Läuft! Die 6 besten Videos von Ultrarunner Florian Neuschwander

Das Konzept des globalen Events scheint ihm zu liegen: „Der Wings for Life World Run ist immer wieder ein einmaliges Erlebnis. Die Tatsache, dass man von einem Auto gejagt wird, noch dazu für den guten Zweck – das ist genau mein Ding." Dabei war er international auch in anderen Events wie dem prestigeträchtigen Transrockies-Run oder dem Sean O'Brien 100k-Marathon bereits erfolgreich.

Florian Neuschwander im Porträt

Wer ist Florian Neuschwander? Im Alter von 15 Jahren bestritt er seinen ersten Laufwettkampf - ohne Training, dafür in Tennisschuhen und mit einer Zeit von 6:29 Minuten auf zwei Kilometern. „Da geht was!", dachte er sich damals. Seitdem lebt er sein Motto „Run with the FloW!" mit jeder Faser seines Körpers. Was das für ihn bedeutet, erfährst du im Porträt.

Florian Neuschwander siegt beim WFLWR in München

2016 tritt Florian Neuschwander mit einem Ziel an: die 80 Kilometer zu knacken! In München ist er der letzte auf der Strecke und wird bei Kilometer 64 vom Catcher-Car eingeholt - ein Triumph mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Doch Flo lässt sich davon nicht beirren: „Nächstes Jahr erfolgt ein neuer Angriff auf die 80, würde ich sagen!" - eine Ansage, die er 2017 in die Tat umsetzt.

Folge Florian Neuschwander auf seinem Weg zum 50 km Laufband-Weltrekord

Mein Rekord mit dem Babyjogger? 35 Minuten auf 10 Kilometer

Ein Gespräch unter ganz besonderen Voraussetzungen: Flo Neuschwander erklärt sich bereit, im Interview Einblicke in seine Karriere und sein Leben zu geben. Einzige Bedingung: Der Interviewpartner muss die 3:45 min/km Pace von Flo laufen. Es endet, sobald dieser die Geschwindigkeit nicht mehr halten kann. Am Ende erhalten wir viele Antworten, doch bleibt eine Frage übrig: Wie lange würde dein Interview werden?

Flo Neuschwander - Western States

Flo Neuschwander läuft und läuft und läuft!