Ein Marathon mit 2.000 hm in unter 3 Stunden? Da hilft nur noch ballern!

Am 27.02. hat er in 2:57:25 den 50-km-Weltrekord auf dem Laufband gebrochen. Hier spricht er über die Herausforderungen des Rekords und was dieser mit dem Wings for Life World Run zu tun hat.

Flo, 42,2 km und 2.000 hm in unter 3 h: Wie hat sich das für dich angefühlt?

Wie zufrieden bist du mit deiner Performance?

Sehr zufrieden. Zwischendurch hätte ich nicht mehr gedacht, dass ich es in unter 3 Stunden packe, aber dann lief es bergab doch nochmal ziemlich gut. Die letzten 9 km bin ich im Schnitt 3:09 Minuten pro Kilometer gerannt , sodass es gerade knapp gelangt hat. Am Ende war ich 18 Sekunden unter den 3 Stunden , und das was war mein Ziel!

Wie hast du dich nach dem Lauf belohnt?

Wie haben sich deine Beine am Tag nach dem Run angefühlt, und was tust du zur Regeneration?