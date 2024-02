Flo Neuschwander: "Voller Fokus auf den Wings for Life World Run!"

Der Start ins neue Jahr ist Florian Neuschwander gelungen. "Anfang Januar lief es direkt richtig gut", meint er: "Viele Kilometer gesammelt, viel im Gelände unterwegs gewesen. Ging gut los!" Dann erwischt ihn eine Krankheitswelle und Flo muss einige Wochen pausieren. "Fällt mir schwer, die Füße still zu halten", gesteht er. Umso besser, dass er seit Mitte Februar wieder topfit und mittendrin ist in seinem Training für 2024.

Flo, mit welchen Zielen gehst du in dieses Laufjahr?

Ich will meine Form erstmal bis zum Start des diesjährigen Wings for Life World Runs stetig aufbauen. Das ist immer eines meiner Jahreshighlights. Letztes Jahr war ich leider verletzt, da konnte ich nur mit dem Rad dabei sein, deshalb will ich dieses Jahr wieder richtig performen und ganz vorne mitmischen. Zudem will ich einmal mehr mit meinem Team gut abschneiden. Vor dem 5. Mai werde ich noch an zwei Aufbauwettkämpfen bei mir in der Gegend teilnehmen, dann ist voller Fokus auf den Wings for Life World Run. Danach geht es für mich in diesem Jahr vor allem ins Gelände.

Florian Neuschwander beim Wings for Life World Run in München. © Marcel Lämmerhirt dla Wings for Life World Run Der Wings for Life World Run ist immer eines meiner Jahreshighlights! Florian Neuschwander

Seit Anfang des Jahres arbeitest du auch mit einem Trainer. Warum hast du dich dazu entschlossen, dich jetzt coachen zu lassen?

Ich wollte das einfach mal ausprobieren. Ich habe jahrelang mehr oder weniger frei Schnauze trainiert und jetzt habe ich gedacht, mal sehen, was geht, wenn ich einen Trainer dazu hole. Zumal ich mir dann nicht jedes Mal selbst überlegen muss, Mensch Flo, was machste denn heut überhaupt (lacht)? Jetzt habe ich dank meines Trainers Lars Schweizer von two peak endurance alle meine Trainingspläne und -einheiten auf meiner Garmin und weiß am Abend vorher schon, was am nächsten Tag ansteht – inklusive Pulsvorgaben. Das muss ich dann nur noch weglaufen (lacht).

Der größte Vorteil, den ich jetzt schon merke, nach ein paar Wochen, ist, dass ich im Training nicht mehr so oft übertreibe, wenn ich mich gut fühle. Früher habe ich es dann auch gern mal ausgereizt, jetzt passiert mir das kaum noch.

Am 5. Mai steht der 11. Wings for Life World Run an – du wirst zum 10. Mal dabei sein – was hast du dir für dein persönliches Jubiläum vorgenommen?

Ich möchte unter die Top 3 weltweit laufen. Ich hab‘ nochmal nachgeschaut: um das zu schaffen, müsste ich um die 65 km schaffen. Das wären 3:43 min/km im Schnitt und das ist die Pace, auf dich ich bis Mai hinarbeite.

Flo beim Training im Gelände in Leogang. © Michael Wipfler / Red Bull Content Pool

Welche Strategie verfolgst du im Rennen, um dieses Ziel zu erreichen?

Das hängt ein wenig davon ab, wo ich laufe, weil die Strecken vom Profil doch sehr unterschiedlich verlaufen. Wenn man in München läuft, kann man die Zielpace am Ende nicht mehr halten, weil es da zum Ende hin super profiliert wird, da wird man langsamer nicht schneller. Wien beispielsweise ist die deutliche schnellere, weil flachere Strecke, da könnte man von Start bis Finish sehr gleichmäßig rennen, um die 65 km zu schaffen. In München dagegen müsste man die ersten 30 bis 35 Kilometer schneller laufen, um den Tempoverlust am Ende im Vorfeld zu kompensieren.

Seit 2016 bist du immer mit eigenem Team und am Start und hast bisher stets das weltweit größte Team gestellt – warum wird das auch 2024 klappen?

(lacht) Weil man mich als Team Captain kennt und schätzt, und weil ich eine super Community habe, die sich tollerweise immer von mir motivieren lässt, im Team mitzurennen. Das macht immer total Bock, mit den Leuten zusammen zu rennen. Egal, ob wir jetzt gemeinsam bei einem Event laufen, oder ich Nachrichten von Teammitgliedern bekomme, die irgendwo mit der App für unserer Farben rennen, das ist immer ein Highlight! Die meisten Teammitglieder hatte ich, als ich den App Run 2021 bei mir in Inzell gelaufen bin. Da waren es 3.700 angemeldete Teammitglieder, von denen am Ende rund 2.775 gelaufen sind. Da sind wir gemeinsam 45.888 km gelaufen, also mehr als einmal um die Welt, das war der Wahnsinn (lacht)… Diese Zahlen gilt es, dieses Jahr zu knacken!

Flo und Team nach seinem Sieg 2016. © Flo Hagena for Wings for Life World Run Es macht immer total Bock, im Team zu rennen. Florian Neuschwander

Du willst dich Flos Wings for Life World Run Team anschließen? HIER geht's direkt in sein Team!

Wenn du an die letzten Jahre Wings for Life World Run zurückdenkst, was waren einige der denkwürdigsten Momente für dich?

Vor zwei Jahren habe ich das Rennen in München gewonnen, das war mega. Zumal ich davor nicht wirklich gut drauf war und im Frühjahr noch ziemlich krank gewesen bin. Dann standen da am Start David Schönherr, der München-Sieger von 2023 und Frank Schauer, ein sehr guter Marathonläufer, der auch bei der EM als Ersatzkandidat dabei war. Wenn so gute Läufer:innen mit am Start sind, hilft das ungemein. Das war ein cooler Moment für mich, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet hatte.

Winner winner, chicken dinner! Flo nach seinem Sieg 2022 in München. © Flo Hagena for Wings for Life World Run

Ein zweiter Moment, an den ich mich gerne zurück erinnere ist das Rennen in Mailand 2017 . Da habe ich mit 84,5 km meinen persönlichen km-Rekord aufgestellt – das war allerdings nach dem alten System, wo das Catcher Car jede Stunde das Tempo erhöht hat, jetzt beschleunigt es ja alle halbe Stunde. Aber da waren wir mit Rekordpace auf die 100 km gut unterwegs. Wenn du überlegst, dass ich in dem Rennen nur Dritter geworden bin, verstehst du die Welt nicht mehr (lacht). Aber mit dem Polen Bartosz Olszewski und Italiens Giorgio Calcaterra waren zwei der besten Ultrarunner der Welt mit mir am Start… das war ein unglaubliches Rennen.

Auch krass war 2016 in München , wo ich ein paar Minuten vor dem Start von den Veranstaltern dort zur Seite genommen wurde, unter dem Vorwand, noch ein Interview führen zu müssen. Dann haben sie mich ins Theatron direkt am Olympiasee geführt, wo 600 Leute aus meinem Team versammelt saßen und mich gefeiert haben, wie einen Rockstar (lacht)… das war Gänsehaut pur! Das war das erste Jahr mit eigenem Team und dann gleich so! Die haben richtig Alarm gemacht.