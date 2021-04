Ultra-Runner Flo Neuschwander im Portrait: Hauptsache Laufen!

Wings for Life World Run 2021

Wings for Life World Run

. „Mir ist die Distanz, der Untergrund oder was auch immer egal“, so der Ultra-Runner. „Hauptsache Laufen!“ Und das sagt schon alles über die Einstellung des 39-Jährigen aus. Seinen Sport lieben, seinen Sport leben. Auf kaum einen Athleten trifft diese Aussage so sehr zu wie auf den gebürtigen Saarländer, der das

Run with the FloW

Getreu seinem Motto „Run with the FloW“ wird geballert, wenn das Gefühl passt. Eiserne Trainingsroutinen? Fehlanzeige! Wieso ausgerechnet diese Methode zu den großen Erfolgen führt, zeigte bereits der Transrockies Run 2015. Aus dem Vorhaben, nur die erste von sechs Etappen Gas zu geben, folgte der Sieg mit 26 Minuten Vorsprung auf den Zweitplatzierten.

Getreu seinem Motto „Run with the FloW“ wird geballert, wenn das Gefühl passt. Eiserne Trainingsroutinen? Fehlanzeige! Wieso ausgerechnet diese Methode zu den großen Erfolgen führt, zeigte bereits der Transrockies Run 2015. Aus dem Vorhaben, nur die erste von sechs Etappen Gas zu geben, folgte der Sieg mit 26 Minuten Vorsprung auf den Zweitplatzierten.

Getreu seinem Motto „Run with the FloW“ wird geballert, wenn das Gefühl passt. Eiserne Trainingsroutinen? Fehlanzeige! Wieso ausgerechnet diese Methode zu den großen Erfolgen führt, zeigte bereits der Transrockies Run 2015. Aus dem Vorhaben, nur die erste von sechs Etappen Gas zu geben, folgte der Sieg mit 26 Minuten Vorsprung auf den Zweitplatzierten.

seinen ersten großen Titel. 74,5 Kilometer Strecke legte der Red-Bull-Athlet dafür auf den Asphalt. Sechs Jahre später ist Flo Ambassador des World Runs, der am 9. Mai in seine nächste Runde geht. Bei einer persönlichen Bestmarke von 83,49 Kilometern und insgesamt fünf Top-3-Läufen passt die Botschafter-Rolle wie die Faust aufs Auge.

sagte der Red-Bull-Athlet den Kampf an.

Aber was sind schon knapp über 80 Kilometer, wenn sich auf der anderen Seite des Atlantiks ein geschichtsträchtiger 100-Meilen-Lauf findet? Dazu noch quer durch die Sierra Nevada Mountains mit 13.500 Höhenmetern durch klirrende Kälte und stehende Hitze. Dem

Es gibt nur wenige Menschen, die diese Distanz überhaupt absolvierten. Da stellt sich die berechtigte Frage: Warum das alles? „Weil ich das Laufen brauche“, so die einfache Antwort von Flo. Das Projekt