FOA MA 2.0: Auf der Jagd nach Europas coolsten Wakeboard-Spots

Inhalt 1 Das Salz in der Suppe

And they did it again! Dominik 'Dom' Hernler und Felix Georgii haben wieder einmal ihre Kreatitivät und Spontanität eindrucksvoll unter Beweis gestellt und mit FOA MA 2.0 einen grandiosen Wakeboard-Roadtrip auf die Beine gestellt. „Foa ma los und schau ma, was rauskommt“. Ein Bus, eine Seilwinde und es ging los – quer durch Europa. Die Idee hinter FOA MA klingt easy going: Über Google Maps spannende Locations ausfindig machen, Wakeboards einpacken, Winch einladen, die Crew zusammentrommeln und dann einfach schauen, wo es einen hintreibt und was dabei entsteht. Gemeinsam mit einer kleinen Crew wurde daraus eine FOA MA-Fortsetzung auf der Suche nach Flüssen, Seen und urbane Spots, die bisher noch niemand mit einem Wakeboard in diesem Style gefahren ist.

Felix Georgii ist auch bei FOA MA 2.0 mit dabei © Sam Strauss

Unzählige Stunden steckten Wakeboard-Pro Dominik Hernler und sein Kumpel Felix Georgii in die Vorrecherchen , um einen groben Plan zu schmieden. Doch sie haben immer Freiraum für neue Ideen und spontane Trips. Denn jeder Plan ist eigentlich dazu da, um ihn dann auch wieder komplett auf den Kopf zu stellen, wenn man an einem Ort vorbeikommt, den man gar nicht am Schirm hatte und der für eine spontane Wakeboard-Action unique wäre. "Irgendwann sind wir dann einfach losgefahren und haben die coolsten Aufnahmen in das Video gepackt“, beschreibt Dominik Hernler den Entstehungsprozess von FOA MA 20. Die Crew war rund drei Wochen unterwegs. Es waren viele Stunden und Nächte im Bus, Spot-Scouting und auch ganz viel Trial-and-Error. Sie halten ihr Team bewusst klein: Rider, Filmer, Winch Operator: "Drei bis fünf Leute, mehr braucht es selten", erklärt Felix Georgii. "Wir wollten bei FOA MA 2.0 bewusst reduziert arbeiten, es sollte einfach ein Wakeboard-Movie für die Community werden."

Dominik Hernler ist immer auf der Suche nach besonderen Wakeboard-Spots © Sam Strauss Quotation Ich glaube, ich habe halb Europa schon über Satellitenbilder abgesucht. Dominik Hernler

Das wichtigste Tool dabei? Keine teure Technologie, keine aufwendige Produktionsplanung, sondern das internationale Netzwerk, Google Maps und ein gutes Gespür für einzigartige Locations. "Ich glaube, ich habe halb Europa schon über Satellitenbilder abgesucht", erklärt Dominik Hernler, zeigt auf sein Smartphone und muss dabei lachen.

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„Wenn du meine Google Maps Karte aufmachst, siehst du eigentlich fast keine leeren Bereiche mehr, sondern nur noch markierte Spots.“ Denn wo andere einfach irgendwelche Wasserflächen sehen, erkennen Dominik Hernler und Felix Georgii spannende Möglichkeiten: eine Betonwand, eine Wehr, einen Kanal, einen urbanen Spot mitten in der Stadt. Kombiniert mit ihrer Wakeboard-Genialität, einer Portion kreativer Verrücktheit und ihrer Winch entstehen genau an diesen Locations ganz besondere Wakeboard-Highlights.

Mit FOA MA 2.0 sind wieder Wakeboard-Gänsehautmomente vorprogrammiert © Sam Strauss Dominik 'Dom' Hernler inmitten eines Burggrabens © Sam Strauss

Die Tagesroutinen waren eingespielt: Morgens gab es Kaffee und Müsli, danach wurde die Location final gecheckt, Equipment verladen und der nächste Spot angepeilt. Generell galt: The early bird gets the worm – je früher man dran war, desto besser. Vor allem je urbaner die Locations waren.

"Das Anstrengende ist oft gar nicht das Wakeboarden an sich“, betont Dominik Hernler. „Das Anstrengende ist alles rundherum. Das Zurückschwimmen und gegen die Strömung kämpfen, Winch aufbauen und wieder abbauen. Und vor allem es auch manchmal einfach zu akzeptieren, dass ein Spot am Ende doch nicht funktioniert." Denn manchmal klappt es einfach nicht. Der falsche Pegel, schlechte Bedingungen oder plötzlich geöffnete Schleusen können jeden noch so gut durchdachten Plan über den Haufen werfen.

Einer der spektakulärsten Momente von FOA MA 2.0 bringt auch gleich nach dem Intro auf Betriebstemperatur. "Ein richtig krasser Moment, eines meiner absoluten Highlights", hat Dominik Hernler auch im Recap noch Gänsehaut. Felix Georgii fährt dabei auf eine Wehr zu, Links und rechts umrahmt von Betonwänden, fast wie ein Tunnel. Er fährt dort einen Wallride in die Seitenwand – einmal Frontside und einmal Backside. "Das war richtig heftig und die Landung war extrem knapp – vielleicht 20 oder 30 Zentimeter darunter wäre einfach Beton gewesen", erzählt Felix Georgii. "Wir haben dort ziemlich lange gebraucht, aber als es geklappt hat, waren wir alle komplett gestoked."

01 Das Salz in der Suppe

Für Felix Georgii und Dominik Hernler war kaum ein Obstacle unüberwindbar © Sam Strauss

Aber genau diese Unwägbarkeiten sind das Salz in der Suppe von FOA MA. Denn nach rund 15 Jahren im Wakeboard-Zirkus brauchten die beiden Pros Dominik Hernler und Felix Georgii neue Reize. Cable Parks, dieselben Obstacles, dieselben Lines: Irgendwann hat sich vieles für die beiden Pro-Wakeboarden zu vertraut angefühlt. Das Winchen an ungewöhnlichen Orten hat dieses besondere Kribbeln wieder zurückgebracht. Diese spezielle Kombination aus Nervosität, Vorfreude, Unsicherheit und Euphorie, wenn ein Trick aufgeht. Vielleicht ist genau das die eigentliche Essenz von FOA MA 2.0. Nicht Perfektion. Sondern dieses Gefühl, gemeinsam loszufahren, eine verrückte Idee zu haben – und zu schauen, ob sie funktioniert.