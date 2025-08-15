Lipo live: Florian Lipowitz startet bei der Lidl Deutschland Tour 2025

25 Tage nach seinem Podium bei der Tour de France ist Florian Lipowitz zurück – und das direkt vor heimischem Publikum. Der Dritte bei der Tour de France 2025 aus dem Team Red Bull – BORA – hansgrohe ist bereit, bei der diesjährigen Lidl Deutschland Tour die deutschen Straßen zu erobern.
Die Radtour, die vom 20. bis 24. August 2025 stattfindet, ist Deutschlands wichtigstes Etappenrennen der Männer Elite und Teil der UCI ProSeries. Für Fans also die perfekte Gelegenheit, den talentierten Lipowitz live zu erleben und ihn auf seinem Weg durch Deutschland zu supporten.
Die Lidl Deutschland Tour schickt das mit 108 Fahrern und Stars wie Wout van Aert besetzte Feld in einen Prolog in Essen, bevor sie über fünf Tage von Nordrhein-Westfalen bis nach Sachsen-Anhalt führt. Lipowitz, der als Tour-Debütant mit dem Weißen Trikot sowie einem Podiumserfolg glänzte, ist einer der heißesten GC-Favoriten auf der Strecke.
Für Lipowitz ist es eine Premiere und gleichzeitig der Auftakt zur heißen Saisonendphase. Denn der 24-Jährige steht zum ersten Mal überhaupt bei der Deutschland Tour am Start. Überhaupt ist er - abgesehen von den nationalen Straßen-Radmeisterschaften - seit über zwei Jahren bei keinem deutschen UCI-Rennen mehr gefahren. Jetzt könnten der Moment und die Bühne nicht besser sein:
Für jeden deutschen Fahrer sind die Rennen in Deutschland etwas Besonderes. Und für mich ist es in diesem Jahr noch einmal ganz besonders. Bei der Tour de France waren so viele deutsche Fans an der Strecke – da bin ich gespannt, was nächste Woche los ist."
Florian Lipowitz
Was erwartet die Fans vor Ort?
Ein Dankeschön von Florian Lipowitz. Denn die Euphorie der Tour de France hat auch bei ihm Spuren hinterlassen. Es ist Zeit, den Fans und den Teamkollegen etwas zurückzugeben:
Raus aus dem Windschatten, rein ins Talentprogramm:
Die nächsten Stopps legt der Schwabe in Kanada und in Italien ein. Im September warten die WorldTour-Klassiker in Québec und Montréal auf den 24-Jährigen. Ab Oktober folgt der dreigeteilte Klassikerblock mit Giro dell’Emilia, Tre Valli Varesine – und als großes Finale das Monument Il Lombardia. Wir sind gespannt, welchen Schlusspunkt Lipo hinter sein schon jetzt herausragendes Jahr 2025 setzen wird.