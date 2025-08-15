Bike

Lipo live: Florian Lipowitz startet bei der Lidl Deutschland Tour 2025

Wo kann ich Lipo live sehen? Smooth ausrollen lässt Deutschlands Rennrad-Shootingstar die Saison 2025 nicht. Erfahre alles zum Start bei der Deutschland Tour sowie den Klassiker-Plänen im Herbst:
Autor: Dominik Sander
3 min read
Florian Lipowitz bei der Bruckmühler Radsportnacht
Inhalt

  1. 1
    Von Essen nach Magdeburg: Der Etappen-Guide zur Lidl Deutschland Tour
  2. 2
    Warum ist Florian Lipowitz bei der Lidl Deutschland Tour so wichtig?
  3. 3
    Was erwartet die Fans vor Ort?
  4. 4
    Kurz und knapp: Was sollte ich über Florian Lipowitz wissen?
  5. 5
    Wo startet Lipo nach der Lidl Deutschland Tour?
25 Tage nach seinem Podium bei der Tour de France ist Florian Lipowitz zurück – und das direkt vor heimischem Publikum. Der Dritte bei der Tour de France 2025 aus dem Team Red Bull – BORA – hansgrohe ist bereit, bei der diesjährigen Lidl Deutschland Tour die deutschen Straßen zu erobern.
Die Radtour, die vom 20. bis 24. August 2025 stattfindet, ist Deutschlands wichtigstes Etappenrennen der Männer Elite und Teil der UCI ProSeries. Für Fans also die perfekte Gelegenheit, den talentierten Lipowitz live zu erleben und ihn auf seinem Weg durch Deutschland zu supporten.
Die Lidl Deutschland Tour schickt das mit 108 Fahrern und Stars wie Wout van Aert besetzte Feld in einen Prolog in Essen, bevor sie über fünf Tage von Nordrhein-Westfalen bis nach Sachsen-Anhalt führt. Lipowitz, der als Tour-Debütant mit dem Weißen Trikot sowie einem Podiumserfolg glänzte, ist einer der heißesten GC-Favoriten auf der Strecke.
Sensation White: Supporte den Rennrad Shootingstar im Bravo Lipo-Shirt
01

Von Essen nach Magdeburg: Der Etappen-Guide zur Lidl Deutschland Tour

Jährlich verändern sich die Host Cities und Streckenlayout der Deutschland Tour. Alle Etappen, Zielankünfte und Timings in der Übersicht:

Datum 🗓

Uhrzeit 🕰

Ort 📍

Was ist geboten? 💥

Mittwoch, 20. August (Prolog)

16:30 - 18:30

Zeche Zollverein, Essen

Zeitfahren (3,1 km)

im Anschluss

Zeche Zollverein, Essen

Siegerehrung

Donnerstag, 21. August (1. Etappe)

11:40

Zeche Zollverein, Essen

neutralisierter Start

16:45

Herford, Rathaus

Zielankunft

im Anschluss

Herford, Rathaus

Siegerehrung

Freitag, 22. August (2. Etappe)

12:00

Vor dem Marta, Herford

neutralisierter Start

16:15

Arnsberg / Neheim

Erste Zieldurchfahrt

16:45

Arnsberg / Neheim

Siegerehrung

Samstag, 23. August (3. Etappe)

12:10

Neheimer Markt, Arnsberg

neutralisierter Start

16:45

Friedrichsplatz, Kassel

Zielankunft

im Anschluss

Friedrichsplatz, Kassel

Siegerehrung

Sonntag, 24. August (4. Etappe)

13:50

Markt, Halle (Saale)

Neutralisierter Start

17:20

Schleinufer, Magdeburg

erste Zieldurchfahrt

17:30

Schleinufer, Magdeburg

zweite Zieldurchfahrt

17:40

Schleinufer, Magdeburg

Zielankunft

im Anschluss

Schleinufer, Magdeburg

Siegerehrung

02

Warum ist Florian Lipowitz bei der Lidl Deutschland Tour so wichtig?

Florian Lipowitz, der zweifache Grand Tour-Teilnehmer aus Laichingen (bei Ulm), hat sich längst einen Namen im internationalen Peloton gemacht. Sein Aufstieg vom Biathleten zum Radprofi ist eine der spannendsten Geschichten im Radsport. Bei der Tour de France 2025 trug er das schneeweiße Maillot Blanc und erkämpfte sich einen Platz auf dem Podium – ein Meilenstein für den deutschen Radsport.
Für Lipowitz ist es eine Premiere und gleichzeitig der Auftakt zur heißen Saisonendphase. Denn der 24-Jährige steht zum ersten Mal überhaupt bei der Deutschland Tour am Start. Überhaupt ist er - abgesehen von den nationalen Straßen-Radmeisterschaften - seit über zwei Jahren bei keinem deutschen UCI-Rennen mehr gefahren. Jetzt könnten der Moment und die Bühne nicht besser sein:
Für jeden deutschen Fahrer sind die Rennen in Deutschland etwas Besonderes. Und für mich ist es in diesem Jahr noch einmal ganz besonders. Bei der Tour de France waren so viele deutsche Fans an der Strecke – da bin ich gespannt, was nächste Woche los ist."
Florian Lipowitz
03

Was erwartet die Fans vor Ort?

Ein Dankeschön von Florian Lipowitz. Denn die Euphorie der Tour de France hat auch bei ihm Spuren hinterlassen. Es ist Zeit, den Fans und den Teamkollegen etwas zurückzugeben:
04

Kurz und knapp: Was sollte ich über Florian Lipowitz wissen?

Florian Lipowitz von Red Bull - BORA - hansgrohe erkundet Paris und den Eiffelturm.

Allez, Flo! Der Tour de France-Dritte hat noch große Pläne für 2025.

© Maximilian Fries / Red Bull Content Pool

FAQs über Lipo

05

Wo startet Lipo nach der Lidl Deutschland Tour?

Die nächsten Stopps legt der Schwabe in Kanada und in Italien ein. Im September warten die WorldTour-Klassiker in Québec und Montréal auf den 24-Jährigen. Ab Oktober folgt der dreigeteilte Klassikerblock mit Giro dell’Emilia, Tre Valli Varesine – und als großes Finale das Monument Il Lombardia. Wir sind gespannt, welchen Schlusspunkt Lipo hinter sein schon jetzt herausragendes Jahr 2025 setzen wird.
