Mollay .

Floodland: Die Fakten Grene Aufbau-Strategie Setting Postapokalypse

Vor uns die Sintflut

In Floodland übernehmt ihr eine kleine Gruppe von Überlebenden, die nichts weiter haben als ein paar Ressourcen und ein kleines Lager. Euer Ziel ist es, zuerst dafür zu sorgen, die Grundversorgung eurer Siedlung herzustellen. Eure Menschen brauchen Essen, Wasser und ein Dach über dem Kopf. Anschließend geht es darum, die Umgebung zu erkunden, aus Relikten der Vorzeit zu lernen und damit Stück für Stück eine Zivilisation aufzubauen.

Spielerisch erinnert Floodland hier auf den ersten Blick an andere Vertreter des Genres wie Banished. Ihr sammelt in der Umgebung Holz, Beeren und Müll, um neue Gebäude zu errichten. Dabei ist es wichtig im Auge zu behalten, wie viele helfende Hände sich in eurer Siedlung befinden. Im Laufe eurer Erkundung werdet ihr Zuwachs durch neue Überlebende erhalten, die sich euch anschließen wollen. Dadurch könnt ihr immer mehr Gebäude mit Arbeitern versorgen und für ununterbrochene Produktionsketten sorgen. Die Weltkarte ist dabei jedes Mal zufällig generiert und stellt euch somit immer vor neue Herausforderungen.

Ihr baut eine Siedlung nach der Flutkatastrophe auf © Vile Monarch

Ein Forschungsbaum lässt euch dabei die Option, in welche Richtung ihr euch entwickeln wollt. Die Punkte, die ihr für diese Weiterentwicklungen ausgebt sind eine wichtige Ressource und Entscheidungen wollen mit Bedacht gefällt werden.

Der Kern von Floodland sind allerdings die Menschen, die eure Siedlung bevölkern. Diese gehören zu Beginn einem von vier wählbaren Clans an, die sich in unterschiedlichen Aspekten unterscheiden. Alle vier haben andere moralische Vorstellungen und Hintergründe: Die Good Neighbors verbrachten die Zeit nach der Sintflut isoliert in ihrer Vorstadtsiedlung. Sie setzen auf Zusammenhalt und verfolgen liberale Ziele. Die Bewohner der Öl-Plattform Berkut-3 haben ihren Clan nach dieser benannt. Sie setzten auf Wissenschaft und Fortschritt.

Es ist beeindruckend zu sehen, wie die Welt in dichten Nebel gehüllt ist © Vile Monarch

Jeder Clan kommt zudem mit seinen eigenen Boni und Spezialisierungen. Im Laufe des Spiels werden sich eurer Gruppe auch Mitglieder anderer Clans anschließen. Und dann wird das Spiel besonders interessant. Ihr werdet öfter vor diverse Entscheidungen gestellt, welche jeweils mit den Ansichten und Zielen eurer Siedler einhergehen oder gegen ihre Prinzipien verstoßen. Es entwickelt sich ein Drahtseilakt, bei dem ihr eure Auswahl abwägen müsst, um dafür zu sorgen, dass die Harmonie innerhalb eures Camps gewährleistet ist.

Damit stellt Floodland auf eine spannende Weise die Dynamik zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen dar, die aufgrund der harschen Umstände dazu gezwungen sind, miteinander auszukommen.

Militärische Auseinandersetzungen gibt es keine. Alle Konflikte, die ihr erfahrt kommen also lediglich aus den eigen Reihen. Aus diesem Grund schaltet ihr im Laufe eurer Reise die Möglichkeit frei Gesetze zu erlassen. Aber auch hier ist es wieder wichtig im Auge zu behalten, welches Gesetz einer bestimmten Gruppe sauer aufstoßen kann.

Gesetze fungieren als eine Art Talentbaum © Vile Monarch

Wer neben dem Aufbauen auch den Schlachtenaspekt eines Strategiespiels feiert, der kam in der Vergangenheit bestimmt nicht an Age of Empires II vorbei. Erst kürzlich konnten wir hier einen neuen Champion in der Red Bull Turnierreihe Wololo Legacy krönen.

Die spielbaren Clans von Floodland

Die Good Neighbors stammen aus der selben Vorstadt © Vile Monarch

Good Neighbors

Ihr Oberhaupt hat die Fähigkeit Klempnerin . Dadurch ist die Wasserproduktion aller entsprechenden Gebäude erhöht. Zusätzlich sind die Mitglieder des Clans arbeitssüchtig . Auf Kosten von etwas Unruhe könnt ihr auch während der Nacht eure Produktionsstätten betreiben.

Die Überlebenden von Oakhill verbrachten lange Zeit in einem Bunker © Vile Monarch

Überlebende von Oakhill

Dank der Feldwebel -Fähigkeit ihres Oberhaupts bewegen sich Clanmitglieder der Überlebenden von Oakhill 20% schneller. Außerdem verbrauchen sie dank ihres Asketentums 50% weniger Nahrung.

Die Feuerwache versuchen so vielen Menschen zu helfen, wie möglich © Vile Monarch

Feuerwache

Gerechtigkeit ist bei er Feuerwache groß geschrieben. Die Auswirkungen von Kriminalität sind darum um 50% reduziert. Sie sind außerdem widerstandsfähig und 150% besser gegen Unruhen gewappnet.

Sie haben auf einer Öl-Plattform überlebt und streben nach Forschung © Vile Monarch

Berkut-3

Spezialisierungen ermöglichen es, euren Siedlern besondere Jobs auszuführen. Mitglieder von Berkut-3 erhalten durch die Qualitätsprüfer -Fähigkeit ihres Anführers bereits einen Punkt auf die Präzisions-Spezialisierung. Da dieser Clan außerdem auf Erkundung ausgelegt ist, suchen und sammeln sie Ressourcen 50% schneller.

Da die Karten in Floodland jedes Mal neu generiert werden, ist es natürlich schwer zu sagen, welcher Clan “besser” ist. Lest euch am besten ihre Hintergründe durch und entscheidet anhand ihrer moralischen Ansicht, welcher am besten zu euch passt.

Irgendwo zwischen Trauer und Hoffnung

Die Grafik von Floodland ist gut. Der Star ist dabei allerdings das visuelle Design. Die Spielwelt ist in einen dichten Nebel getaucht, aus dem die Ruinen der Vergangenheit herausstechen. Die Artworks der Clans sind farbenfroh und ihre Outfits markant. Auch Designer Vollebeak hat sich Gedanken dazu gemacht, wie perfekte Survival-Kleidung aussehen kann.

Doch es ist vor allem die Musik, welche das Paket abrundet. Direkt das Hauptmenü holt einen mit melancholischen Melodien, untermalt von den Gesängen der Überlebenden der Floodlands direkt ab. Es wird unmittelbar die Stimmung des Titels vermittelt. Unter den schweren Köngen der Baseline hört man die Hoffnung der Menschen, auf der Suche nach einer neuen Zukunft.

Floodland ist mehr als Die Siedler in der feuchten Postapokalypse. Das audiovisuelle Design saugt euch in eine Welt voller Drama, Hoffnung und der Dynamik unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen. Wer auf der Suche nach einem City-Builder voller spannender Entscheidungen und einem packenden Szenario ist, muss sich Floodland unbedingt ansehen.