Flying Dreams: Wo Tanz-Träume fliegen lernen

im Sommer 2022 verschmelzen in "Flying Dreams" Innovation und Tradition zu einer neuen Form der Varieté-Kunst. In dieser neuen Show begegnen sich internationale Tänzer, temperamentvolle Breakdancer, Vertreter des modernen Circus und routinierte US-amerikanische Bühnenprofis.

In "Flying Dreams" gehen Breakdance, ein Hauch von Cirque Nouveau, Street Style und klassische Varieté-Eleganz Hand in Hand. Eine Kombination die es so noch nie gegeben hat – bis Wintergarten Varieté Berlin Regisseur Rodrigue Funke und